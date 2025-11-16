Así es por dentro la casa de Simone Biles en Texas: tardó cinco años en construirla
El nuevo hogar incluye una cocina de gran amplitud, equipada con dos islas y definida por una estética en blanco y negro
La gimnasta olímpica Simone Biles, de 28 años, presentó en redes sociales la casa frente a un lago que construyó en las afueras de Houston, Texas, junto con su esposo Jonathan Owens, jugador de la NFL de 30 años. La atleta confirmó que la obra quedó lista tras un proceso de cinco años.
¿Cómo fue la construcción de la casa soñada por Biles y Owens?
- Biles contó este miércoles en las historias de su Instagram que el diseño comenzó en 2020 y llevó un año por la definición de planos y estilos. Esa fase inicial se prolongó más de lo previsto.
- Luego esperaron la aprobación de la Asociación de Propietarios, un trámite que demoró el avance. Recién en febrero de 2022 lograron iniciar la obra.
Biles detalló que “construir una casa exige mucha paciencia”. También ironizó sobre el plazo que les prometieron al inicio: “Mintieron cuando dijeron nueve meses para construir”.
La obra se extendió y finalizó el martes 11 de noviembre de 2025. Biles publicó una foto en la que Owens la levanta dentro de la estructura vacía, un registro que forma parte de la línea de tiempo que compartió con sus seguidores.
Los nuevos espacios de la casa en Texas de Simone Biles
La medallista olímpica mostró con más detalle cómo quedaron los ambientes principales de la vivienda y destacó cada sector con las imágenes que compartió. La cocina aparece en primer lugar como un espacio amplio, pensado tanto para el uso cotidiano como para recibir visitas.
En esta zona se ven dos islas diferenciadas: una con una mesada en caída libre, que aporta un efecto visual liviano y moderno, y otra con una bacha integrada, lo que facilita las tareas diarias y mantiene la estética limpia del conjunto.
En una de las fotografías, Biles posa sobre una de las islas y resalta el diseño en blanco y negro que domina todo el ambiente.
La lavandería mantiene la misma paleta cromática y se presenta como un espacio ordenado, equipado con cuatro máquinas. Biles explicó que instaló dos juegos completos porque Owens “siempre quiere lavar el mismo día” que ella. “Ahora, un set para cada uno”, afirmó, al señalar que esa decisión evita superposiciones y facilita la organización doméstica.
La casa incluye además un cuarto destinado a los perros, un ambiente que la atleta destacó en sus publicaciones.
Para ese espacio eligió las mismas baldosas utilizadas en el sector de la piscina, con el objetivo de generar una continuidad estética entre el exterior y el área reservada a las mascotas.
En otra imagen, la deportista mostró el baño principal. Allí se observa una ducha amplia, una bañera ubicada como pieza central y un espejo de gran tamaño que cubre gran parte de la pared.
En el área al aire libre, la propiedad suma un trampolín empotrado y una cancha deportiva, dos elementos que Biles también mostró en actualizaciones anteriores del proyecto.
¿Cómo celebraron Biles y Owens el final de la obra?
Biles compartió una serie de fotos en las que aparece con Owens mientras comen pizza bajo luces colgantes y, luego, posan juntos en el baño. En el epígrafe escribió “la casa que construimos”.
En una entrevista con People, la atleta afirmó: “Creo que logramos una buena colaboración para decidir cómo queríamos que se viera la casa”. También expresó su deseo de mudarse pronto, aunque reconoció que tuvieron “algunos contratiempos” en el cronograma previsto.
