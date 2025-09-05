Atención Texas: los conductores infractores pueden quedarse sin vehículo en estos casos, según una nueva ley

A partir del 1° de septiembre de 2025 entró en vigor una ley en Texas que permite a los oficiales confiscar vehículos en situaciones específicas, en especial cuando los conductores circulen sin licencia válida o sin seguro. La medida, conocida como SB 857, busca endurecer el control sobre aquellos que manejan sin cumplir con los requisitos legales básicos, y podría dejar a pie a miles de personas en el estado.

Qué dice la nueva ley SB 857 de Texas sobre la confiscación de autos

La Ley SB 857 modifica el Código de Transporte de Texas en su sección 545.305, bajo el título “Remoción autorizada de ciertos vehículos motorizados”. Con esta disposición, los agentes de policía y los inspectores de peso y licencia del Departamento podrán ordenar el retiro inmediato de un automóvil en varias circunstancias que hasta ahora no estaban contempladas con tanta severidad.

La norma autoriza a agentes de policía e inspectores del Departamento a ordenar el retiro inmediato de automóviles en circunstancias específicas Facebook Texas Highway Patrol

Entre los puntos principales, la norma contempla que un rodado podrá ser remolcado si:

Obstruye el paso en un puente, un viaducto o un túnel

Bloquea la entrada a una propiedad privada

privada Fue reportado como robado

El oficial considera que representa un riesgo para la seguridad pública.

Sin embargo, la novedad más significativa está en el inciso que habilita a los agentes a retirar los autos de aquellos que conduzcan sin licencia, con licencia suspendida, revocada o vencida, o bien sin seguro vigente.

Según explicó en entrevista con Telemundo el juez de la corte municipal de Laredo, Jesús “Chuy” Domínguez, “esta ley autoriza a las autoridades en Texas a quitarle el vehículo a cualquier persona que sea sorprendida manejando sin licencia o sin seguro vigente”. La decisión quedará al criterio del oficial en el momento de la detención, aunque en casos de reincidencia la probabilidad de confiscación aumentará considerablemente.

Quiénes pueden perder su auto en Texas bajo la nueva ley SB 857

El impacto de esta normativa se sentirá de inmediato en varias situaciones que hoy son habituales en las carreteras de Texas. El juez Domínguez precisó que los agentes tendrán margen de acción para decidir si en una primera falta permiten que el infractor conserve el automóvil a cambio de una multa, pero en escenarios repetidos la sanción será incuestionable.

Entre los casos más frecuentes, destacan los siguientes:

Conducir sin licencia de Texas : quienes circulen con documentación caducada, cancelada o revocada, o directamente sin haber tramitado este documento, corren el riesgo de perder el vehículo en el acto.

: quienes circulen con documentación caducada, cancelada o revocada, o directamente sin haber tramitado este documento, corren el riesgo de perder el vehículo en el acto. Manejo sin seguro de auto : aunque ya existía la posibilidad de confiscar un automóvil sin póliza, la ley refuerza esa facultad y la incorpora de manera explícita.

: aunque ya existía la posibilidad de confiscar un automóvil sin póliza, la ley refuerza esa facultad y la incorpora de manera explícita. Menores al volante : si un adolescente conduce sin registro, las autoridades retirarán el vehículo de los padres o tutores que se lo hayan facilitado. “Les van a quitar el carro a cualquier persona que les dé permiso de manejar sin licencia”, advirtió Domínguez.

: si un adolescente conduce sin registro, las autoridades retirarán el vehículo de los padres o tutores que se lo hayan facilitado. “Les van a quitar el carro a cualquier persona que les dé permiso de manejar sin licencia”, advirtió Domínguez. Uso indebido de licencias extranjeras: las licencias mexicanas seguirán siendo válidas para turistas o personas en tránsito temporal, pero quienes residan en Texas de forma permanente deberán contar con un registro de conducir estatal válido. En caso contrario, se exponen a sanciones y a la retención del auto.

La novedad más significativa habilita a oficiales a retirar autos de quienes conduzcan sin licencia, con licencia suspendida, revocada o vencida, o sin seguro vigente Texas Department of Public Safety

Multas, costos y proceso de confiscación de autos en Texas

La entrada en vigor de SB 857 no solo llevará la confiscación de automóviles. También se sumarán gastos adicionales para los infractores, que tendrán que pagar el remolque, el almacenamiento y las multas correspondientes.

Domínguez explicó que el procedimiento dependerá de la situación del conductor. Si es la primera vez, el oficial podría optar por solo emitir una infracción, pero si el historial muestra múltiples detenciones por la misma falta, el retiro del vehículo será casi automático. Además, los cargos quedarán asentados en el récord de manejo del infractor, lo que complicará futuras gestiones.