Aumenta la carne en Texas: cuánto cuesta una parrillada de hamburguesas para cuatro personas

Los precios de la carne en Texas se incrementaron en las últimas semanas debido a una serie de factores, entre los que se encuentran los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las importaciones. Consumidores y proveedores advierten del impacto del incremento en estos productos.

Cuánto cuesta una parrillada de hamburguesas para cuatro personas en Texas

Un informe publicado el 17 de julio del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) detalló que el valor promedio de la carne molida en ese país fue de 6,12 dólares por libra (453 gramos) en junio pasado, lo que representó un incremento del 12% con respecto a 2024, que era de US$5,47.

Comerciantes de Houston señalan que vieron un descenso en las ventas Freepik

Este sería el precio base de una parrillada de hamburguesas para cuatro personas, además de los ingredientes añadidos y la posibilidad de aumentar el tamaño de las proporciones a 150 gramos cada una, que resultaría en US$8,10 en total.

Consumidores del sur de Houston señalaron a Telemundo que tomaron la decisión de reducir su consumo de carne debido al alza de los precios en el último tiempo. Un hombre indicó que dejó de incluir este producto en su dieta diaria para tenerlo como menú los fines de semana o en días “especiales”.

Por su parte, un comerciante de la ciudad de Texas alegó que observó una disminución en las compras de la carne, al indicar que anteriormente vendía 10 libras (4,5 kilos) a una persona y ahora tan solo 5 libras (2,26 kilos). “Lo demás lo rellenan con pollo”, advirtió.

Cuánto cuesta comprar carne molida para hamburguesas en EE.UU. Freepik

Cuáles son los precios de la carne en Texas

El informe del organismo federal detalló los valores de los productos cárnicos y el pronóstico para 2026. Algunos ejemplos son:

Ganado vacuno y carne de res : se espera que el año próximo continúe subiendo el precio, que para el corte en filete ya ascendió un 8% en 2025 con respecto a 2024. El análisis destacó que el principal importador es Brasil, que recibió recientemente un arancel del 25%, a la espera de que entre en vigencia hasta el 50% a fines de agosto. El precio por libra es de US$3,01.

: se espera que el año próximo continúe subiendo el precio, que para el corte en filete ya ascendió un 8% en 2025 con respecto a 2024. El análisis destacó que el principal importador es Brasil, que recibió recientemente un arancel del 25%, a la espera de que entre en vigencia hasta el 50% a fines de agosto. El precio por libra es de US$3,01. Pollo : las exportaciones descendieron este año frente a la competencia internacional.

: las exportaciones descendieron este año frente a la competencia internacional. Pavo: el precio promedio por libra es de US$1,18 en 2025.

Los precios de la carne se incrementaron en junio pasado con respecto a 2024 Freepik

El informe del USDA indicó que se pronostica que la producción de carne de res se incremente un 2% para 2026. “Este cambio refleja un aumento con respecto al mes anterior en la colocación prevista de ganado en corrales de engorde durante el segundo semestre de 2025 y principios de 2026, que probablemente se comercializarán para sacrificio”, señaló.

Y continuó con una referencia al informe sobre ganado en engorde del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS, por sus siglas en inglés): “La colocación de ganado en corrales de engorde en abril y mayo se está llevando a cabo a un ritmo más lento que el año pasado, probablemente debido a la menor tasa de comercialización”.

Los precios más bajos en H-E-B para una parrillada

Para calcular el costo de una parrillada de hamburguesas para cuatro personas, se tomaron los precios más bajos encontrados en la página web de H-E-B en Texas.

Carne para hamburguesas: H-E-B vende un “Texas-Size Pack” con 12 hamburguesas de carne molida (80% magra, 20% grasa), cada una de 1/3 libra (151 g). En total, el paquete equivale a cuatro libras (1,81 kg) y cuesta US$21,93 . Esto significa que cada hamburguesa tiene un costo aproximado de US$1,82.

H-E-B vende un “Texas-Size Pack” con (80% magra, 20% grasa), cada una de 1/3 libra (151 g). En total, el paquete equivale a cuatro libras (1,81 kg) y cuesta . Esto significa que cada hamburguesa tiene un costo aproximado de US$1,82. Pan para hamburguesas: el paquete más económico encontrado incluye ocho panes de hamburguesa por US$2,48 . Cada pan cuesta unos US$0,31.

el paquete más económico encontrado incluye de hamburguesa por . Cada pan cuesta unos US$0,31. Huevos: si bien no son un ingrediente indispensable en todas las parrilladas, muchas recetas incluyen huevo frito o duro como complemento. La docena más económica cuesta US$2,96, es decir, unos US$0,25 por unidad.

Preparar hamburguesas para 4 personas en Texas ahora cuesta entre US$9,52 y US$19,04 solo en ingredientes básicos (carne, pan y huevos), sin incluir acompañamientos que podrían llevar el total a más de US$25 según cálculos basados en precios de H-E-B Archivo

Con estos precios, el cálculo para una parrillada de hamburguesas para cuatro personas en Texas quedaría así:

Carne molida : US$7,28 (cuatro unidades de 1/3 libra – 151 g cada una) o US$14,56 (ocho unidades, dos para cada comensal)

: US$7,28 (cuatro unidades de 1/3 libra – 151 g cada una) o US$14,56 (ocho unidades, dos para cada comensal) Pan : US$1,24 (cuatro unidades) o US$2,48 (ocho unidades).

: US$1,24 (cuatro unidades) o US$2,48 (ocho unidades). Huevos: US$1 (cuatro unidades) o US$2 (ocho unidades).

Total estimado: entre US$9,52 y US$19,04

Por qué aumentó el precio de la carne en Estados Unidos

La agencia gubernamental indicó los motivos por los que el valor de este producto aumentó en el último año: