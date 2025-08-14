Cuáles son los condados de Texas que están en emergencia por los incendios: la advertencia de Greg Abbott

Este martes, el gobernador Greg Abbott declaró el estado de desastre en 191 condados de Texas ante el riesgo elevado de incendios forestales. La medida busca activar recursos estatales de emergencia y reforzar el apoyo a las autoridades locales. El mandatario instó a la población a seguir de cerca las condiciones del clima y las indicaciones de las autoridades para salvaguardar la seguridad.

Declaración de desastre por incendios forestales en Texas

En un comunicado oficial, Abbott explicó que las altas temperaturas, la vegetación seca y el aumento de los vientos incrementan el riesgo de incendios en gran parte del estado. Por ello, instruyó a la División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM, por sus siglas en inglés) a movilizar recursos para prevenir y controlar los siniestros.

West Texas concentra la mayor cantidad de condados en emergencia, seguida por sectores del sur, centro y este del estado DAVID SWANSON - AFP

Por su parte, el Servicio Forestal de Texas A&M elevó el Nivel de Preparación para Incendios Forestales a Nivel 2, lo que refleja un peligro elevado en varias regiones. Además, recomendó a la población evitar actividades que puedan generar chispas o llamas, elaborar planes de emergencia y mantener suministros básicos a mano.

De acuerdo Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), durante esta semana se concentrarán temperaturas extremas en la zona central y norte de Texas, en las conocidas Llanuras Centrales, donde se prevé que las máximas alcancen 100°F (38°C) o más.

La lista de condados en emergencia de incendios en Texas

De acuerdo al gobernador Abbott, la declaración de desastre por incendios forestales incluye un total de 191 condados del estado. La mayoría se encuentran en West Texas. Lo siguen las zonas del sur, centro y este del Estado de la Estrella Solitaria.

En contraste, las zonas ubicadas más al norte de la entidad y más costeras del Golfo, como las regiones del Upper Gulf Coast y el Panhandle, fuera del sur profundo, como las regiones del Upper Gulf Coast y el Panhandle, aparecen en la lista con un menor número de condados incluidos.

Greg Abbott publicó la lista completa de condados afectados por la emergencia en el portal oficial de su oficina Oficina de Greg Abbott

Entre el total de los 191 marcados por Abbott, los diez condados más grandes de Texas que se encuentran en peligro son:

Webb

Edwards

Kenedy

Duval

Matagorda

Hidalgo

Uvalde

Tom Green

La Salle

Sutton

La lista completa está disponible en el portal oficial de la Oficina del gobernador de Texas.

Incendios forestales: los recursos activados para la respuesta de Texas

Por instrucción del gobernador, la TDEM desplegó:

Más de 100 bomberos y personal de apoyo del Servicio Forestal de Texas A&M , junto con camiones, topadoras y motoniveladoras.

del , junto con camiones, topadoras y motoniveladoras. Aeronaves contratadas a nivel federal , como aviones cisterna monomotor y plataformas aéreas para vigilancia y descarga de sustancias que frenan el fuego .

, como aviones cisterna monomotor y plataformas aéreas para vigilancia y descarga de . Helicópteros Chinook y Blackhawk de la Guardia Nacional de Texas para operaciones aéreas de combate de incendios.

Estas acciones buscan contener rápidamente los focos activos y prevenir la propagación a zonas habitadas.

La División de Manejo de Emergencias de Texas desplegó más de 100 bomberos, camiones, bulldozers y motoniveladoras para contener focos activos Texas Forest Service

Peligro en Texas: recomendaciones a la población

Las autoridades pidieron a los residentes seguir las actualizaciones en Texas Ready, así como en las plataformas del Servicio Forestal de Texas A&M y la TDEM. También insistieron en la importancia de:

Evitar el uso de herramientas o actividades que generen chispas.

Mantener áreas despejadas de material inflamable.

Preparar rutas de evacuación y tener un kit de suministros.

Abbott concluyó que, aunque el trabajo de prevención de las autoridades es clave, la colaboración ciudadana será decisiva para evitar tragedias mayores. “Se insta a los tejanos a monitorear las condiciones de los incendios forestales. Nuestra prioridad número uno es proteger la seguridad de los texanos”, declaró en su cuenta de X (antes Twitter).