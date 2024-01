escuchar

En el marco de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, que se celebró en Washington D.C. varios funcionarios texanos argumentaron sentirse agotados debido a las tensiones entre la administración liderada por el presidente Joe Biden y Greg Abbott, gobernador de Texas. Los políticos dejaron entrever su postura ante el manejo de la crisis migratoria.

George Fuller, alcalde de McKinney, señaló, en un sondeo de CNN, que actualmente hay una crisis fronteriza, pero también reconoció: “Sí, creo que hay muchas maniobras políticas ahora mismo que se están llevando a cabo a nivel estatal”.

Un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas vigila una entrada al Parque Shelby, el jueves 11 de enero de 2024, en Eagle Pass, Texas Sam Owens - The San Antonio Express-News

Recientemente, la administración Biden exigió que los funcionarios de Texas dejaran de bloquear el acceso a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza a una sección de la frontera sur de Estados Unidos. Esta es una de las medidas que el gobierno texano ha implementado para intentar reducir la inmigración ilegal.

No obstante, los capítulos de los enfrentamientos entre los poderes estatal y federal los conforman diferentes batallas, que se detonaron como parte de los esfuerzos de Abbott con su operación Estrella Solitaria, que incluye la colocación de vallas de púas a lo largo de la frontera con México, así como la instalación de boyas flotantes.

El gobierno texano también ha implementado un continuo traslado de inmigrantes hacia las conocidas ciudades santuario, lideradas por los demócratas, como una manera de manifestarse en contra de sus políticas. Todas estas medidas, sumadas a una fuerte ley aprobada recientemente (SB4), han causado debate sobre la capacidad de Texas de actuar sobre las políticas migratorias, que históricamente han sido un asunto exclusivo del gobierno federal.

Greg Abbott ha implementado toda una operación para contrarrestar la inmigración ilegal Facebook @TexansForAbbott

“Al final del día”, comentó Fuller, “todos nuestros funcionarios electos, todos los legisladores, son votados y elegidos para trabajar para el pueblo estadounidense; no para sus próximas elecciones primarias, no para el próximo avance partidista que están buscando”. Desde su perspectiva, la única manera de salir del conflicto es que los funcionarios “detengan la mierda partidista, se sienten y hablen como seres humanos, personas razonables”.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, no ha logrado llegar a un acuerdo con Greg Abbott, gobernador de Texas (Photo by Samuel Corum/Getty Images)

Asimismo, el alcalde Arlington, Jim Ross, quien se identifica como independiente, le dijo a CNN, que el enfrentamiento entre las fuerzas federales y estatales es “ridículo” y una “pérdida de tiempo”. Además, agregó: “Nos irá mucho mejor si los republicanos y demócratas dejan de lado sus diferencias y se ponen a trabajar”.

Por su parte, Roy West, alcalde de Beaumont, pidió que esta lucha de poderes se convierta en una centrada en las vidas humanas. “Sí, creo que el gobernador de Texas está respondiendo de la mejor manera que sabe, pero sería bueno que pudiéramos encontrar una manera de no convertir esto en una cuestión partidista y convertirla en una cuestión humana”.

A su vez, Mattie Parker, de Fort Worth, manifestó que este es un punto crítico. “Elijo creer que, al final, prevalecerán las mejores cabezas”. La alcaldesa sumó que Abbott tiene la responsabilidad de proteger a Texas. “Es desafortunado, pero en este momento entiendo por qué tiene que tomar estas medidas”. John Cowen, alcalde de Brownsville, estuvo de acuerdo y reconoció que las acciones están “justificadas en que hay un problema en la frontera”, pero que “en todos los lados tenemos que ser mejores”.

Hace unos días, la Guardia Nacional de Texas tomó el control de un parque en la frontera sur de Estados Unidos Facebook Greg Abbott

En tanto, Ramiro Garza, alcalde de Edinburg, consideró que el gobierno federal no ha trabajado lo suficiente en la política migratoria de su país, pero tampoco está de acuerdo con las restricciones de Abbott, dado que ve el tema migratorio como un “asunto federal”: “Creo que nuestro estado no tiene el tipo de autoridad para hacer lo que está haciendo. Al mismo tiempo, pienso que el gobernador está haciendo esto porque, obviamente, no se ha hecho mucho por parte de ambos partidos y la Casa Blanca en términos de lograr una solución integran a la migración”, sumó para CNN.

Por ahora, las discusiones en el Congreso sobre la inmigración continúan en un punto muerto y con alta tensión. Los líderes republicanos se resisten a proporcionar más fondos para apoyar a Ucrania en su conflicto con Rusia, a menos que la administración Biden ceda en temas significativos relacionados con la frontera. La política migratoria ha sido uno de los puntos que ha causado mayor polarización durante la administración actual en EE.UU.