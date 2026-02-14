Buenas noticias para Houston: la cadena de hamburguesas que abre una nueva sucursal

Los amantes de las hamburguesas en Texas tienen un nuevo motivo para celebrar tras confirmarse la expansión de una de las cadenas más icónicas en el área de Houston. Esta nueva apertura forma parte de un ambicioso proyecto de revitalización comercial en un sector estratégico de la ciudad, que promete satisfacer los antojos de sus clientes y dinamizar la economía local.

La nueva cadena de hamburguesas que abre en Houston

In-N-Out apuntó a la ciudad de Humble para su próximo movimiento en Texas. Con planes en marcha para abrir en el área metropolitana de Houston, la cadena sumaría una ubicación más a las cinco que ya operan en la zona, según Chron.

In-N-Out se instalará en el 9663 FM 1960 Bypass y se planea una renovación total del espacio (Instagram/@innout)

Desde que aterrizó en Houston en 2019 (empezó por los suburbios de Katy y Stafford), la marca siguió la misma ruta de éxito que tuvo en el norte y centro del estado, donde ya cuenta con decenas de establecimientos gracias a su popular propuesta de hamburguesas de culto.

Dónde estará la nueva sucursal de In-N-Out en Houston

Es probable que el nuevo In-N-Out se instale en el 9663 FM 1960 Bypass, un punto neurálgico que actualmente alberga al restaurante buffet Golden Corral, el cual tuvo dificultades financieras tras la pandemia.

La sustitución de un establecimiento emblemático por otro propone una renovación total del espacio para adaptarse a los estándares de la famosa franquicia californiana, indicó Houston Business Journal.

La cadena destaca por sus productos de calidad y sus precios accesibles (Instagram/@innout)

La ubicación destaca por su inmejorable conectividad y conveniencia. Se encuentra al oeste del concurrido centro comercial Deerbrook Mall, y el nuevo local se posicionará en el corazón de una de las zonas de compras más activas de la región.

Además, su proximidad estratégica con el Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH), a tan solo 3 kilómetros al este, garantiza un flujo constante de clientes, desde residentes locales hasta viajeros.

La empresa que llevará a cabo el proyecto

La empresa inmobiliaria Main Street Commercial Partners compró el centro comercial adyacente (Deerbrook Mall) y firmó un contrato de arrendamiento de terreno con In-N-Out Burger para esa parcela específica de 2.2 acres (8903 hectáreas), según un informe de KHOU.

Los registros comerciales de Deerbrook Mall disponibles en la plataforma LoopNet revelan un ecosistema diverso de inquilinos actuales, al tiempo que señalan las oportunidades disponibles para nuevos inversores.

El material promocional del complejo pone un énfasis especial en un ambicioso plan de renovación y modernización, para actualizar la imagen del centro comercial.

Por qué a cadena In-N-Out es una de las más populares

In-N-Out se destaca por su enfoque implacable en la calidad, ya que utiliza ingredientes frescos sin congelador ni pasar por el microondas, lo que garantiza hamburguesas de alta calidad.

La cadena cuenta con cinco sucursales en Houston (Instagram/@innout)

Su menú simple, con precios accesibles, una cultura de servicio rápido y amable, junto con un “menú secreto” y una expansión controlada, crearon una marca de culto con gran lealtad, destacó Medium

Los factores clave que hacen destacar a esta cadena son los siguientes:

Frescura inigualable: utiliza carne 100% vacuna nunca congelada, pan al horno de crecimiento lento, y vegetales frescos.

utiliza carne 100% vacuna nunca congelada, pan al horno de crecimiento lento, y vegetales frescos. Menú simple y consistente: se especializan en pocos productos, lo que permite una ejecución perfecta y rápida .

se especializan en pocos productos, lo que permite una . El “Menú Secreto” (Not-so-secret menu): permite personalizaciones famosas como Animal Style (con salsa especial, cebolla caramelizada y mostaza en la carne) o Protein Style (envuelto en lechuga), según la página oficial de la cadena.

permite personalizaciones famosas como Animal Style (con salsa especial, cebolla caramelizada y mostaza en la carne) o Protein Style (envuelto en lechuga), según la página oficial de la cadena. Precios y calidad: ofrecen buenos productos a precios accesibles.

ofrecen buenos productos a precios accesibles. Expansión lenta y controlada: prefieren mantener la calidad de sus productos antes que crecer rápidamente, lo que refuerza su imagen de exclusividad.

La cadena, que se creó en 1948 en California, opera con altos estándares de calidad, y logró convertirse en un ícono de la cultura de Estados Unidos.