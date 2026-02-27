Buenas noticias para mexicanos: el Consulado de Houston tendrá una feria de salud y asesoría migrante en marzo 2026

La comunidad mexicana en Houston, Texas, podrá acceder a servicios gratuitos de salud y asesoría legal gracias a una nueva jornada organizada por el Consulado General de México en Houston.

Cuándo es la feria de salud y asesoría migrante de marzo en Houston

El consulado informó, a través de sus redes sociales, que la Feria de Recursos se llevará a cabo el 12 de marzo de 2026, en su sede ubicada en 3200 Rogerdale Rd., en un horario de 9.00 a 12.00 hs.

Consulado de México en Houston hará feria de salud en marzo (X @ConsulMexHou)

Entre los servicios que se darán durante la Feria de Recursos son:

Pruebas de Glucosa

Pruebas de presión arterial

Asesoría financiera

Información sobre servicios de salud y clínicas comunitarias

Información sobre oportunidades educativas

Asesoría sobre ciudadanía estadounidense

Recursos comunitarios

La dependencia indicó que todos estos servicios son gratuitos, y no se requiere agendar una cita previa para ser atendido durante la feria.

Jornada de vacunación contra la influenza

Además, el consulado anunció una jornada gratuita de vacunación contra la influenza los días 24 y 25 de febrero de 2026, también en la sede de Rogerdale Rd., en horario de 9:00 a 11:00 hs.

El Consulado de México en Houston hará campaña de vacunación (X @ConsulMexHou)

Las dosis serán gratuitas, no se requiere seguro médico ni cita previa, y la atención se brindará tanto en español como en inglés.

Qué otros trámites y asesorías se pueden hacer en el Consulado de México

La dependencia mexicana indicó que, para las personas que necesitan asesoría legal gratuita, se pueden acercar a sus oficinas antes de la Feria de Recursos programada para mediados de marzo de 2026, ya que todos los días, de lunes a viernes, cuentan con este servicio.

En el Consulado de México en Houston se puede pedir asesoría legal gratuita (X @ConsulMexHou)

De acuerdo con el día de la semana, los connacionales pueden recibir asesoría de abogados especialistas en los siguientes horarios:

Lunes: Migración, con horario de atención de 10.00 a 12.00 hs

Martes: Migración, con horario de atención de 10.00 a 12.00 hs

Miércoles: Migración civil y penal, con horario de atención de 10.00 a 12.00 hs

Jueves: Migración, con horario de atención de 10.00 a 12.00 hs

Jueves: Civil y familiar, con horario de atención de 15.00 a 17.00 hs

Viernes: Civil y laboral, con horario de atención de 10.00 a 12.00 hs

Para estos casos, no se necesita agendar cita previa, por lo que se atenderá conforme al orden de llegada.

De igual manera, los migrantes mexicanos pueden tramitar diferentes documentos como el pasaporte mexicano, la credencial para votar o identificación oficial (INE), así como la matrícula consular y certificado de nacimiento.

En algunos de los casos anteriores, es necesario agendar una cita para ser atendido, ya sea que se llame por teléfono a MiConsulado al 1 424 309 0009, por mensaje de texto en su canal de WhatsApp en el mismo número, o a través de la página web de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en su apartado de citas.