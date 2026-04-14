Crisis en Texas: un republicano de origen mexicano renuncia al Congreso por un escándalo personal

El congresista republicano por Texas, Tony Gonzales, anunció que dejará su cargo en medio de un escándalo personal que sacudió al Capitolio. La decisión llega tras semanas de creciente presión política, investigaciones internas y la amenaza concreta de una votación histórica que podría haber derivado en su expulsión.

Tony Gonzales renuncia en Texas tras una investigación del Congreso de EE.UU.

De acuerdo con The Texas Tribune, Gonzales comunicó que presentará su dimisión al regresar el Congreso a sus actividades. Esto pondrá fin a una carrera legislativa de cinco años.

El legislador texano enfrentaba un proceso interno tras admitir una relación sentimental con una exasesora de su despacho Tom Williams - Pool CQ Roll Call

El republicano es representante por San Antonio y veterano de la Marina. Además, se identifica a si mismo como “mexicoamericano”, según indicó a Roll Call.

En un comunicado, expresó que su salida responde a una decisión personal enmarcada en un momento de reflexión: “Hay un tiempo para todo y Dios tiene un plan para todos nosotros. Ha sido un honor servir al gran pueblo de Texas”.

El anuncio se produjo en un contexto particularmente tenso, apenas una hora después de que el demócrata Eric Swalwell también informara que dejaría su banca. Ambos legisladores enfrentaban acusaciones vinculadas a conductas sexuales inapropiadas, lo que llevó a miembros de ambos partidos a preparar resoluciones para expulsarlos de la Cámara de Representantes.

Investigación ética contra Tony Gonzales: acusaciones y posibles sanciones en la Cámara

Según reportó CNN, Gonzales es investigado por el House Ethics Committee tras admitir que mantuvo una relación con una exasesora de su oficina en el Congreso. Este vínculo, que viola las normas internas de la Cámara, se volvió aún más polémico luego de que se conociera que la mujer falleció posteriormente por suicidio.

El caso se agravó cuando surgieron nuevos testimonios. Una excolaboradora de campaña denunció comportamientos inapropiados por parte del entonces candidato, entre los que se incluían mensajes en los que le solicitaba fotos íntimas y mantenía conversaciones de contenido sexual. Estos intercambios, publicados por la prensa, no derivaron en una relación física, pero sí sumaron presión sobre el legislador.

El anuncio de Tony Gonzales se produjo de manera casi simultánea al del demócrata Eric Swalwell, en una maniobra política diseñada para mantener el equilibrio de fuerzas en una Cámara de Representantes Fotomontaje: swalwell.house.gov y gonzales.house.gov

Las reglas del Congreso prohíben explícitamente las relaciones entre representantes y empleados bajo su supervisión, así como cualquier conducta que implique abuso de poder o trato preferencial. En este contexto, la investigación buscaba determinar si Gonzales había incurrido en violaciones adicionales, como otorgar beneficios indebidos a personas de su entorno laboral.

Presión política y amenaza de expulsión antes de la renuncia de Gonzales

El clima político se volvió cada vez más adverso para Gonzales. De acuerdo con CNN, existía una fuerte posibilidad de que la Cámara votara su expulsión, lo que lo habría convertido en uno de los pocos legisladores en la historia en enfrentar esa sanción extrema. Solo seis miembros fueron expulsados previamente del Congreso estadounidense.

La situación tomó un giro decisivo cuando legisladores de ambos partidos comenzaron a coordinar estrategias para impulsar expulsiones simultáneas, una por cada fuerza política, con el objetivo de evitar alterar el delicado equilibrio de poder en la Cámara. Esta maniobra incluía iniciativas lideradas por figuras como la demócrata Teresa Leger Fernández y la republicana Anna Paulina Luna.

Aunque inicialmente los líderes republicanos habían evitado pedir la renuncia inmediata de Gonzales —en parte por la necesidad de mantener su voto en un Congreso dividido—, el escenario cambió drásticamente al intensificarse las acusaciones contra Swalwell. La posibilidad de que ambos partidos actuaran de manera conjunta abrió la puerta a una resolución sin precedentes.

Además de las relaciones internas, Gonzales fue señalado por una excolaboradora de campaña por el envío de mensajes de contenido sexual Blaine Young - The San Antonio Express-News

Elección especial en Texas tras salida de Tony Gonzales del distrito 23

La salida de Gonzales dejará vacante el distrito 23 de Texas, una circunscripción extensa que abarca desde San Antonio hasta zonas cercanas a El Paso. El gobernador Greg Abbott tendrá ahora la facultad de convocar a una elección especial para cubrir el escaño.

Este distrito, de mayoría hispana, había mostrado una tendencia favorable a los republicanos en los últimos años, aunque recientes resultados electorales reavivaron el interés demócrata, explicó The Texas Tribune. La contienda para reemplazar a Gonzales podría volverse más reñida de lo previsto.

Entre los posibles candidatos señalados por The Texas Tribune se destacan: