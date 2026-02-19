Cambio brusco en el clima de Texas: el día exacto en que entra el frente frío y desploma la temperatura

El estado de Texas tendrá un cambio térmico significativo durante el fin de semana debido al avance de un frente frío que interrumpirá un período de temperaturas elevadas. En los días previos, varias zonas registraron máximas cercanas a los 80°F (26.6°C), valores superiores a los habituales para esta época.

¿Cuándo comienza el descenso térmico en Texas?

El desplazamiento del sistema atmosférico se consolidará el sábado 21 de febrero, jornada en la que la masa de aire frío avanzará de norte a sur.

Este proceso implicará una transición rápida hacia condiciones más frescas, con descensos que se notarán especialmente entre el domingo y el lunes 23 de febrero.

Texas recibirá un nuevo frente frío

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indica que el fenómeno no será uniforme en todo el territorio.

Cada región presentará diferencias en la intensidad del enfriamiento, la duración del aire frío y los riesgos asociados, que incluyen heladas y variaciones en la visibilidad.

Qué temperaturas tendrá Houston tras el ingreso de un nuevo frente frío

En el sureste del estado, especialmente en la ciudad de Houston, el ingreso del frente se espera durante el domingo, luego de que las temperaturas diurnas del sábado se ubiquen alrededor de los 80°F (26.6°C).

Durante el domingo y el lunes, los valores podrían descender hasta los 60°F (15.5°C), lo que representa un contraste marcado con las condiciones previas.

Los pronósticos advierten que en los condados ubicados al norte del área metropolitana podrían registrarse heladas hacia el final del fin de semana. Además, en zonas costeras se prevén episodios de niebla marina que podrían reducir la visibilidad.

Tras días de calor húmedo, las temperaturas caerán notablemente en Texas durante el fin de semana NWS

Norte de Texas: Dallas-Fort Worth tendrá dos fases de enfriamiento

En el norte del estado, donde se ubica el área metropolitana de Dallas y Fort Worth, el cambio comenzará antes con un frente inicial que cruzará la región durante la noche del jueves. Sin embargo, el descenso más pronunciado llegará con el sistema previsto para el sábado.

De acuerdo con el pronóstico del NWS, las máximas pasarán de valores cercanos a los 77°F (25°C) a temperaturas mucho más frescas de entre 67°F y 61°F (19°C y 16°C) durante el fin de semana. Este cambio se percibirá con mayor intensidad en las horas nocturnas.

En sectores rurales al norte y oeste de la zona metropolitana se anticipan mínimas por debajo de los 37°F (2,7°C) para la noche del sábado, lo que podría generar heladas ligeras. El enfriamiento continuará durante el domingo antes de iniciar una recuperación gradual.

Durante el domingo y el inicio de la próxima semana, Texas experimentará temperaturas más frescas y estacionales tras el paso del frente frío Imagen compuesta

Panhandle de Texas: condiciones invernales en Amarillo

La región del Panhandle, con epicentro en Amarillo, experimentará el descenso antes que el resto del estado. Un primer frente llegará el jueves por la noche y un refuerzo adicional de aire frío ingresará el viernes.

El sábado se presentará con características propias del invierno, con una temperatura máxima estimada de alrededor de 52°F (11°C). Los vientos provenientes del norte incrementarán la sensación térmica de frío.

Este sector también enfrentará condiciones atmosféricas secas y ventosas previas al enfriamiento, lo que eleva el riesgo de incendios.

¿Cuándo volverá el calor a Texas?

El enfriamiento no será prolongado. Los pronósticos indican que a partir del martes o miércoles el flujo de aire cálido desde el sur volverá a dominar gran parte de Texas.

En Houston , los valores podrían regresar a aproximadamente 78°F (25.5°C) hacia el miércoles.

, los valores podrían regresar a aproximadamente hacia el miércoles. En Dallas-Fort Worth , el aumento será más rápido, con máximas cercanas a 71°F (21.6°C) el martes y hasta 84°F (28.8°C) al día siguiente.

, el aumento será más rápido, con máximas cercanas a el martes y hasta al día siguiente. El Panhandle también experimentará un incremento notable, con temperaturas cercanas a 81°F (27°C) para el martes.

Aunque el descenso será notable, el patrón atmosférico sugiere que el aire templado regresará en pocos días, lo que generará un nuevo cambio térmico en el estado.