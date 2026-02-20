Buenas noticias para mexicanos en Dallas: dónde estará el camión del consulado del 21 al 27 de febrero
Los migrantes pueden realizar trámites como el pasaporte y la identificación oficial a bordo del camión
Los mexicanos que viven en Texas podrán realizar trámites como el pasaporte y la credencial para votar (INE) más cerca de su domicilio, ya que el Consulado sobre Ruedas ofrecerá atención del 21 al 27 de febrero de 2026 en distintos puntos del estado, entre ellos, en Dallas.
En dónde estará el consulado móvil en Dallas del 21 al 27 de febrero de 2026
El Consulado General de México en Dallas informó, a través de sus redes sociales, que el Consulado sobre Ruedas visitará varias ciudades durante esa semana.
En el camión del consulado móvil, los connacionales podrán realizar diversos trámites como la expedición del pasaporte, de la credencial para votar y de la matrícula consular. Los lugares en donde estará el consulado son los siguientes:
- Dallas: el 21 y 22 de febrero, el consulado móvil estará en el 1210 River Bend Dr.
- Kaufman, primera iglesia bautista: del lunes 23 al viernes 27 de febrero, el consulado sobre ruedas estará en el 2000 W Fair Street
El consulado mexicano no especificó los horarios de atención de las jornadas del consulado sobre ruedas para la última semana de febrero.
Cómo agendar una cita para ser atendido en el consulado móvil en Dallas
Los mexicanos que viven en Dallas deben agendar una cita para poder ser atendidos en el consulado móvil durante la última semana de febrero de 2026, de acuerdo con la dependencia.
El consulado indicó que existen varias maneras de realizar una cita para estas jornadas:
- Se puede agendar a través de la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE, por sus siglas en español), donde es necesario iniciar sesión, ya sea por medio de Llave MX o por medio de un correo electrónico y contraseña
- También se puede solicitar una cita para el consulado sobre ruedas por medio del número de WhatsApp de la dependencia
- De igual manera, se puede agendar una cita por vía telefónica al llamar al teléfono 1(424)-309-0009
Las citas se habilitan el miércoles previo a cada jornada. El consulado recordó que el trámite es gratuito, personal e intransferible, y advirtió no caer en fraudes de personas que venden turnos.
Cuánto cuesta y cómo tramitar el INE y pasaporte en 2026 en Estados Unidos
La cancillería mexicana detalló que, para poder tramitar el pasaporte o la identificación oficial, los migrantes deben reunir ciertos documentos y pagar una tarifa de acuerdo con la vigencia del pasaporte.
Para tramitar el INE, los connacionales no deben hacer ningún pago, y deben seguir los siguientes pasos para obtenerla:
- Realizar una cita por teléfono, WhatsApp o el sitio web del Consulado
- Presentar un documento que acredite la nacionalidad, una identificación con fotografía vigente y un comprobante de domicilio
- Esperar a que el trámite sea validado para recibir la credencial INE en su domicilio
- Confirmar la recepción de su credencial, para que sea válida para identificarse y votar
Mientras que los requisitos del pasaporte mexicano son los siguientes:
- Acreditar la nacionalidad mexicana con un acta de nacimiento, certificado de nacionalidad o carta de naturalización.
- Acreditar la identidad con credencial para votar (INE) vigente, cartilla del servicio militar, cédula o título profesional.
- Cubrir el pago correspondiente a la vigencia del pasaporte.
Según la vigencia por la que se desee tramitar el documento, las tarifas consulares 2026 son las siguientes:
- Pasaporte por un año: 44 dólares
- Pasaporte por tres años: 101 dólares
- Pasaporte por seis años: 137 dólares
- Pasaporte por 10 años: 209 dólares
