Cuentas de ahorro para estudiantes en Texas: a quiénes aplica el plan anunciado y celebrado por Greg Abbott

A inicios de febrero, el gobernador de Texas, Greg Abbott, lanzó un plan de cuentas de ahorro para estudiantes. La iniciativa permite a las personas elegibles destinar fondos a proveedores y servicios educativos preaprobados de su elección. Desde que se abrió el período, se presentaron más de 100 mil solicitudes, y las autoridades celebraron el éxito.

Administrado por la Contraloría de Cuentas Públicas de Texas, bajo la dirección de la contralora interina Kelly Hancock, el plan denominado Cuenta de Libertad Educativa de Texas (TEFA, por sus siglas en inglés) resultó un éxito en sus dos primeras semanas. De acuerdo con la retórica del gobierno, esto ofrece a los padres mayor libertad y flexibilidad para “elegir el mejor entorno educativo para sus hijos”.

Greg Abbott celebró el éxito del programa de cuentas de ahorro para estudiantes en Texas Facebook Office of the Governor Greg Abbott

El programa ahora está en proceso de aceptar solicitudes para el año escolar 2026-27. Estas deben presentarse antes de las 23.59 hs., hora central, del 17 de marzo.

En las dos primeras semanas de su entrada en vigor, la iniciativa ya recibió más de 100 mil solicitudes. A través de un mensaje en X, el gobernador republicano celebró el éxito.

“Más de 100 mil solicitudes de Cuentas de Ahorro para la Educación en dos semanas demuestran lo que siempre hemos sabido: los padres texanos quieren opciones. Texas implementó una verdadera opción escolar. Estamos empoderando a las familias y fortaleciendo la educación en todo el estado", escribió.

A quiénes aplica el plan anunciado y celebrado por Greg Abbott en Texas

Según la información oficial del sitio Education Freedom Accounts en Texas, el programa TEFA está disponible para familias con hijos estudiantes que cumplan ciertos requisitos básicos. Los niños deben ser:

Ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos .

. Elegibles para asistir a una escuela pública o charter de Texas (incluyendo pre-K o kindergarten) o que puedan inscribirse en esas escuelas.

de Texas (incluyendo pre-K o kindergarten) o que puedan inscribirse en esas escuelas. Residentes del estado.

Para aplicar al programa de cuentas de ahorro en Texas, los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos Freepik

Además, para el año escolar 2026-27, los solicitantes tendrán la siguiente prioridad:

Niños con una discapacidad que sean miembros de un hogar cuyo ingreso anual total sea igual o inferior al 500% del Nivel Federal de Pobreza.

que sean miembros de un hogar cuyo ingreso anual total sea igual o inferior al 500% del Nivel Federal de Pobreza. Niños que son miembros de un hogar cuyo ingreso anual total es igual o inferior al 200% del Nivel Federal de Pobreza .

. Niños que sean miembros de un hogar cuyo ingreso anual total esté entre el 200% y el 500% del Nivel Federal de Pobreza .

. Niños cuyos ingresos anuales totales sean iguales o superiores al 500% del Nivel Federal de Pobreza. Se priorizará en este grupo a aquellos que hayan estado matriculados en una escuela pública o chárter de Texas durante al menos el 90% del año escolar anterior. Los fondos asignados en esta categoría no podrán superar el 20% del monto establecido del programa para ese año escolar.

Si una persona es aceptada para participar durante un período de solicitud, cualquier hermano elegible que avance con el proceso durante el mismo plazo también será aceptado para participar.

Después del primer año, los peticionarios serán priorizados primero en el siguiente orden, y luego, dentro de cada grupo con el sistema establecido en la priorización del primer año:

Hermanos de los niños participantes.

Nuevos solicitantes elegibles del programa.

Participantes anteriores del programa que dejaron de participar debido a su inscripción en una escuela pública o autónoma.

La aplicación para el programa de cuentas de ahorro en Texas debe ser presentada por el padre o tutor legal del estudiante Freepik

Cómo registrarse para las cuentas de ahorro para estudiantes en Texas

La ventana de solicitud para familias está abierta del 4 de febrero al 17 de marzo de 2026. La aplicación debe ser presentada por el padre o tutor legal del niño participante. Esto incluye a:

Padre o madre natural o adoptiva.

Tutor legal o custodio.

Otra persona con autoridad legal para actuar en nombre del niño residente en Texas.

Para aplicar, las familias de Texas deben:

Reunir los documentos necesarios : esto incluye prueba de identidad y ciudadanía o estatus legal del niño; prueba de identidad y residencia de Texas del padre/tutor; y documentos de ingresos.

: esto incluye prueba de identidad y ciudadanía o estatus legal del niño; prueba de identidad y residencia de Texas del padre/tutor; y documentos de ingresos. Ingresar al portal de aplicación: presionar el botón que dice “Aplique Ahora” (Apply Now) y seguir las instrucciones en pantalla. Es importante asegurarse de ingresar toda la información correcta; en caso de error, podría retrasar la aprobación.

presionar el botón que dice (Apply Now) y seguir las instrucciones en pantalla. Es importante asegurarse de ingresar toda la información correcta; en caso de error, podría retrasar la aprobación. Después de enviar la aplicación, el estado del financiamiento será notificado a partir de principios de abril de 2026. Si recibe la aprobación, la persona podrá comenzar a usar los fondos el 1° de julio, cuando al menos el 25% de la asignación aprobada estará disponible en su cuenta.