Cómo conseguir las tarjetas de regalo de HEB en Texas para comprar alimentos en noviembre

Una ciudad de Texas recaudó fondos para destinar tarjetas de regalo de HEB a los habitantes afectados por la paralización del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). La alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones, detalló cómo solicitarlas este noviembre en fechas clave.

En qué fechas se pueden conseguir tarjetas de regalo HEB para comprar alimentos en Texas

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de la ciudad de San Antonio y Metro Health son los participantes de la iniciativa en la ciudad de Texas, que recaudó un presupuesto de 1,6 millones de dólares para los afectados por la paralización del SNAP. Ese dinero se destinó a tarjeta de regalo de HEB para la compra de alimentos en noviembre.

(Archivo) Los beneficiarios de SNAP vieron paralizados sus pagos en noviembre por el cierre del gobierno

La primera distribución se realizó el miércoles 5 de noviembre, a través de la programación de 300 citas en las clínicas WIC durante esa semana. Las próximas entregas serán:

10 de noviembre : con 700 cupos para esa semana.

: con 700 cupos para esa semana. 17 de noviembre: con 1000 citas disponibles.

“Nadie en nuestra comunidad debería pasar hambre”, señaló la funcionaria. Y añadió: “Nuestros adultos mayores y familias merecen nuestro apoyo en este momento. En San Antonio, nos estamos uniendo para garantizar el acceso a alimentos a quienes más lo necesitan".

Las tarjetas de regalo de HEB presentan un presupuesto de US$150 y están destinadas alrededor de 100 mil familias afectadas por la pausa de SNAP, a los participantes del proyecto HOPE del Centro para Personas Mayores, de Early Head Start y de Nivel NXT.

Miles de hogares en la ciudad de Texas se vieron afectados por la paralización de los beneficios Freepik

Cómo solicitar las tarjetas de regalo de HEB para alimentos en San Antonio, Texas

La administración local señaló que los beneficiarios de los programas SNAP, WIC, Head Start o Project Hope serán contactados de forma automática. En tanto, aquellos que no participen de esas iniciativas, pueden pedir su inclusión a través de:

El contacto al Departamento de Salud y Servicios Humanos de San Antonio, al 210-207-7830.

A través de una clínica Metro Health WIC.

En la página del gobierno en sanantonio.gov.

El gobierno de San Antonio destinó tres fechas clave para la entrega de estas tarjetas Freepik

Estos recursos se distribuirán mientras perdure el presupuesto destinado a la disponibilidad de las tarjetas en la ciudad de Texas, incluso si los beneficios de SNAP se reanudan antes de que finalice noviembre.

El presupuesto de US$1,6 millones fue recaudado por el gobierno local a través de donaciones de empresas y fundaciones bajo la administración de San Antonio Area Fundation.

Cuántas personas podrán acceder a las tarjetas de regalo de HEB en Texas

La administración a cargo de Jones anticipó que este beneficio escalaría hasta llegar a 10.000 residentes de San Antonio elegibles durante la fase inicial. Esta cifra representaría alrededor del 26% de la población total que es atendida a través de los programas del organismo local y de Metro Health.

En total, el proyecto pretende abarcar a 100 mil habitantes de la ciudad de Texas afectados por el recorte de presupuesto de los programas de alimentación, en medio del cierre del gobierno federal que se inició el primer minuto del 1º de octubre de 2025 y que logró un récord de tiempo en la historia de ese país.