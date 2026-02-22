Cuidado con los peajes en Texas: un fallo en las cámaras le generó una deuda ajena a un residente
Las normas del Estado de la Estrella Solitaria establecen sanciones para los usuarios deudores; esta vez todo se trató de un error de la agencia
Un conductor de Texas acumuló una deuda por peajes impagos. El problema se originó por una confusión con su placa y pudo haber derivado en sanciones graves, como una condena por un delito menor y la suspensión de la licencia de conducir. Ante situaciones así, las autoridades estatales detallan qué tarifas se deben pagar.
Un residente de Texas acumuló deuda por un error causado por la placa de su auto
Recientemente, llamó la atención el caso de Edison Taylor, un residente del Estado de la Estrella Solitaria. Según contó el hombre a News4SanAntonio, estuvo en riesgo de sufrir el bloqueo de su vehículo por un error de las autoridades.
Durante los últimos meses, Taylor recibió ocho tarifas de peajes correspondientes a una carretera que nunca usó. Los cobros eran de cruces en el norte de Texas, pero él vive en San Antonio y no había ido a esa zona del estado en más de cuatro años.
Sin dudar de que los peajes no correspondían a su vehículo, se puso a investigar y expuso su caso. Poco después, descubrió que todo se debió a un error en la lectura de la matrícula.
Según el medio, la placa de Taylor se confundió con otra casi idéntica. Mientras que la del residente de San Antonio tiene el número 8, la matrícula a la que corresponden los cargos de peaje muestra una letra B.
Por el error del lector, las tarifas se enviaron incorrectamente a Taylor. Según el medio, se comunicó con la Autoridad de Peaje del Norte de Texas e inmediatamente se corrigió el error del sistema.
Sin embargo, se trata de una falla que ocurre con relativa frecuencia.
Cuáles son las sanciones por no pagar los peajes en Texas
De acuerdo con el sitio web oficial de la Autoridad de Movilidad Regional del Centro de Texas, en una primera instancia las tarifas se pueden pagar con un recargo en concepto de multa.
Sin embargo, cuando se excede el plazo de 120 días, comienza el riesgo de que el conductor sufra cargos legales y sanciones mayores. Estas son las posibles medidas:
- Condena por un delito menor y multas especiales por la demora para pagar las deudas de peaje.
- Quien acumula 100 o más peajes impagos en un año es considerado un infractor habitual y puede sufrir sanciones más importantes.
- Estas incluyen el bloqueo de registro y la prohibición de circular del vehículo y multas adicionales si se incumple esta restricción.
La escala de avisos por deudas de peaje en Texas
En el plazo de los primeros 120 días, los conductores del Estado de la Estrella Solitaria pueden pagar el monto adeudado y una tarifa por el retraso. Estas son las escalas:
- 30 días: a partir de que se cumplió un mes, se comienzan a cobrar las multas. En este período son US$15 de recargo por cada factura y se envía un aviso por falta de pago.
- 60 días: se mantiene el recargo de US$15 y se envía otra notificación para que el conductor salde sus deudas.
- 90 días: el cargo por cada tarifa de peaje es el mismo, pero el usuario recibe el aviso final.
- 120 días: a partir de aquí, pueden aplicar las consecuencias legales que incluyen la suspensión de la licencia de conducir y las otras medidas mencionadas.
