¿Debo votar el 3 de marzo? Qué saber antes de las elecciones primarias de Texas
Los residentes del Estado de la Estrella Solitaria deben conocer las condiciones de los próximos comicios
El próximo 3 de marzo, Texas celebra las elecciones primarias. Allí, no solo se elegirá a los candidatos que definirán al próximo gobernador, sino que los votantes del Estado de la Estrella Solitaria también deberán escoger a quienes ocuparán diversos cargos. Ya está abierto el período para quienes emitan sufragio de manera anticipada.
Qué se vota el 3 de marzo en las elecciones primarias de Texas
El estado unifica las elecciones primarias de todos los cargos que se ponen en juego en los comicios del 2026. Esto incluye tanto al gobernador y A otros cargos estatales como a legisladores nacionales.
De acuerdo con el apartado de Ballotpedia, los votantes de Texas deberán elegir nombres para:
Cargos ejecutivos
- Gobernador
- Vicegobernador
- Comisionado de Tierras
- Comisionado de Agricultura
- Comisionado de Ferrocarriles
- Contralor
- Junta Estatal de Educación
- Distritos escolares
Cargos legislativos
- Senador de Estados Unidos
- Representantes de EE.UU.
- Senadores estatales
- Representantes estatales
Cargos judiciales
- Corte Suprema de Texas
- Fiscal general
- Cortes de apelación
Además, también se ponen en juego algunos puestos municipales que dependerán de la zona en la que resida cada votante.
Ya cerraron los registros para votar en las primarias del 3 de marzo en Texas
La fuente oficial del Estado de la Estrella Solitaria indica que los votantes deben registrarse como máximo 30 días antes de que se celebre una elección. Por lo tanto, el período expiró el 1° de febrero.
Sin embargo, quienes estén interesados y cumplan los requisitos sí pueden registrarse como votantes para la segunda vuelta de las primarias de Texas. Estos comicios se celebrarán el 26 de mayo, por lo que aún hay tiempo para anotarse.
Los requisitos para poder participar incluyen ser ciudadano estadounidense mayor de 18 años, no tener condenas por delitos graves o haber cumplido la pena en su totalidad y no haber sido declarado por un tribunal como incompetente mentalmente para votar.
Además, quienes quieran emitir sufragio deben recordar que solamente pueden anotarse en el condado donde residen para participar de las elecciones. En caso de tener alguna duda, Texas ofrece una herramienta para verificar si el registro se completó correctamente.
La votación anticipada para las primarias ya abrió en Texas: hasta cuándo se extiende
Más allá de quienes votarán el 3 de marzo, el último 17 de febrero se dio la apertura oficial del período de votación anticipada. En esta etapa quienes estén registrados pueden acercarse a cualquier centro del estado.
Esta posibilidad estará habilitada hasta el 27 de febrero. Quienes no hayan emitido su voto pasada esa fecha, deberán concurrir a las urnas el 3 de marzo si quieren participar del proceso democrático.
Primarias de Texas: quiénes son los candidatos a gobernador
Más allá de que se eligen distintos cargos, muchos votantes de Texas están atentos para ver qué ocurrirá con la primera elección a gobernador. Según la lista de Ballotpedia, estos son los nombres confirmados:
Partido Republicano
- Greg Abbott
- R.F. Achgill
- Evelyn Brooks
- Pete Chambers
- Charles Crouch
- Arturo Espinosa
- Mark Goloby
- Kenneth Hyde
- Stephen Samuelson
- Ronnie Tullos
- Nathaniel Welch
Partido Demócrata
- Gina Hinojosa
- Patricia Abrego
- Chris Bell
- Bobby Cole
- Carlton Hart
- José Navarro Balbuena
- Zach Vance
- Angela Villescaz
Independiente
- Jenn Mack Raphoon
