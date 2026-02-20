¿Debo votar el 3 de marzo? Qué saber antes de las elecciones primarias de Texas

El próximo 3 de marzo, Texas celebra las elecciones primarias. Allí, no solo se elegirá a los candidatos que definirán al próximo gobernador, sino que los votantes del Estado de la Estrella Solitaria también deberán escoger a quienes ocuparán diversos cargos. Ya está abierto el período para quienes emitan sufragio de manera anticipada.

Qué se vota el 3 de marzo en las elecciones primarias de Texas

El estado unifica las elecciones primarias de todos los cargos que se ponen en juego en los comicios del 2026. Esto incluye tanto al gobernador y A otros cargos estatales como a legisladores nacionales.

Los residentes de Texas votarán sobre distintos cargos en las elecciones primarias del 3 de marzo Freepik

De acuerdo con el apartado de Ballotpedia, los votantes de Texas deberán elegir nombres para:

Cargos ejecutivos

Gobernador

Vicegobernador

Comisionado de Tierras

Comisionado de Agricultura

Comisionado de Ferrocarriles

Contralor

Junta Estatal de Educación

Distritos escolares

Cargos legislativos

Senador de Estados Unidos

Representantes de EE.UU.

Senadores estatales

Representantes estatales

Además de cargos estatales, los votantes de Texas deberán elegir a sus legisladores para el Congreso de EE.UU. Mariam Zuhaib - AP

Cargos judiciales

Corte Suprema de Texas

Fiscal general

Cortes de apelación

Además, también se ponen en juego algunos puestos municipales que dependerán de la zona en la que resida cada votante.

Ya cerraron los registros para votar en las primarias del 3 de marzo en Texas

La fuente oficial del Estado de la Estrella Solitaria indica que los votantes deben registrarse como máximo 30 días antes de que se celebre una elección. Por lo tanto, el período expiró el 1° de febrero.

Sin embargo, quienes estén interesados y cumplan los requisitos sí pueden registrarse como votantes para la segunda vuelta de las primarias de Texas. Estos comicios se celebrarán el 26 de mayo, por lo que aún hay tiempo para anotarse.

Los requisitos para poder participar incluyen ser ciudadano estadounidense mayor de 18 años, no tener condenas por delitos graves o haber cumplido la pena en su totalidad y no haber sido declarado por un tribunal como incompetente mentalmente para votar.

El registro para votar en las elecciones primarias de Texas cerró a principios de febrero Freepik

Además, quienes quieran emitir sufragio deben recordar que solamente pueden anotarse en el condado donde residen para participar de las elecciones. En caso de tener alguna duda, Texas ofrece una herramienta para verificar si el registro se completó correctamente.

La votación anticipada para las primarias ya abrió en Texas: hasta cuándo se extiende

Más allá de quienes votarán el 3 de marzo, el último 17 de febrero se dio la apertura oficial del período de votación anticipada. En esta etapa quienes estén registrados pueden acercarse a cualquier centro del estado.

Esta posibilidad estará habilitada hasta el 27 de febrero. Quienes no hayan emitido su voto pasada esa fecha, deberán concurrir a las urnas el 3 de marzo si quieren participar del proceso democrático.

La llamada entre Abbott y Trump en medio de la campaña electoral

Primarias de Texas: quiénes son los candidatos a gobernador

Más allá de que se eligen distintos cargos, muchos votantes de Texas están atentos para ver qué ocurrirá con la primera elección a gobernador. Según la lista de Ballotpedia, estos son los nombres confirmados:

Partido Republicano

Greg Abbott

R.F. Achgill

Evelyn Brooks

Pete Chambers

Charles Crouch

Arturo Espinosa

Mark Goloby

Kenneth Hyde

Stephen Samuelson

Ronnie Tullos

Nathaniel Welch

Partido Demócrata

Gina Hinojosa

Patricia Abrego

Chris Bell

Bobby Cole

Carlton Hart

José Navarro Balbuena

Zach Vance

Angela Villescaz

Independiente