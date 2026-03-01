DMV en Houston: la regla para registrar un auto y qué documentos pedirán a los migrantes en marzo 2026

A partir de marzo de 2026, registrar un vehículo en Texas dejará de ser un trámite rutinario para convertirse en un proceso con mayores controles de identificación, especialmente para quienes no son ciudadanos estadounidenses. Las nuevas disposiciones aprobadas por las autoridades estatales impactarán directamente en miles de conductores, incluidos migrantes que buscan circular legalmente en ciudades como Houston.

Texas cambia las reglas para registrar vehículos desde marzo de 2026

Según el boletín oficial publicado por el DMV Texas, las nuevas exigencias de identificación para trámites de registro inicial de vehículos comenzarán a aplicarse el 5 de marzo de 2026 en todo el estado.

Mientras que todos los registros nuevos deben cumplir con la normativa desde marzo, las renovaciones de registro actuales se mantendrán bajo el sistema antiguo hasta el 1° de enero de 2027 Freepik - Freepik

La medida fue adoptada por la junta del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Texas como parte de una modificación administrativa incluida dentro del Código Administrativo estatal.

El documento establece que las reglas impactarán tanto a quienes matriculan un automóvil por primera vez como a determinados permisos vehiculares. Sin embargo, existe una diferencia clave: mientras el trámite inicial deberá cumplir con los nuevos requisitos desde marzo de 2026.

Las renovaciones mantendrán el sistema anterior hasta el 1° de enero de 2027. Hasta esa fecha, los condados continuarán con el procesamiento de renovaciones bajo las normas vigentes antes de noviembre de 2025.

La disposición obliga a las oficinas locales a verificar la identidad del solicitante en todos los registros iniciales aplicables, al aplicar estándares específicos definidos por el organismo estatal.

Qué cambia para migrantes y nuevos solicitantes en Texas

De acuerdo con la información difundida por The Hill, la aprobación definitiva de estas normas llegó luego de una votación unánime del directorio del DMV de Texas, cuyo objetivo declarado fue garantizar la “validez de los documentos de identificación requeridos como parte del proceso de registro”.

El impulso político detrás del cambio comenzó en noviembre de 2025, cuando surgieron iniciativas destinadas a exigir comprobantes vinculados al estatus legal de los solicitantes.

El representante estatal Brian Harrison sostuvo públicamente que la modificación buscaba impedir que personas que ingresaron al país norteamericano sin autorización pudieran matricular o renovar vehículos.

Qué documentos exige Texas para el registro inicial de autos

El DMV Texas detalla que, desde marzo de 2026, los solicitantes deberán presentar documentos incluidos dentro de dos categorías principales: Lista A y Lista B, según el tipo de trámite.

Para el registro inicial estándar —el más común entre propietarios particulares— será obligatorio presentar una identificación incluida en la Lista A, considerada el nivel más estricto de validación. Entre los documentos aceptados figuran:

Licencia de conducir o identificación estatal válida compatible con REAL ID emitida en Estados Unidos.

Licencias estatales sin REAL ID provenientes de estados que exigen prueba de presencia legal.

Pasaporte estadounidense vigente.

Pasaporte extranjero vigente acompañado por documentación migratoria válida, como el formulario I-94 (sin estatus de parole), tarjeta de residencia permanente o visa de inmigrante no vencida emitida por el Departamento de Seguridad Nacional.

Certificados de ciudadanía o naturalización estadounidense.

La nueva regla técnica exige que los ciudadanos no estadounidenses presenten, además de su pasaporte extranjero vigente, documentación migratoria válida como el formulario I-94, tarjetas de residencia permanente o visas de inmigrante no vencidas

Esto implica que los extranjeros deberán acreditar no solo identidad, sino también documentación migratoria vigente cuando utilicen pasaportes extranjeros para completar el proceso.

Dónde y cómo hacer el trámite en Houston

El boletín también contempla la Lista B, utilizada en registros específicos, permisos temporales o ciertos vehículos comerciales. En estos casos se aceptan identificaciones con fotografía como:

Licencias de conducir emitidas por estados o territorios de EE.UU.

Pasaportes estadounidenses o extranjeros.

Identificaciones militares de Estados Unidos.

Documentos emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional o el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

Una diferencia importante es que las identificaciones incluidas en la Lista B pueden estar vencidas hasta por 12 meses y seguir siendo válidas para el trámite correspondiente, algo que no aplica a la Lista A.

Para el registro estándar, el DMV exige documentos de la "Lista A", que incluye licencias compatibles con REAL ID, certificados de naturalización o pasaportes extranjeros con sello de presencia legal verificada Freepik

Cómo funcionará el trámite en Houston

La oficina regional del DMV Houston, específicamente el Houston North Regional Service Center, operará como uno de los principales puntos de atención para gestiones vinculadas a títulos y registros vehiculares. Según la información oficial del centro, las oficinas atienden de lunes a viernes entre las 8 y las 17 hs (hora local), excepto en feriados estatales.

El centro ubicado en 2110 East Governors Circle, Houston, presta servicios como reemplazo de títulos, consultas de historial vehicular, resolución de errores en títulos de Texas y matrículas prorrateadas para cuentas comerciales. Sin embargo, la mayoría de los registros y renovaciones aún son gestionados directamente por las oficinas fiscales del condado correspondientes.

Las citas pueden reservarse únicamente para el día en curso y los dos días siguientes, y algunas sedes pueden limitar la cantidad de transacciones procesadas por concesionarios o empresas de títulos en una misma visita.