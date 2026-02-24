La regla del DMV en Texas que limita el registro de automóviles a migrantes sin green card

En febrero, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Texas votó para aplicar una nueva guía sobre el registro de automóviles y vehículos en general. A partir de estas reglas, se estableció que extranjeros deben aportar una prueba de estadía legal para poder completar el trámite. Por eso, migrantes sin green card o una visa que los habilite no pueden llevar a cabo el proceso.

La nueva guía que exige prueba de estadía legal para registrar un vehículo en Texas

Aunque las normas ya se habían dado a conocer a fines de 2025, recientemente la autoridad vehicular se expidió y aprobó su aplicación. De acuerdo con The Hill, el resultado de la votación fue unánime.

Conductores deberán demostrar presencia legal al DMV para registrar su automóvil en Texas Freepik

Según la normativa, se define que los conductores de Texas deberán cumplir los siguientes requisitos para registrar un vehículo ante el DMV:

Presentar una identificación aceptable .

. Tener un seguro de responsabilidad civil .

. Completar el formulario 130-U .

. Demostrar la propiedad del vehículo a través del título correspondiente, sea emitido en Texas u otro estado.

correspondiente, sea emitido en Texas u otro estado. Exhibir un comprobante de domicilio que acredite la residencia en el estado.

Con respecto al primer punto, las modificaciones buscan subir los estándares. De acuerdo con lo que declaró un portavoz de la autoridad vehicular al medio, a partir de las nuevas reglas se podrá garantizar la validez de las identificaciones de mejor manera.

Sin requisito de presencia legal en EE.UU., los migrantes de Texas no pueden registrar su vehículo Foto de freepik

Cuáles son los documentos aceptados para registrar un vehículo en Texas: migrantes necesitan estadía legal

Junto con los ítems ya mencionados, el sitio web oficial indica cuáles son las variantes de documentación que se pueden presentar al DMV para completar el registro de un automóvil:

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de identificación militar de EE.UU.

de EE.UU. Pasaporte extranjero vigente . Debe estar acompañado por un sello del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la green card o visa correspondiente para acreditar presencia legal.

. Debe estar acompañado por un (DHS, por sus siglas en inglés) y la green card o visa correspondiente para acreditar presencia legal. Documento de identificación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

del (Uscis, por sus siglas en inglés). Documento de identificación del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).

del (DOS, por sus siglas en inglés). Identificación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

de la (OTAN). Identificación emitida por un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas.

Requisito de inspección de seguridad del DMV: ya no rige para vehículos no comerciales

Con esta medida, la estadía legal pasa a ser un requisito obligatorio, por lo que los extranjeros indocumentados ya no pueden llevar a cabo el trámite. La normativa se alinea con otras medidas que tomó Texas en ese mismo sentido.

La campaña de un legislador de Texas para restringir los registros de vehículos a migrantes con estatus legal

El cambio en las guías del DMV fue impulsado por el representante estatal Brian Harrison. En su momento, el republicano había insistido públicamente para que se tomara una medida de ese estilo.

Cuando se conoció el cambio a fines de 2025, Harrison lo celebró a través de un mensaje en cuenta de X. “¡Obligamos al DMV de Texas a emitir nuevas reglas para evitar que los inmigrantes ilegales obtengan registros de vehículos!”, manifestó.

Además, agradeció a todos los ciudadanos por la presión sobre la oficina del gobernador Greg Abbott y pidió que las autoridades se mantengan atentas para garantizar el cumplimiento de la normativa.