Dónde entregan alimentos gratis en Texas del 12 al 17 de enero de 2026

Como cada mes, diversas organizaciones y bancos de alimentos en Texas organizan jornadas para entregar comida gratuita a personas y familias que enfrentan inseguridad alimentaria. Para recibir la ayuda, es importante llevar algunos datos básicos, además de llegar temprano, ya que la atención se realiza por orden de llegada.

En dónde entregan comida gratis en Texas la segunda semana de enero

De acuerdo con el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB, por sus siglas en inglés), entre el 12 y el 17 de enero de 2026 se distribuirán despensas sin costo en distintas ciudades del estado, con el apoyo de iglesias católicas, universidades y organizaciones comunitarias.

Las iglesias católicas de Texas brinda despensas gratis en más de 90 sitios del estado (ccdallas.org)

Banco de Alimentos del Área de Tarrant Las personas que viven en los condados de Tarrant, Bosque, Cooke, Denton, Erath, Hamilton, Hill, Hood, Johnson, Palo Pinto, Parker, Somervell o Wise pueden consultar el sitio web oficial del banco para conocer fechas y ubicaciones específicas de entrega en cada ciudad.

Las personas que viven en los condados de pueden consultar el sitio web oficial del banco para conocer de entrega en cada ciudad. Dallas College Todos los viernes se realizan despensas comunitarias en las distintas sedes de Dallas College.

Todos los se realizan despensas comunitarias en las distintas sedes de Dallas College. Abierto al público en general, no solo a estudiantes



Horario: 9:00 a 17:00 horas



Próxima entrega: viernes 16 de enero



Las sedes participantes pueden consultarse en su página oficial

El banco de alimentos pidió a los residentes mantenerse atentos, ya que algunas fechas pueden cambiar y en ciertos eventos es obligatorio contar con vehículo propio para recibir la ayuda.

Calendario de despensas gratis en Texas de Catholic Charities en Dallas en enero de 2026

Las iglesias de Catholic Charities Dallas también cuentan con su propio calendario de entrega de alimentos, que se distribuirán entre el 12 y 17 de enero de 2026, así como el resto del mes.

El Banco de Alimentos de Texas tiene un mapa para ubicar la despensa más cercana (FB northtexasfoodbank)

La organización religiosa cuenta con cinco ubicaciones permanentes de entrega de comida sin costo y cinco despensas móviles que viajan a más de 90 sitios para entregar alimentos. Las fechas y lugares donde darán comida estos días son las siguientes:

Lunes 12 de enero

Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212, con un horario de 9.30 hs

Martes 13 de enero:

Good Shepherd Garland - Garland, 75040, con un horario de 9.30 hs

Mt. Gilead Baptist Church - Italy, 76651, con un horario de 9.30 hs

Portfolio Resident Fairway Village - Dallas, 75211, con un horario de 9.30 hs

Igelsia Amiel - Rose City, 75189, con un horario de 9.30 hs

From Ordinary to Extraordinary - Dallas, 75228, con un horario de 9.30 hs

Northway Christian Church - Dallas, 75225, con un horario de 11.30 hs

David Daniels Elementary Grand - Prairie, 75051, con un horario de 13.00 hs

Dominion Life - Plano, 75074, con un horario de 13.00 hs

New Birth Baptist Church - Dallas, 75224, con un horario de 13.00 hs

Miércoles 14 de enero:

St. Francis (Whitesboro) - Whitesboro, 76273, con un horario de 9.30 hs

Sam Rayburn Memorial VA - Bonham, 75418, con un horario de 9.30 hs

The Mondello Living - Dallas, 75228, con un horario de 9.30 hs

Trinity Basin Preparatory Tyler Campus - Dallas, 75208, con un horario de 9.30 hs

La Mision Ennis - Ennis, 75119, con un horario de 9.30 hs

St. Mary’s - Sherman, 75090, con un horario de 13.00 hs

St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238, con un horario de 13.00 hs

St. Ann - Coppell, 75019, con un horario de 13.00 hs

Feed the S, con un horario de 13.00 hs

Jueves 15 de enero:

Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235, con un horario de 9.30 hs

City of Ferris - Ferris, 75125, con un horario de 9.30 hs

Santa Fe Trails Apartments - Dallas, 75231, con un horario de 9.30 hs

My New House/New Hope Baptist Church - Ennis, 75119, con un horario de 9.30 hs

First Fellowship Baptist Church - Dallas, 75216, con un horario de 13.00 hs

Arrington Angels Village Tech Catalyst - Waxahachie, 75165, con un horario de 13.00 hs

St. Cecilia - Dallas, 75208, con un horario de 13.00 hs

Oasis on the MT CHC - Garland, 75040, con un horario de 13.00 hs

Immaculate Conception - Corsicana, 75110, con un horario de 13.00 hs

Viernes 16 de enero:

Gaston Christian Center - Dallas, 75243, con un horario de 9.30 hs

Faith Fellowship Missionary Baptist Church - Dallas, 75052, con un horario de 9.30 hs

Iglesia Episcopal San Bernabe - Garland, 75042, con un horario de 9.30 hs

Sábado 17 de enero:

Holy Family - Irving, 75062, con un horario de 9.30 hs

Light Church - Mesquite, 75150, con un horario de 9.30 hs

Rapha’s World Ministries - Richardson, 75081, con un horario de 9.30 hs

Springs Fellowship Church - Dallas, 75217, con un horario de 9.30 hs

El Shaddai-Irving - Irving, 75061,con un horario de 13.00 hs

Praise Embassy - Dallas, 75243, con un horario de 13.00 hs

Our Lady of the Lake - Rockwall, 75087, con un horario de 13.00 hs

Bruton Terrace Church of Nazareth - Dallas, 75217, con un horario de 13.00 hs

Entrega de alimentos gratis con servicio al auto

De igual manera, Dallas College también organiza campañas de entrega de alimentos con servicio al auto o Drive Thru, en el que las personas pueden llegar a los diversos campus para recoger alimentos gratis a bordo de sus vehículos.

El Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB, por sus siglas en inglés) entrega comida saludable a personas de bajos recursos https://www.facebook.com/northtexasfoodbank

Para estas jornadas especiales, solo se entregan despensas a quienes lleguen en un automóvil, se atiende por orden de llegada, por lo que no es necesario registrarse con anticipación.

Asimismo, los beneficiados deberán proporcionar datos como el tamaño de su familia y su nombre, sin necesidad de algún tipo de comprobante.