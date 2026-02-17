Noticias de Texas hoy, en vivo: inicia la votación anticipada y últimas actualizaciones del martes 17 de febrero

El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró una “demanda récord” en el programa de la Cuenta de Libertad Educativa (TEFA, por sus siglas en inglés), que comenzó el 4 de febrero. En tan solo dos semanas, se recibieron más de 100 mil solicitudes de familias residentes con hijos ciudadanos de EE.UU.

Esta iniciativa, con una inversión total de US$1000 millones, otorga fondos estatales a gastos educativos preaprobados para quienes eligen educación privada o en casa. Los pedidos están abiertos hasta el 17 de marzo a las 23.59 hs (CT).