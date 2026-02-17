LA NACION
Noticias de Texas hoy, en vivo: inicia la votación anticipada y últimas actualizaciones del martes 17 de febrero

Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

Abbott celebra una “demanda récord” en Texas en un programa educativo

El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró una “demanda récord” en el programa de la Cuenta de Libertad Educativa (TEFA, por sus siglas en inglés), que comenzó el 4 de febrero. En tan solo dos semanas, se recibieron más de 100 mil solicitudes de familias residentes con hijos ciudadanos de EE.UU.

Esta iniciativa, con una inversión total de US$1000 millones, otorga fondos estatales a gastos educativos preaprobados para quienes eligen educación privada o en casa. Los pedidos están abiertos hasta el 17 de marzo a las 23.59 hs (CT).

Comienza la votación anticipada por las elecciones primarias: cuál es la fecha límite

Este martes 17 de febrero empieza la votación anticipada por las elecciones primarias en Texas, en la que los ciudadanos elegirán a los candidatos de cara a las generales de noviembre. En las urnas, se determinarán los representantes de cada partido para las carreras por la gobernación estatal, el Senado de EE.UU. y como fiscal general.

La fecha límite es el viernes 27 de febrero, cuatro días antes de las primarias. Los votantes pueden acudir a cualquier centro de votación de su condado donde estén registrados.

Pronóstico en Texas: cómo estará el clima hoy, martes 17 de febrero

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó una jornada mayormente soleada para este martes 17 de febrero. El clima de hoy en Texas estará marcado por temperaturas máximas de hasta 86ºF (30ºC), con vientos del suroeste de 5 y 10 millas por hora (8 y 16 kilómetros por hora).

Por la tarde, las ráfagas aumentarán a 15 y 20 mph (24 y 32 km/h). Esta noche estará parcialmente nublada, con mínimas de 52ºF (11,1ºC) y vientos de entre 5 y 15 mph (8 y 24 km/h).

Noticias en vivo de Texas

