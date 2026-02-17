Noticias de Texas hoy, en vivo: inicia la votación anticipada y últimas actualizaciones del martes 17 de febrero
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Abbott celebra una “demanda récord” en Texas en un programa educativo
El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró una “demanda récord” en el programa de la Cuenta de Libertad Educativa (TEFA, por sus siglas en inglés), que comenzó el 4 de febrero. En tan solo dos semanas, se recibieron más de 100 mil solicitudes de familias residentes con hijos ciudadanos de EE.UU.
Esta iniciativa, con una inversión total de US$1000 millones, otorga fondos estatales a gastos educativos preaprobados para quienes eligen educación privada o en casa. Los pedidos están abiertos hasta el 17 de marzo a las 23.59 hs (CT).
Comienza la votación anticipada por las elecciones primarias: cuál es la fecha límite
Este martes 17 de febrero empieza la votación anticipada por las elecciones primarias en Texas, en la que los ciudadanos elegirán a los candidatos de cara a las generales de noviembre. En las urnas, se determinarán los representantes de cada partido para las carreras por la gobernación estatal, el Senado de EE.UU. y como fiscal general.
La fecha límite es el viernes 27 de febrero, cuatro días antes de las primarias. Los votantes pueden acudir a cualquier centro de votación de su condado donde estén registrados.
Pronóstico en Texas: cómo estará el clima hoy, martes 17 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó una jornada mayormente soleada para este martes 17 de febrero. El clima de hoy en Texas estará marcado por temperaturas máximas de hasta 86ºF (30ºC), con vientos del suroeste de 5 y 10 millas por hora (8 y 16 kilómetros por hora).
Por la tarde, las ráfagas aumentarán a 15 y 20 mph (24 y 32 km/h). Esta noche estará parcialmente nublada, con mínimas de 52ºF (11,1ºC) y vientos de entre 5 y 15 mph (8 y 24 km/h).
Noticias en vivo de Texas
Seguí leyendo
Ni autos ni garajes. El pueblo de Florida donde casi todos los vecinos tienen un avión
Sirenas de alerta. Desde el 23 de febrero: un barrio de Los Ángeles implementará una estrategia anti-ICE para proteger a migrantes
¿Cuáles son los requisitos? Apoyo a migrantes: Illinois dará ayudas de hasta US$5000 a trabajadores afectados por las redadas del ICE
- 1
Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta
- 2
Se derrumbó en Italia el icónico “Arco de los enamorados” el día de San Valentín
- 3
La historia de amor de Robert Duvall y la argentina Luciana Pedraza: la conoció en una panadería, ella no sabía quién era él
- 4
Reforma laboral: la CGT definió una huelga general sin movilización para el día en que se trate el proyecto