El “ángel” de los perros en Texas: es mecánico, adoptó 24 animales abandonados y los mantiene en su taller

En una zona rural del sur de Texas, un taller mecánico se transformó en refugio improvisado de animales. Allí, Juan Martín González dio refugio a 24 perros que otras personas abandonaron en la zona. Pese al esfuerzo diario que implica, el hombre les provee de comida, agua y un espacio para pasar la noche.

El refugio improvisado de Texas que lo convirtió en el “salvador” de los perros de la zona

El mecánico contó que los animales aparecen de forma constante en el área donde tiene su taller de autos, ubicado en el condado de Starr, en una zona rural en las afueras de Río Grande.

Hoy en día su taller alberga a 24 perros que la gente abandonó en el área Captura de video/Telemundo

Muchos llegan porque los abandonan en el mismo sitio donde tiran basura, sobre caminos de tierra. El hombre precisó que actualmente tiene 24 perros a su cargo, a los que alimenta todos los días.

“De todos modos, si los tiran acá, donde tiran la basura, donde patina la gente, en la terracería, el animal va a olfatear el alimento y van a venir, aunque uno no quiera”, expresó González en diálogo con Telemundo. En ese sentido, el hombre afirmó que jamás le pegaría a un animal para ahuyentarlo. “Ellos no pueden defenderse”, dijo.

Más de 22 kilos de comida: el costo de hacerse cargo de los perros abandonados

González reconoció que la tarea le resulta difícil, ya que mantener a 24 animales requiere recursos constantes. Los perros consumen alrededor de 50 libras (22,7 kilogramos) de alimento en tres días, una carga que el mecánico asume de su propio bolsillo, sin ninguna ayuda externa.

Aun así, y pese al cansancio que arrastra debido a su propio empleo como mecánico, día a día continúa con la rutina de alimentarlos, darles agua y ofrecerles un lugar donde dormir.

Cada 3 días González debe invertir en 22,7 kilogramos de comida para los 24 perros Captura de video/Telemundo

El mecánico cuestionó el abandono como práctica habitual en la zona e insistió en la responsabilidad que tienen las personas que dejan a sus mascotas. “Los dueños pueden hacer algo por ellos”, dijo y agregó que deberían esterilizarlos o llevarlos a otro sitio donde puedan hacerse cargo de los animales.

Con el paso del tiempo, la situación también generó enojo. El hombre admitió que está cansado del abuso de quienes dejan mascotas en su propiedad. “Yo les voy a grabar placas” advirtió. En esa línea, dijo que hará lo que haga falta para que las autoridades intervengan.

Adopción en Texas: buscan hogar para perros abandonados

Entre los 24 perros que viven actualmente en el taller mecánico de González, hay cachorros y también otros más grandes. El mecánico invita a toda persona interesada en adoptar un perro a que se acerque a su negocio.

González instó a los dueños a que no abandonen a sus perros y que se ocupen de esterilizarlos

Texas: la respuesta de las autoridades de Río Grande

Consultado por Telemundo, Gilberto Milan, administrador de la ciudad de Río Grande, planteó que desde el Ayuntamiento ellos no tienen jurisdicción donde se encuentra el taller mecánico de González.

“Desgraciadamente”, dijo Milan, no hay una cultura en la zona donde los dueños se hagan responsables de mantener a los animales en una zona segura y bien alimentados, y que además se preocupen por la esterilización, para que “no se reproduzcan tan fácilmente”, concluyó el funcionario.