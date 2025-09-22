El guiño de Greg Abbott a la Guardia Nacional en Texas y su advertencia a los cruces de migrantes ilegales

El gobernador Greg Abbott enfatizó que la Guardia Nacional de Texas trabaja en conjunto con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en tareas de control en la frontera sur para evitar cruces de extranjeros indocumentados. Esta iniciativa se desarrolla bajo la estrategia conocida como Operación Estrella Solitaria, impulsada por el estado desde 2021 para combatir la inmigración ilegal.

La Guardia Nacional de Texas y la Patrulla Fronteriza trabajan en coordinación para asegurar la frontera

“Miles de miembros de la Guardia Nacional de Texas colaboran con la Patrulla Fronteriza para garantizar la frontera más segura y la menor cantidad de cruces ilegales de la historia”, expresó Abbott en sus redes sociales.

La medida forma parte de una estrategia integral que busca reducir los ingresos ilegales al territorio estadounidense Foto X @TXMilitary

El gobernador compartió una publicación oficial del Departamento Militar de Texas que también difundió imágenes de los operativos y precisó las acciones que se llevaron a cabo.

“La Guardia Nacional de Texas, en estrecha coordinación con nuestra Patrulla Fronteriza y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, sigue centrada en la frontera sur, aumentando las tropas, la tecnología y las capacidades de amplio alcance”, publicó la agencia en X.

El propósito, según señalaron, es interrumpir a las organizaciones criminales transnacionales y limitar sus actividades en la frontera. Con ello, Texas busca alinearse con las políticas migratorias de la administración Trump y ampliar sus acciones bajo el plan conocido como “Operación Estrella Solitaria”.

Abbott comunicó que miles de miembros de las fuerzas militares estatales colaboran directamente con la Patrulla Fronteriza Foto X @TXMilitary

Operation Lone Star: qué es la Operación Estrella Solitaria en Texas

La Operación Estrella Solitaria fue anunciada en marzo de 2021 como una iniciativa estatal para contener la migración irregular, el tráfico de drogas y el tráfico de personas. Desde entonces, la Guardia Nacional de Texas y el Departamento de Seguridad Pública han tenido presencia permanente en áreas fronterizas.

En varias ocasiones, Abbott señaló que el plan busca suplir lo que define como omisiones del gobierno federal de la administración Biden en materia de seguridad fronteriza. Es que el gobernador de Texas responsabiliza al expresidente demócrata del aumento de cruces irregulares en los últimos años.

El 6 de junio de 2025, en un comunicado oficial, el mandatario estatal señaló que la Guardia Nacional y el Departamento de Seguridad Pública de Texas trabajan juntos con instancias federales bajo la Operación Estrella Solitaria.

Asimismo, precisó que hasta esa fecha, el operativo había resultado en más de 533.700 detenciones de migrantes y más de 54.300 arrestos por delitos, con más de 45.600 clasificados como graves. Además, se contabilizaron incautaciones de fentanilo equivalentes a 733 millones de dosis letales.

Los efectivos militares estatales recibieron autorización para realizar detenciones migratorias en apoyo a las operaciones federales Foto X @TXMilitary

El gobierno de Texas presentó estas cifras como evidencia de que el operativo busca prevenir que drogas, migrantes irregulares y actividades ilícitas alcancen comunidades locales y nacionales.

El apoyo de Greg Abbott a las políticas antimigrantes de Donald Trump y el despliegue de fuerzas estatales

Greg Abbott, aliado político de Donald Trump, sostuvo que la Operación Estrella Solitaria se coordina con las políticas de seguridad impulsadas por la administración republicana. Entre las disposiciones, el gobernador instruyó a la Guardia Nacional a realizar arrestos relacionados con migración, desplegó la Fuerza Fronteriza Táctica de Texas y ordenó al Departamento de Seguridad Pública establecer equipos de ataque para localizar y detener a migrantes vinculados con delitos.

Estas acciones buscan complementar los esfuerzos federales y mantener operaciones permanentes contra el tráfico de personas, pandillas y el movimiento de drogas sintéticas como el fentanilo hacia EE.UU., según se detalla en el sitio web oficial.