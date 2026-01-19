En Texas: dónde entregan alimentos gratis en la semana del 19 al 24 de enero de 2026

Para la tercera semana de enero, diversas organizaciones benéficas y bancos de alimentos en Texas buscan reforzar sus jornadas de distribución de comestibles para apoyar a las familias de bajos recursos económicos. Entre el 19 y el 24 de enero de 2026, habrá operativos especiales que incluyen desde despensas móviles hasta centros de entrega por autoservicio. En estos sitios, se podrán recibir productos frescos y artículos de primera necesidad sin costo alguno.

Dónde entregan alimentos gratis en Texas la tercera semana de enero

Caridades Católicas en Dallas (CCD) tiene despensas fijas y móviles que ofrecen comida fresca a personas del área de Dallas-Fort Worth. Solo se necesita una identificación para recibir los alimentos, informó Dallas News.

Los personas más necesitadas de Texas podrán adquirir alimentos del 19 al 24 de enero en distintos puntos (Archivo) Freepik

Las despensas fijas se encuentran en las siguientes ubicaciones, según la página oficial de CCD:

Despensa comunitaria Jan Pruitt : se ubica en 123 Alexander Ave, Lancaster, TX 75146. Atiende martes, jueves y sábado, de 8.00 a 10.00 y de 12.00 a 14.00 hs. Los miércoles y viernes brindan asistencia de 12.00 a 15.00 hs.

: se ubica en 123 Alexander Ave, Lancaster, TX 75146. Atiende martes, jueves y sábado, de 8.00 a 10.00 y de 12.00 a 14.00 hs. Los miércoles y viernes brindan asistencia de 12.00 a 15.00 hs. Nuestra Señora de San Juan de Lagos – Santa Teresita: en 2601 Singleton Blvd. Dallas, TX 75212. Atiende los lunes, de 9.30 a 11.00 hs.

en 2601 Singleton Blvd. Dallas, TX 75212. Atiende los lunes, de 9.30 a 11.00 hs. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro : en 7617 Cortland Ave, Dallas, TX 75235. Atiende los jueves, de 9.30 a 11.00 hs.

: en 7617 Cortland Ave, Dallas, TX 75235. Atiende los jueves, de 9.30 a 11.00 hs. Despensa de contenedores Ennis : se ubica en 401 East Lampasas St., Ennis, TX 75119. Brinda ayuda de martes a sábado, de 8.00 a 12.00 hs.

: se ubica en 401 East Lampasas St., Ennis, TX 75119. Brinda ayuda de martes a sábado, de 8.00 a 12.00 hs. La despensa de Joe: en 8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas, TX 75251. Colabora los martes, jueves y sábado, de 8.00 a 10.00 y de 12.00 a 14.00 hs. Miércoles y viernes de 10.00 a 13.00 hs.

Los bancos de alimentos ofrecen productos básicos para la población en situación vulnerable (Pexels/Wendy Wei)

En cuanto al cronograma de despensas móviles del CCD, del 19 al 24 de enero estarán en los siguientes lugares:

Lunes, 19 de enero

9.30 hs: Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes, 20 de enero

9.30 hs: Biltmore Apartments - Dallas, 75231

9.30 hs: Lakeside Community Church - West Tawakoni, 75474

9.30 hs: St. Michaels Grand Prairie - Grand Prairie, 75052

9.30 hs: Our Lady of the Lake - Rockwall, 75087

11.30 hs: Northway Christian Church - Dallas, 75225

13.00 hs: St. Paul Parish Center - Richardson, 75080

13.00 hs: Iglesia De Dios Dunamis Greenville - Greenville, 75402

Miércoles, 21 de enero

9.30 hs: St. Patrick-Denison - Denison, 75020

9.30 hs: Shiloh Baptist Church - Dallas, 75224

9.30 hs: Tyler Street Community Service Outreach - Dallas, 75208

9.30 hs: St. Philip - Dallas, 75227

9.30 hs: St. Francis-Lancaster - Lancaster, 75134

13.00 hs: Cornerstone Church in Rowlett - Rowlett, 75088

13.00 hs: Iglesia De Dios Tabernáculo de Alabanza - Honey Grove, 75446

13.00 hs: Amazon Distribution Center - Forney, 75216

13.00 hs: Human Rights Initiative of North Texas - Dallas, 75204

13.00 hs: Cristo Rey - Dallas, 75217

Las ayudas de organizaciones y bancos de alimentos continúa en 2026 para contrarrestar el hambre en la población de Texas (Archivo) Freepik

Jueves, 22 de enero

9.30 hs: Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9.30 hs: St. Elizabeth of Hungary - Dallas, 75224

9.30 hs: Portfolio Vinewood Apartments - Dallas, 75211

9.30 hs: Hope Clinic Garland - Garland, 75040

13.00 hs: St. Michael’s - McKinney, 75069

13.00 hs: Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - Dallas, 75203

Viernes, 23 de enero

9.30 hs: Strong Arms COGIC - Dallas, 75217

9.30 hs: Vickery Meadow Youth Development Foundation - Dallas, 75231

Sábado, 24 de enero

9.30 hs: Christ Embassy - Carrollton, 75006

9.30 hs: St. Ann - Coppell, 75019

9.30 hs: El Shaddai GP - Grand Prairie, 75050

13.00 hs: St. Francis-Frisco - Frisco, 75033

13.00 hs: Wayside Missionary Baptist Church - Seagoville, 75159

13.00 hs: Comforter Christian Center International - Grand Prairie, 75051

13.00 hs: Iglesia Cristiana La Roca - Dallas, 75216

Por otro lado, desde Dallas College realizarán despensas comunitarias abiertas a cualquier persona solo los días viernes. Se podrá asistir en enero a cualquiera de estas ubicaciones:

Brookhaven: Edificio J, Salón J104

Edificio J, Salón J104 Cedar Valley: Edificio B, Salón B116

Edificio B, Salón B116 Eastfield: Edificio B, Salón B1702

Edificio B, Salón B1702 Mountain View: Edificio S, Salón S1016

Edificio S, Salón S1016 North Lake: Edificio A, Salón A262

Edificio A, Salón A262 Richland: El Paso Hall, Salón E030

El Paso Hall, Salón E030 Pleasant Grove Center: Primer Piso, Salón 102

Primer Piso, Salón 102 West Dallas Center: Salón W163

Otra de las organizaciones que ofrecen ayuda es la entidad El Buen Samaritano que realizará despensas móviles gratuitas en Austin. El 23 de enero de 2026 estarán en el St. Johns Episcopal Church, 11201 Parkfield Dr., Austin, TX 78758, según Univisión.

El objetivo de esta organización es brindar alimentos a personas y familias que lo necesiten, sin importar su estatus migratorio.