En Texas: dónde entregan alimentos gratis en la semana del 19 al 24 de enero de 2026
Todos los puntos de distribución activos de lunes a sábado, sin cita previa, para recibir apoyo y combatir la inseguridad alimentaria en el estado
- 4 minutos de lectura'
Para la tercera semana de enero, diversas organizaciones benéficas y bancos de alimentos en Texas buscan reforzar sus jornadas de distribución de comestibles para apoyar a las familias de bajos recursos económicos. Entre el 19 y el 24 de enero de 2026, habrá operativos especiales que incluyen desde despensas móviles hasta centros de entrega por autoservicio. En estos sitios, se podrán recibir productos frescos y artículos de primera necesidad sin costo alguno.
Dónde entregan alimentos gratis en Texas la tercera semana de enero
Caridades Católicas en Dallas (CCD) tiene despensas fijas y móviles que ofrecen comida fresca a personas del área de Dallas-Fort Worth. Solo se necesita una identificación para recibir los alimentos, informó Dallas News.
Las despensas fijas se encuentran en las siguientes ubicaciones, según la página oficial de CCD:
- Despensa comunitaria Jan Pruitt: se ubica en 123 Alexander Ave, Lancaster, TX 75146. Atiende martes, jueves y sábado, de 8.00 a 10.00 y de 12.00 a 14.00 hs. Los miércoles y viernes brindan asistencia de 12.00 a 15.00 hs.
- Nuestra Señora de San Juan de Lagos – Santa Teresita: en 2601 Singleton Blvd. Dallas, TX 75212. Atiende los lunes, de 9.30 a 11.00 hs.
- Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: en 7617 Cortland Ave, Dallas, TX 75235. Atiende los jueves, de 9.30 a 11.00 hs.
- Despensa de contenedores Ennis: se ubica en 401 East Lampasas St., Ennis, TX 75119. Brinda ayuda de martes a sábado, de 8.00 a 12.00 hs.
- La despensa de Joe: en 8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas, TX 75251. Colabora los martes, jueves y sábado, de 8.00 a 10.00 y de 12.00 a 14.00 hs. Miércoles y viernes de 10.00 a 13.00 hs.
En cuanto al cronograma de despensas móviles del CCD, del 19 al 24 de enero estarán en los siguientes lugares:
Lunes, 19 de enero
- 9.30 hs: Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212
Martes, 20 de enero
- 9.30 hs: Biltmore Apartments - Dallas, 75231
- 9.30 hs: Lakeside Community Church - West Tawakoni, 75474
- 9.30 hs: St. Michaels Grand Prairie - Grand Prairie, 75052
- 9.30 hs: Our Lady of the Lake - Rockwall, 75087
- 11.30 hs: Northway Christian Church - Dallas, 75225
- 13.00 hs: St. Paul Parish Center - Richardson, 75080
- 13.00 hs: Iglesia De Dios Dunamis Greenville - Greenville, 75402
Miércoles, 21 de enero
- 9.30 hs: St. Patrick-Denison - Denison, 75020
- 9.30 hs: Shiloh Baptist Church - Dallas, 75224
- 9.30 hs: Tyler Street Community Service Outreach - Dallas, 75208
- 9.30 hs: St. Philip - Dallas, 75227
- 9.30 hs: St. Francis-Lancaster - Lancaster, 75134
- 13.00 hs: Cornerstone Church in Rowlett - Rowlett, 75088
- 13.00 hs: Iglesia De Dios Tabernáculo de Alabanza - Honey Grove, 75446
- 13.00 hs: Amazon Distribution Center - Forney, 75216
- 13.00 hs: Human Rights Initiative of North Texas - Dallas, 75204
- 13.00 hs: Cristo Rey - Dallas, 75217
Jueves, 22 de enero
- 9.30 hs: Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235
- 9.30 hs: St. Elizabeth of Hungary - Dallas, 75224
- 9.30 hs: Portfolio Vinewood Apartments - Dallas, 75211
- 9.30 hs: Hope Clinic Garland - Garland, 75040
- 13.00 hs: St. Michael’s - McKinney, 75069
- 13.00 hs: Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - Dallas, 75203
Viernes, 23 de enero
- 9.30 hs: Strong Arms COGIC - Dallas, 75217
- 9.30 hs: Vickery Meadow Youth Development Foundation - Dallas, 75231
Sábado, 24 de enero
- 9.30 hs: Christ Embassy - Carrollton, 75006
- 9.30 hs: St. Ann - Coppell, 75019
- 9.30 hs: El Shaddai GP - Grand Prairie, 75050
- 13.00 hs: St. Francis-Frisco - Frisco, 75033
- 13.00 hs: Wayside Missionary Baptist Church - Seagoville, 75159
- 13.00 hs: Comforter Christian Center International - Grand Prairie, 75051
- 13.00 hs: Iglesia Cristiana La Roca - Dallas, 75216
Por otro lado, desde Dallas College realizarán despensas comunitarias abiertas a cualquier persona solo los días viernes. Se podrá asistir en enero a cualquiera de estas ubicaciones:
- Brookhaven: Edificio J, Salón J104
- Cedar Valley: Edificio B, Salón B116
- Eastfield: Edificio B, Salón B1702
- Mountain View: Edificio S, Salón S1016
- North Lake: Edificio A, Salón A262
- Richland: El Paso Hall, Salón E030
- Pleasant Grove Center: Primer Piso, Salón 102
- West Dallas Center: Salón W163
Otra de las organizaciones que ofrecen ayuda es la entidad El Buen Samaritano que realizará despensas móviles gratuitas en Austin. El 23 de enero de 2026 estarán en el St. Johns Episcopal Church, 11201 Parkfield Dr., Austin, TX 78758, según Univisión.
El objetivo de esta organización es brindar alimentos a personas y familias que lo necesiten, sin importar su estatus migratorio.
Otras noticias de Agenda EEUU
Redadas migratorias. Documentos válidos en Florida y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto hoy en enero 2026
Remodelaciones. Qué hay detrás del anuncio de Mamdani de instalar bidets en Gracie Mansion, su residencia oficial en NYC
Regla de los 25 años. Autos legendarios que se pueden importar a EE.UU. en 2026
- 1
Jorge Macri aseguró que no construirá más “viviendas gratis” en las villas de la Ciudad
- 2
Santiago del Moro anunció fecha para la presentación de Gran Hermano Generación Dorada y arrancó la cuenta regresiva
- 3
En qué canal pasan Boca vs. Olimpia por un amistoso de verano hoy
- 4
Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados por incendios fuera de control