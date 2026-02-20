Autos “out-of-state” en Texas: cómo es la inspección del DMV que se aplica para quienes llegan al estado

Los conductores que se mudan a Texas desde otro estado y desean registrar su vehículo deben realizar una serie de pasos. Según el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), el primer requisito es aprobar inspecciones de seguridad. La mayoría de los conductores están exentos, pero deben llevar adelante una revisión de emisiones en su lugar. Luego, los solicitantes tienen la obligación de presentar los documentos requeridos en la oficina de impuestos de su condado.

Qué inspección exige Texas para registrar un auto de otro estado

Quienes se mudan a Texas y quieren registrar un rodado, deben realizar las inspecciones correspondientes para garantizar el buen estado del vehículo. Según el sitio web oficial del DMV, el trámite completo debe realizarse en los primeros 30 días posteriores a su arribo para evitar multas o sanciones.

Las personas que llegan a Texas desde otro estado deben registrar su auto en los 30 días posteriores a su arribo Freepik

Actualmente, los automóviles no comerciales no necesitan obtener una inspección de seguridad aprobada, de acuerdo con una norma que entró en vigor en 2025. No obstante, si están registrados en uno de los siguientes 17 condados deben realizar una revisión de emisiones antes de su matriculación:

Brazoria

Collin

Dallas

Denton

El Paso

Ellis

Fort Bend

Galveston

Harris

Johnson

Kaufman

Montgomery

Parker

Rockwall

Tarrant

Travis

Williamson

Por otro lado, todos los vehículos comerciales deben obtener una inspección de seguridad aprobada antes de su registro, independientemente del condado de residencia.

Requisito de inspección de seguridad del DMV: ya no rige para vehículos no comerciales

Qué documentos exige Texas para registrar un auto proveniente de otro estado

Después de la inspección, el propietario del vehículo tiene que presentar ciertos documentos en la oficina de impuestos de su condado:

Comprobante de inspección (informe de inspección del rodado), si corresponde.

(informe de inspección del rodado), si corresponde. Comprobante de seguro de responsabilidad civil que cumple con los requisitos mínimos del estado de Texas.

que cumple con los requisitos mínimos del estado de Texas. La lectura del odómetro del vehículo , si es necesario.

, si es necesario. Un título original de otro estado u otra evidencia de propiedad válida.

u otra evidencia de propiedad válida. Comprobante de pago del impuesto sobre las ventas o documento de propiedad militar/extranjera vigente.

sobre las ventas o documento de propiedad militar/extranjera vigente. Solicitud completa de título y/o registro de Texas (Formulario 130-U).

Esto es necesario para matricular y titular el automóvil. Si el rodado no está sujeto a una inspección comercial o de emisiones, es necesario autocertificar el número de identificación en el formulario.

Para conducir su vehículo en Texas, los residentes que llegan desde otro estado deben registrarlo y abonar las tarifas correspondientes Freepik

El sitio web del TxDMV también señala que se aplican las siguientes tarifas para realizar el proceso de título y registro del vehículo:

Tarifa de matriculación (tarifa base de US$50,75 para vehículos de pasajeros y camiones ligeros).

Tarifa de solicitud de título de US$28 o US$33, según el condado.

Parte estatal de la tarifa de inspección del rodado (hasta US$30,75).

Tarifas locales del condado (hasta US$31,50).

Impuesto sobre las ventas de vehículos del 6,25%.

Tarifa de verificación de seguro de US$1.

Tarifa de procesamiento y manejo de US$4,75.

Reglas del DMV: cada cuánto debe renovarse el registro de vehículos en Texas

De acuerdo con las disposiciones del DMV, la renovación del registro de un vehículo en Texas es anual. De este modo, cada año el auto debe volver a matricularse antes de que expire el periodo vigente.

La fecha límite exacta depende del rodado y aparece en el aviso de renovación que envía la agencia. Por lo general, esta corresponde al último día del mes en que vence el registro actual.

Las personas pueden iniciar el trámite hasta 90 días antes de la fecha límite. Las autoridades lo recomiendan para evitar complicaciones. Sin embargo, si no ha recibido una multa por matrícula vencida, la persona aún puede renovarlo hasta un año después de la fecha de expiración.

Para avanzar con la renovación, según el DMV los titulares pueden optar por diferentes alternativas: