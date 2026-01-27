Greg Abbott apunta a las visas H-1B: exige a universidades y escuelas de Texas revelar información sobre empleados extranjeros

El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó recientemente que tiene la intención de que las escuelas y universidades públicas del estado entreguen datos al gobierno sobre sus empleados extranjeros que están en Estados Unidos con visas H-1B. El republicano no anunció cuál será el próximo paso, pero sí dijo que dará a conocer medidas relacionadas con la información recopilada.

Abbott pidió a escuelas y universidades de Texas datos sobre extranjeros con visas H-1B

La información había surgido originalmente a partir de una publicación de Quorum Report, que reveló que el último viernes el gobernador habló con autoridades del sistema estatal universitario A&M, compuesto por nueve instituciones de educación superior.

Abbott pidió información sobre extranjeros con visas H-1B que trabajen en escuelas y universidades públicas de Texas Facebook Greg Abbott - Facebook Greg Abbott

El medio indicaba que Abbott les pidió información sobre los empleados con visas H-1B. Los datos solicitados incluyeron sus nombres y países de origen. Horas después, fue el propio mandatario quien confirmó esta versión.

Durante una entrevista radial con Mark Davis que fue reproducida por The Texas Tribune, Abbott dio por cierta la información y dijo que no solo solicitó esos datos a universidades, sino también a escuelas públicas del Estado de la Estrella Solitaria.

En su testimonio, el republicano manifestó que la intención es llevar a cabo una revisión de los empleados del estado con esta característica. “No veo ninguna razón por la que necesitemos empleados con visa H-1B en nuestras escuelas públicas de Texas. Vamos a averiguar si existe alguna habilidad única”, expresó.

En esa misma línea, argumentó que extranjeros bajo esa figura en el estado habrían obtenido el permiso durante la gestión de Joe Biden y luego habrían extendido su estadía sin autorización: “Ese es el tipo de personas que la administración Trump está tratando de remover”.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, se mostró alineado con la política de Donald Trump y busca revisar los casos de extranjeros con visas H-1B en instituciones educativas del estado X (@GregAbbott_TX)

Revisan las visas H-1B en escuelas y universidades de Texas: Abbott prometió medidas

Más allá de la recopilación de información que se lleva a cabo en esta primera instancia, el gobernador del Estado de la Estrella Solitaria anticipó medidas. En la mencionada entrevista, dijo que en el transcurso de esta semana anunciaría acciones derivadas de los datos sobre migrantes con visas H-1B en Texas.

Según el medio, la iniciativa del gobierno de Abbott surgió a partir de un sitio de noticias. Todo se disparó a partir de la búsqueda de registros públicos que hizo The Dallas Express.

El medio habría intentado obtener los datos sobre migrantes con visas H-1B en universidades públicas del estado. Antes de recibir la información, presentó una queja ante el procurador general de Texas, lo que derivó en esta investigación.

Abbott dijo que próximamente anunciará medidas derivadas de los datos sobre empleados con visas H-1B en escuelas y universidades de Texas Freepick

Polémica alrededor de la visa H-1B: presentan un proyecto de ley que la eliminaría

De acuerdo con el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), la visa H-1B está dirigida a extranjeros que presten “servicios en un campo especializado, servicios de gran mérito y habilidades excepcionales".

Durante el último tiempo, la documentación generó polémica y atrajo críticas de figuras republicanas. Además del caso reciente de Abbott, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se manifestó en múltiples ocasiones contra su aplicación.

Ahora, la representante republicana Marjorie Taylor Greene presentó un proyecto de ley a nivel nacional que eliminaría las visas H-1B. Se trata del H.R. 6937, del cual aún no se conoce el texto.