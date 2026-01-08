Intentaron ingresar a Texas en una camioneta GMC 2022 con animales ocultos, pero la CBP descubrió su plan

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) revisaron una camioneta GMC 2022 y encontraron algo vivo e inesperado. El hallazgo derivó en el arresto de una pareja por una acción que se considera ilegal.

La CBP encontró algo vivo en una revisión: es ilegal

El descubrimiento de tres loros escondidos en el vehículo se registró el pasado 4 de enero de 2026, en el Puente Juárez-Lincoln, que conecta Laredo, Texas, con Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas, cuando los oficiales interceptaron a una pareja que intentaba ingresar a Estados Unidos.

CBP ante una nueva ola de inmigración en la frontera con México Foto X @CBPSouthTexas

En un comunicado, la agencia informó que un mexicano, de 39 años, acompañado por una ciudadana estadounidense de 37 años, intentó ingresar a EE.UU. en una GMC Denali 2022, pero los agentes descubrieron el contrabando de vida silvestre.

“Los oficiales de la CBP remitieron el vehículo y al pasajero a una inspección secundaria. En dicha inspección, los agentes descubrieron tres loros de cabeza roja ocultos entre las pertenencias del pasajero”, señala la dependencia.

El contrabando de aves a EE.UU. es ilegal, advierte la CBP

La oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) inició una investigación criminal y arrestó tanto al conductor como a la pasajera. Mientras que las aves fueron entregadas al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWS, por sus siglas en inglés).

“Los loros de cabeza roja están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, regulada por el FWS”, aclaró la CBP.

Añadió que el contrabando de aves a EE.UU. es ilegal y constituye un delito grave, con sanciones como multas y prisión. En ese sentido, la agencia fronteriza colabora con otras dependencias para interceptar y procesar a los contrabandistas.

En EE.UU., los loros de cabeza roja están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres Juan Miguel Artigas Azas / Macaulay Library - Juan Miguel Artigas Azas / Macaulay Library

Alberto Flores, director del puerto de Laredo, señaló que el contrabando de aves presenta riesgos significativos. “Las aves pueden ser portadoras de diversas enfermedades que ponen en peligro la fauna autóctona y la agricultura estadounidense, lo que podría generar graves impactos económicos”.

Detenidos por intento de contrabando y en espera de juicio

De acuerdo con Border Reporter, los documentos judiciales del caso señalan que, Andrés García Mendoza se presentó en la inspección fronteriza en una camioneta GMC y le dijo a un agente de la CBP que no tenía nada que declarar, al igual que su esposa y pasajera, Jennifer García.

En la inspección secundaria, los oficiales de la CBP notaron pequeñas almohadas y mantas junto a los pies de la mujer. El informe judicial muestran que los agentes inspeccionaron el área debajo de la guantera y encontraron a los tres loros de cabeza roja ocultos.

El hombre y su pareja están actualmente detenidos en espera de sentencia Freepik

El hombre dijo que su esposa compró las aves en México para tenerlas en casa, pero no habían solicitado un permiso de importación. Pero, la mujer, interrogada por separado, señaló que traía los loros para venderlos en Estados Unidos y que era la tercera vez que contrabandeaba esta especie de aves.

Actualmente, ambos están arrestados por cargos de contrabando. El medio citado precisa que la pareja compareció inicialmente el martes ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Laredo y se les fijó una fianza de 50.000 dólares. La audiencia está programada para el 13 de enero.