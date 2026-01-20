La advertencia de Greg Abbott ante el fraude de viviendas asequibles en Texas: “Evitar el mal uso”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, envió esta semana una carta a la administración Trump para participar en un programa federal que tiene el objetivo de erradicar el fraude en la asistencia social. En un mensaje en redes sociales, señaló que el estado busca “evitar el mal uso de los fondos para la vivienda asequible”.

Viviendas asequibles en Texas: Abbott impulsa un plan antifraude

En un año electoral, el mandatario republicano refuerza sus alianzas políticas y busca avanzar con sus medidas para marcar su postura de cero tolerancia. La semana pasada envió una carta al secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), Scott Turner, para participar en un programa piloto.

En la misiva, fechada al 12 de enero, Abbott se ofreció como voluntario para que el estado sea el primero en colaborar con el HUD para prevenir la mala administración de los fondos federales de vivienda asequible.

“Los contribuyentes confían a los funcionarios gubernamentales la responsabilidad de administrar los programas de manera eficiente y cumplir objetivos claramente definidos”, escribió el mandatario.

Luego, expresó que busca formalizar una colaboración para “desarrollar medidas de prevención del fraude que garanticen que los recursos federales de los contribuyentes, como los destinados a los programas de asistencia para el alquiler, no sean utilizados por personas malintencionadas".

Una semana más tarde, el lunes 19 de enero, compartió a través de su cuenta en X un mensaje en el que anunció que “Texas se está asociando con HUD bajo la administración de Trump para evitar el mal uso de los fondos federales de vivienda”.

En esa línea, remarcó la importancia de la buena distribución de los aportes de los ciudadanos en Texas. “Queremos asegurarnos de que los fondos federales de los contribuyentes no sean aprovechados por malos actores”, completó.

El gobernador agregó que alrededor de 150 mil hogares de Texas utilizan la asistencia para alquiler. Muchos de ellos participan en el programa denominado Moving to Work del HUD, destinado a ayudar a las personas de bajos ingresos a aumentar su potencial de ingresos y alcanzar la autosuficiencia.

Las acciones de Abbott para evitar el fraude en programas de vivienda en Texas

Abbott especificó en la carta enviada a Turner que el Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas (Tdhca, por sus siglas en inglés) tiene políticas sólidas para abordar el despilfarro, el fraude y el abuso. Entre estas se incluyen:

Capacitación interna para el personal del Tdhca para identificar posibles irregularidades y alertar a los tejanos sobre estafas.

Utilización del Sistema de Verificación de Ingresos Empresariales (EIV, por sus siglas en inglés), que tiene información adicional como obituarios, avisos funerarios y confirmaciones de los propietarios, para asegurar que las listas de inscritos en el programa estén actualizadas.

Greg Abbott creó un puesto estatal para investigar a fondo los programas de asistencia social en Texas Facebook Greg Abbott - Facebook Greg Abbott

Además, según detalló, el Tdhca avanza con la incorporación de recursos adicionales para combatir el despilfarro y el abuso. Para este fin, creó el puesto de jefe de prevención e investigación del fraude, que tiene la tarea de revisar todos los programas dentro del departamento.

Fuerte advertencia de Greg Abbott: investigaciones sobre programas de asistencia social

El mensaje de Abbott sobre su alianza con el HUD para evitar el mal uso de los fondos federales en asistencia para vivienda surge unos días después de que anunciara nuevas investigaciones sobre posible fraude a Medicaid.

En su sitio web, la oficina del gobernador indicó que envió cartas a la Oficina del Inspector General de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHS, por sus siglas en inglés) y a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés) para que inicien investigaciones.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, inició investigaciones sobre un posible fraude a Medicaid Facebook Office of the Governor Greg Abbott - Facebook Office of the Governor Greg Abbott

El objetivo, según el texto, es salvaguardar los fondos de los contribuyentes, mantener el acceso para los tejanos elegibles y garantizar una prestación de atención médica eficiente y de alta calidad.

Bajo la dirección de Abbott, la HHSC implementará más medidas antifraude e iniciará investigaciones sobre posibles irregularidades y desvíos de dinero de los contribuyentes del estado.