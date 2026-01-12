Qué hacer si el ICE toca tu puerta en Texas: los documentos que todo migrante debe tener a mano en 2026

Las operaciones migratorias continúan en 2026 y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizan detenciones en Texas. Por eso, los migrantes deben tener a la mano ciertos documentos que comprueben su estatus legal. Si son indocumentados, pero están en medio de un trámite, sus registros podrían salvarlos de la deportación.

Qué hacer si el ICE toca tu puerta en Texas

Cuando un agente federal se presenta en un hogar en Texas, los migrantes deben mantener un comportamiento tranquilo y la puerta cerrada para evitar aumentar las tensiones, según la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Las organizaciones recomiendan a los migrantes mantener la calma y la puerta cerrada si agentes del ICE se presentan en el domicilio ERICA KNIGHT - Flickr/ICE

La división de la organización de defensa de los derechos de migrantes en Texas recomienda:

Pedirles que se identifiquen : que digan con quién están y por qué están allí.

: que digan con quién están y por qué están allí. No abrir la puerta : es un derecho mantener la puerta cerrada hasta comprobar el motivo de la visita.

: es un derecho mantener la puerta cerrada hasta comprobar el motivo de la visita. Solicitar al agente u oficial que muestre una placa o identificación a través de la ventana o mirilla.

a través de la ventana o mirilla. Preguntar si tienen una orden judicial : si dicen que sí, deben pasarla por debajo de la puerta o sostenerla frente a una ventana para poder inspeccionarla (tiene que contar con la firma de un juez federal y el nombre y dirección exactos de la persona). Si no exhiben una orden, mantener la puerta cerrada y expresar: “No doy mi consentimiento para su entrada”.

: si dicen que sí, deben pasarla por debajo de la puerta o sostenerla frente a una ventana para poder inspeccionarla (tiene que contar con la firma de un juez federal y el nombre y dirección exactos de la persona). Si no exhiben una orden, mantener la puerta cerrada y expresar: “No doy mi consentimiento para su entrada”. No mentir ni presentar documentos falsos .

. No firmar nada sin consultar primero con un abogado.

sin consultar primero con un abogado. Contactar con un abogado de inmigración inmediatamente: si no se tiene uno, comunicarse con una organización de ayuda legal confiable.

inmediatamente: si no se tiene uno, comunicarse con una organización de ayuda legal confiable. Llevar un registro de la interacción: si es seguro, tomar notas o grabar lo que ocurre. Esto puede ser útil para la defensa legal.

Los agentes del ICE no pueden entrar en la casa de un migrante si no tienen una orden judicial ICE

Los documentos que todo migrante debe tener a mano en una redada de ICE en Texas en 2026

Es importante que los inmigrantes lleven consigo ciertos documentos para evitar problemas con las autoridades federales en Texas. El National Immigrant Justice Center (NIJC) indica que, según su estatus legal, pueden presentar al ICE:

Green Card (tarjeta de residente permanente).

Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

(EAD, por sus siglas en inglés). Visa válida o prueba de admisión legal.

Documentación oficial del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o asilo (si aplica).

Si el migrante tiene estatus legal, puede mostrar ciertos documentos para evitar problemas con el ICE Amanda Mason - Flickr/ICE

Además, si una persona tiene documentos que demuestren que actualmente atraviesa un proceso migratorio, como un permiso de trabajo, una solicitud de asilo o una visa en trámite, es recomendable mostrarlos y portarlos siempre.

Los derechos de los migrantes si el ICE los detiene

La Constitución de Estados Unidos garantiza ciertos derechos a todas las personas que estén en el país, independientemente de su estatus migratorio. En caso de que una persona sea arrestada por un oficial de inmigración, la ACLU menciona que los migrantes pueden:

Contratar un abogado , pero el gobierno no le proporcionará uno. Si no tiene un defensor legal, la persona puede solicitar una lista de servicios gratuitos o de bajo costo.

, pero el gobierno no le proporcionará uno. Si no tiene un defensor legal, la persona puede solicitar una lista de servicios gratuitos o de bajo costo. Comunicarse con su consulado o pedirle a un funcionario que le informe sobre su arresto.

o pedirle a un funcionario que le informe sobre su arresto. Expresarle al oficial de inmigración que desea guardar silencio . No hablar de su estatus migratorio con nadie más que con su abogado es el consejo.

. No hablar de su estatus migratorio con nadie más que con su abogado es el consejo. No firmar nada sin consultar con un abogado. Si firma, podría renunciar a su oportunidad de intentar permanecer en EE. UU.

Además, la organización recomienda conocer el número de inmigración (número “A”) y entregarlo a su familia. Esto les ayudará a localizarlo en caso de que sea detenido.