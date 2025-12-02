Salario mínimo en Houston: cuánto ganará un trabajador en enero 2026

Mientras varias jurisdicciones de Estados Unidos se preparan para aumentos en el salario mínimo para 2026, en Texas no habrá cambios. Es que la ley estatal se rige según el sueldo base federal, que está fijado en 7,25 dólares por hora. Esto afecta a todo el Estado de la Estrella Solitaria, incluido Houston, su ciudad más poblada.

Cuánto será el salario mínimo en Houston en 2026

En el 2009, Texas adoptó el salario mínimo federal de US$7,25 por hora. Ese mismo año se creó la Ley de Salario Mínimo estatal, que establece ciertas excepciones y prohíbe a las ciudades crear un sueldo superior al federal. Así es que para la mayoría de los trabajadores de Houston, según la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en inglés), el monto seguirá sin cambios para 2026.

La ley que afecta al salario mínimo en Houston establece excepciones para trabajadores con propinas y otros Freepik - Freepik

No obstante, muchos empleados perciben ingresos más elevados. Esto se debe a que la legislación no les prohíbe negociar aumentos colectivos.

A su vez, existe una situación particular para las personas que reciben ganancias por propinas. Es que el empleador puede computar esos ingresos en su sueldo base. Por lo tanto, si esos trabajadores ganan un mínimo de US$5,12 por hora por esa vía, debe pagarles solo US$2,13.

Los detalles de la Ley de Salario Mínimo que afecta a Houston

En determinadas circunstancias, un empleador puede pagar un salario inferior al mínimo. Esto aplica a trabajadores que sean pacientes o clientes del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés). También rige para otras personas según su edad o problemas de productividad.

La mayoría de empleados en Houston percibe un monto superior a la suma federal de US$7,25 por hora de trabajo Freepik - Freepik

Estos son los puntos más importantes de la Ley de Salario Mínimo en Texas:

Establece un salario mínimo para los empleados no exentos.

Requiere que ciertos empleadores entreguen a sus trabajadores una declaración de ganancias por escrito que contenga cierta información sobre su salario.

Indica que la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas es la agencia que proporciona información sobre los requisitos del salario mínimo estatal.

Contiene disposiciones relativas a los trabajadores agrícolas a destajo.

Exime a una variedad de empleadores de su cobertura.

Establece recursos civiles por su violación.

Quiénes están exentos en la Ley de Salario Mínimo que afecta a Houston

De acuerdo con la TWC, la exención principal de la Ley de Salario Mínimo aplica a cualquier persona cubierta por la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) federal. Además, otras excepciones específicas incluyen:

Empleo en organizaciones religiosas, educativas, caritativas o sin fines de lucro.

Profesionales, vendedores o funcionarios públicos.

Domésticos.

Algunos jóvenes y estudiantes.

Reclusos.

Miembros de la familia.

Establecimientos de diversión y recreo.

Los empleadores no agrícolas no están obligados a pagar las contribuciones estatales al seguro de desempleo.

Producción lechera y ganadera.

Talleres protegidos.

Por otro lado, los trabajadores del sector de la agricultura están sujetos al monto establecido por el Comisionado de Agricultura por la recolección o cosecha de plantas y cultivos. Las tarifas por pieza se basan en la capacidad de un empleado promedio para realizar sus labores en un tiempo determinado.

El promedio del salario para los trabajadores hispanos en Houston es de US$29,71 por hora en diciembre Freepik - Freepik

Salario promedio de un latino en Houston

En diciembre de 2025, según los datos recopilados por la plataforma ZipRecruiter, el promedio del salario para los trabajadores hispanos en Houston es de US$29,71 por hora, que equivale aproximadamente a US$61.787 por año. La cifra es ligeramente superior a la media nacional de US$24 por hora de trabajo.