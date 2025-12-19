Es oficial: qué pasa con los precios en EE.UU. y a cuánto llegó la inflación en el último mes

Este jueves, Estados Unidos dio a conocer oficialmente los datos de inflación de noviembre. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), el índice de precios al consumidor (IPC) tuvo una variación del 2,7% anual. La cifra significa una baja con respecto al 3% de septiembre. Aunque analistas esperaban un número más alto, todavía hay cautela sobre qué significa esta medición para el futuro.

La BLS de EE.UU. informó un 2,7% de inflación en noviembre

La publicación oficial de los datos indica que el aumento del IPC fue de 2,7% anual en noviembre y de 0,2% mensual en octubre y noviembre.

Además de representar una baja con respecto al número anterior, es la primera medición oficial luego del cierre del gobierno federal, que produjo que no se conocieran los datos de la inflación en octubre.

La Reserva Federal de Estados Unidos tiene una meta de inflación anual del 2% RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDO� - RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDO�

Por su parte, la inflación núcleo, que excluye los precios de alimentos y energía, arrojó un aumento anual del 2,6%. Junto con la noticia de la baja, el dato se acerca a la meta del 2% que tiene la Reserva Federal.

Las categorías que aumentaron más que el promedio general de inflación

Junto con el dato general de la variación del IPC, la BLS también comparte una tabla en la que desglosa la suba de precios. Allí, se comparten las cifras de todos los rubros que se toman en cuenta para la medición.

A partir de esa información, se puede determinar cuáles aumentaron más que el número global:

Energía : 4,2%.

: 4,2%. Servicios (sin contar energía): 3%.

Más allá de las cifras generales, hay subcategorías dentro que tuvieron variaciones mayores. Por ejemplo, dentro del rubro energía y de la categoría commodities sobresalió un aumento del 11,3% en el combustible fuel.

Los datos de inflación de noviembre en Estados Unidos Captura

En esa misma línea, el rubro de servicios tuvo una suba de 7,4%, compuesta por los aumentos de 6,9% en electricidad y 9,1% en el gas.

Por su parte, las categorías que subieron por debajo del promedio general fueron:

Alimentos : 2,6%.

: 2,6%. Commodities sin contar alimentos e insumos de energía: 1,4%.

El menor de todos los aumentos se dio en la subcategoría de accesorios para vehículos, que tuvo una suba de 0,2% anual.

Analistas esperaban un índice de inflación mayor en noviembre

Además de la baja con respecto a septiembre, el número significó una sorpresa para muchos analistas. Las predicciones de economistas encuestados por Dow Jones, que citó CNBC revelan que los expertos esperaban un porcentaje más alto.

Economistas esperaban un índice de inflación mayor al 2,7% que informó la BLS Stephanie Scarbrough - AP

Concretamente, se proyectaba un aumento del 3,1% en noviembre, 0,4% superior al que finalmente informó la BLS. La misma relación ocurrió con la inflación núcleo, donde el cálculo de los economistas se ubicaba en un 3% y la cifra fue de 2,6%.

Más allá de que el dato podría marcar el inicio de una tendencia a la baja, los analistas aún mantienen algunas reservas con respecto a la evolución de la economía.

El hecho de que en octubre no se hayan elaborado datos oficiales por el cierre del gobierno es lo que desató algunas dudas. La imposibilidad de comparar con el mes anterior es lo que mantiene a los expertos cautelosos para elaborar predicciones a futuro.