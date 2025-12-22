Seguro Social en Texas: calendario y de cuánto será el pago en enero 2026
Ya están disponibles las fechas en que se efectuarán los depósitos de este beneficio federal para el primer mes del año
La Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) oficializó la distribución de fondos para enero de 2026 en el estado de Texas. Este nuevo cronograma integra los pagos destinados a los programas de Seguridad Suplementaria (SSI, por sus siglas en inglés) y de Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés), lo que asegura que todos los beneficiarios tengan claridad sobre la disponibilidad de sus recursos federales.
Cuándo se depositan los pagos del Seguro Social en Texas en enero de 2026
La SSA recordó que los pagos se realizan en Texas de acuerdo con la fecha de nacimiento de cada beneficiario, a partir del segundo miércoles del mes y en los dos miércoles siguientes.
Para el primer mes del 2026, el cronograma queda de la siguiente manera:
- Fecha de nacimiento del día 1° al 10: 14 de enero
- Fecha de nacimiento del día 11 al 20: 21 de enero
- Fecha de nacimiento del día 21 al 31: 28 de enero
Los beneficiarios del Seguro Social inscriptos antes de mayo de 1997 o quienes reciban ambos beneficios, de Seguro Social y SSI, recibirán su depósito el viernes 2 de enero.
Como el pago del SSI correspondiente a enero se realizará el 31 de diciembre de 2025, el pago de febrero de 2026 estará disponible a partir del viernes 30 de enero de 2026.
De cuánto es el aumento que se implementará en enero de 2026
A partir de enero de 2026, los jubilados verán un alivio en sus bolsillos. La SSA confirmó un incremento del 2.8% por el Ajuste de Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés) en su página oficial. Este cambio se traduce en un aumento promedio de US$56 mensuales en los cheques de jubilación, según las proyecciones que comunicó la agencia.
De esta manera, los montos de los beneficiarios por el incremento por el COLA; quedarían de la siguiente forma:
- Trabajadores jubilados: US$2071
- Pareja de ancianos, ambos con prestaciones: US$3208
- Madre viuda y dos hijos: US$3898
- Viuda(o) anciana sola: US$1919
- Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937
- Todos los trabajadores discapacitados: US$1630
Desde la agencia, también se dieron a conocer los montos máximos de los pagos del SSI, los cuales también subirán por el costo de vida. Los valores son los siguientes:
- US$994 para una persona elegible.
- US$1491 para una persona elegible con un cónyuge elegible.
- US$498 para una persona esencial.
Durante la última década, el aumento del ajuste por costo de vida cuenta con un promedio de alrededor del 3.1 %. En 2025, el COLA fue del 2,5 % y se espera que el 2026 casi 71 millones de beneficiarios disfruten de un aumento de 2.8 %.
Cuáles son las categorías de Seguro Social que se encuentran disponibles
Desde la página oficial del SSA comunicaron que existen seis formas de recibir los beneficios de seguridad social en EE.UU. Estos son los siguientes:
- Jubilación: los candidatos deben tener más de 62 años y haber trabajado y pagado impuestos durante 10 años o más.
- Incapacidad: contar con un historial laboral suficiente y tener alguna discapacidad para recibir los pagos mensuales.
- Sobrevivientes: se paga a familiares de un beneficiario del Seguro Social que pagó sus impuestos antes de fallecer. Aplica a cónyuges, excónyuges, hijos y padres dependientes.
- Familia: miembros de la familia de una persona con derecho a jubilación o incapacidad. Aplica a cónyuges, excónyuges, hijos y a algunos nietos.
- SSI: para personas que tienen bajos o nulos ingresos mensuales y pocos o nada de recursos para subsistir. Además, de personas con incapacidad, ceguera o mayores a 65 años.
- Medicare: seguro de salud para personas que tienen 65 años o más, viven con una enfermedad renal en etapa final o reciben beneficios por incapacidad.
