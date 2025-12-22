Seguro Social en Texas: calendario y de cuánto será el pago en enero 2026

La Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) oficializó la distribución de fondos para enero de 2026 en el estado de Texas. Este nuevo cronograma integra los pagos destinados a los programas de Seguridad Suplementaria (SSI, por sus siglas en inglés) y de Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés), lo que asegura que todos los beneficiarios tengan claridad sobre la disponibilidad de sus recursos federales.

Cuándo se depositan los pagos del Seguro Social en Texas en enero de 2026

La SSA recordó que los pagos se realizan en Texas de acuerdo con la fecha de nacimiento de cada beneficiario, a partir del segundo miércoles del mes y en los dos miércoles siguientes.

En enero de 2026 se implementará un ajuste del COLA en los pagos del Seguro Social (Archivo) Freepik

Para el primer mes del 2026, el cronograma queda de la siguiente manera:

Fecha de nacimiento del día 1° al 10 : 14 de enero

: Fecha de nacimiento del día 11 al 20 : 21 de enero

: Fecha de nacimiento del día 21 al 31: 28 de enero

Los beneficiarios del Seguro Social inscriptos antes de mayo de 1997 o quienes reciban ambos beneficios, de Seguro Social y SSI, recibirán su depósito el viernes 2 de enero.

Como el pago del SSI correspondiente a enero se realizará el 31 de diciembre de 2025, el pago de febrero de 2026 estará disponible a partir del viernes 30 de enero de 2026.

Los pagos de enero de 2026 también se depositarán según la fecha de nacimiento de los beneficiarios (Social Security Administration)

De cuánto es el aumento que se implementará en enero de 2026

A partir de enero de 2026, los jubilados verán un alivio en sus bolsillos. La SSA confirmó un incremento del 2.8% por el Ajuste de Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés) en su página oficial. Este cambio se traduce en un aumento promedio de US$56 mensuales en los cheques de jubilación, según las proyecciones que comunicó la agencia.

De esta manera, los montos de los beneficiarios por el incremento por el COLA; quedarían de la siguiente forma:

Trabajadores jubilados: US$2071

Pareja de ancianos, ambos con prestaciones: US$3208

Madre viuda y dos hijos: US$3898

Viuda(o) anciana sola: US$1919

Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937

Todos los trabajadores discapacitados: US$1630

La SSA confirmó un incremento del 2.8% por el Ajuste de Costo de Vida (COLA) que se traduce en un aumento promedio de US$56 mensuales (Archivo) Freepik

Desde la agencia, también se dieron a conocer los montos máximos de los pagos del SSI, los cuales también subirán por el costo de vida. Los valores son los siguientes:

US$994 para una persona elegible.

para una persona elegible. US$1491 para una persona elegible con un cónyuge elegible.

para una persona elegible con un cónyuge elegible. US$498 para una persona esencial.

Durante la última década, el aumento del ajuste por costo de vida cuenta con un promedio de alrededor del 3.1 %. En 2025, el COLA fue del 2,5 % y se espera que el 2026 casi 71 millones de beneficiarios disfruten de un aumento de 2.8 %.

Cuáles son las categorías de Seguro Social que se encuentran disponibles

Desde la página oficial del SSA comunicaron que existen seis formas de recibir los beneficios de seguridad social en EE.UU. Estos son los siguientes: