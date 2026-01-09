Texas “invernal”: dónde está la “Winter Storm Warning” y qué rutas podrían complicarse

Un sistema de tormenta invernal impacta amplias zonas del norte de Texas y mantiene activas distintas alertas meteorológicas. El fenómeno incluye nevadas, ráfagas intensas de viento y un marcado descenso térmico, con efectos directos sobre la circulación vial, especialmente en la región del Panhandle.

Winter Storm Warning: las alertas vigentes en el Panhandle de Texas

Durante la tarde y la noche del viernes 9 de enero, se espera que coincidan las precipitaciones invernales con ráfagas de viento sostenidas. Esta combinación eleva la probabilidad de carreteras resbaladizas y tramos con visibilidad reducida, especialmente en áreas rurales y rutas abiertas.

Las alertas meteorológicas para este viernes en Texas anticipan condiciones adversas para la circulación del transporte NWS

Según el Winter Storm Warning del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la región más comprometida es el Panhandle de Texas, donde se mantiene activo un aviso de clima invernal hasta la medianoche del viernes. Esta alerta abarca una serie de condados del norte, caracterizados por su exposición a frentes fríos y sistemas de nieve durante el invierno boreal.

Los condados incluidos en esta advertencia son:

Dallam

Sherman

Hansford

Ochiltree

Hartley

Moore

Hutchinson

Oldham

En estas jurisdicciones se anticipan acumulaciones adicionales de nieve, además de posibles capas de hielo en superficies expuestas.

Entre las ciudades comprendidas dentro del área bajo aviso se encuentran:

Dalhart

Conlen

Stratford

Perryton

Spearman

Dumas

Borger

Vega

Boys Ranch

En estos centros urbanos y sus alrededores, las condiciones climáticas pueden variar rápidamente, lo que obliga a monitorear de forma constante los reportes oficiales.

Las previsiones indican que la nieve podría acumular hasta dos pulgadas adicionales (cinco centímetros) en algunos sectores del Panhandle. A esto se suman ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a las 40 millas por hora (64 kilómetros por hora), lo que incrementa la sensación térmica baja y favorece la formación de copos soplados.

Este evento no se limita únicamente a Texas. El sistema atmosférico también se extiende sobre Oklahoma, Colorado, Kansas y Nuevo México, lo que genera un corredor de inestabilidad invernal. En ese contexto, las autoridades meteorológicas advierten que las acumulaciones pueden alcanzar varios centímetros, con impactos directos sobre la visibilidad y la seguridad vial.

La combinación de nieve y ráfagas de viento podría causar nieve soplada, lo que reduciría significativamente la visibilidad Julio Cortez - AP

Impacto en rutas y condiciones de tránsito debido al clima invernal

El efecto de la tormenta invernal sobre el transporte es uno de los principales focos de atención. Las autoridades anticipan complicaciones significativas en las rutas, especialmente durante el horario de mayor circulación del viernes por la tarde y la noche.

Los puntos más vulnerables son los puentes y pasos elevados, ya que estas estructuras tienden a congelarse con mayor rapidez que las calzadas a nivel. La presencia de hielo invisible puede provocar pérdida de tracción incluso a velocidades moderadas.

En zonas cercanas a la frontera estatal, como el noreste de Nuevo México, se advierte que el tránsito podría tornarse difícil en tramos de la Interestatal 25 y en las rutas US 64 y US 87. La combinación de nieve acumulada y viento intenso reduce tanto la adherencia como la visibilidad.

Otro factor relevante es la posibilidad de condiciones de “white-out”, un fenómeno en el que la nieve arrastrada por el viento elimina referencias visuales. En estos escenarios, los conductores pueden perder la percepción del camino, lo que aumenta el riesgo de accidentes y cierres preventivos de rutas.

El impacto en el transporte será significativo, especialmente durante el viaje de regreso del viernes por la tarde y noche MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Recomendaciones oficiales para conductores durante el clima adverso en Texas

Ante este escenario, las autoridades del NWS instan a limitar los desplazamientos a los estrictamente necesarios. Para quienes deban circular, se recomienda extremar las medidas de seguridad y planificar los viajes con antelación.

Entre las sugerencias principales se encuentra llevar un kit de emergencia dentro del vehículo. Este equipo básico debería incluir linterna con baterías adicionales, agua potable, alimentos no perecederos y abrigo adecuado para bajas temperaturas.

También se aconseja consultar el estado de las rutas antes de salir. En Texas, los conductores pueden obtener información vial actualizada con una llamada al 800-452-9292, un número habilitado para reportes de tránsito y condiciones climáticas adversas.