Desaire de J.B. Pritzker y Gavin Newsom a la Casa Blanca: el rechazo público al que se unen gobernadores aliados

La exclusión de mandatarios demócratas de la cena anual de la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA, por sus siglas en inglés) en la Casa Blanca derivó en un boicot anunciado por 18 líderes estatales. Tanto J.B. Pritzker como Gavin Newsom integran la lista y afirmaron que no asistirán al evento si no se revierte la decisión de la administración Trump.

J.B. Pritzker invita a los republicanos a no participar de la cena en la Casa Blanca

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, comunicó públicamente que no participaría de la cena en la Casa Blanca luego de que el presidente Donald Trump decidió no invitar a todos los mandatarios estatales. La medida impactó de manera directa en los líderes demócratas Wes Moore, de Maryland, y Jared Polis, de Colorado, quienes no recibieron convocatoria.

JB Pritzker pide a los gobernadores republicanos que no asistan a la cena anual en la Casa Blanca Captura de pantalla X @GovPritzker

“De ninguna manera asistiré a la cena en la Casa Blanca con este presidente”, dijo Pritzker en su cuenta de X. “Estoy con Moore y Polis. Me opongo a la corrupción y el odio de Trump. Y hago un llamamiento a mis colegas republicanos para que hagan lo mismo”, agregó.

Wes Moore explicó en redes sociales que no fue invitado al evento, pese a que ocupa la vicepresidencia de la NGA por elección de sus pares, tanto demócratas como republicanos. Indicó que la tradición de la cena apunta a fortalecer vínculos institucionales entre el presidente y los gobernadores.

“Es difícil no ver esta decisión como una flagrante falta de respeto y un desaire al espíritu de colaboración bipartidista entre el gobierno federal y los estados", expresó el mandatario de Maryland. ”Como el único gobernador negro del país, no puedo ignorar que el hecho de ser excluido de esta tradición bipartidista conlleva un peso adicional, ya sea que esa haya sido la intención o no", señaló.

El demócrata agregó que recientemente había participado en reuniones bipartidistas en la Casa Blanca para abordar temas vinculados a energía y confiabilidad del sistema eléctrico. Señaló que continuará dispuesto a trabajar con la administración federal en asuntos que beneficien a su estado, aunque remarcó que no modificará su posición frente a decisiones que considere inadecuadas.

El gobernador de Maryland confirma que no fue invitado por Trump a la cena anual en la Casa Blanca

Boicot de gobernadores demócratas a la cena anual en la Casa Blanca

Un total de 18 gobernadores demócratas difundieron un comunicado conjunto en el que anticiparon que no concurrirán a la cena si no se invita a la totalidad de los mandatarios. El texto fue emitido por integrantes de la Asociación de Gobernadores Demócratas (DGA, por sus siglas en inglés), encabezada por el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, y con la participación de su vicepresidenta, Gretchen Whitmer, de Michigan.

Entre los firmantes, se encuentran Gavin Newsom, J.B. Pritzker, Tony Evers, Maura Healey, Kathy Hochul, Laura Kelly, Ned Lamont, Michelle Lujan Grisham, Dan McKee, Matt Meyer, Janet Mills, Jared Polis, Josh Shapiro, Mikie Sherrill y Tim Walz, además del propio Moore. En la declaración, sostuvieron que la cooperación entre estados ha sido una práctica constante y que la exclusión altera ese esquema.

“Es decepcionante que esta administración no parezca compartir el mismo objetivo. El presidente Trump siembra caos y división a cada paso, y es el pueblo estadounidense el que sufre las consecuencias”, señalaron los mandatarios.

El documento también planteó que, si se confirma que no todos los gobernadores fueron convocados, la cena dejaría de cumplir con su carácter bipartidista. Bajo ese argumento, los firmantes decidieron no asistir a la reunión en la Casa Blanca.

“Los gobernadores demócratas se mantienen unidos y nunca cesarán de luchar para proteger y mejorar la vida de la gente de nuestros estados", finalizaron.

Gobernadores democratas, incluido Gavin Newsom, presentaron un comunicado en conjunto para no asistir a la cena anual bipartidista tras la decisión de Trump de excluir a otros mandatarios Facebook Governor Gavin Newsom / White House

Qué pasará con la cena anual en la Casa Blanca

La Asociación Nacional de Gobernadores, entidad que agrupa a los 55 mandatarios de estados y territorios de EE.UU., resolvió retirar el evento de la Casa Blanca de su agenda oficial. La organización indicó que su misión es mantener un perfil no partidista y representar a todos sus miembros por igual.

“Sé que nuestros gobernadores republicanos y demócratas tienen convicciones firmes y adoptan posturas firmes a diario. Sin embargo, cuando dirigen sus estados y territorios, dirigen a todos sus ciudadanos, independientemente del partido", señaló Brandon Tatum, director ejecutivo de la NGA, en un comunicado oficial.

Tatum expresó que excluir a gobernadores individuales afecta el sentido de una tradición destinada a reforzar la coordinación entre el gobierno federal y las administraciones estatales. La decisión de quitar el encuentro del programa formal implica que la Casa Blanca organizará su propio evento sin el aval institucional de la asociación.

“Aunque estoy decepcionado, no podemos darnos el lujo de seguir viviendo en la decepción. Tenemos la responsabilidad de elegir mejor, de liderar en momentos como este y de mostrarle al pueblo estadounidense qué es el liderazgo”, finalizó.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt respondió a los gobernadores demócratas y defendió la potestad de la administración Trump para definir la lista de invitados.

“El presidente tiene la facultad de invitar a quien quiera a la Casa Blanca, y da la bienvenida a todos los que recibieron una invitación”, dijo, según lo retomado por The Washington Post. “Y si no quieren, se lo pierden”, agregó.