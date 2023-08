escuchar

Desde la irrupción del Covid-19 en 2020, el mundo entero se vio obligado a cambiar muchas cosas que para entonces se consideraban tradicionales. Por ejemplo, la manera de trabajar era en gran medida presencial y los casos de aquellos empleados a distancia eran pocos, más que nada en el campo de la tecnología. Lo que antes era una excepción, ahora es la regla y, con el paso de los años, las búsquedas laborales para trabajar de manera remota no solo se perfeccionaron, sino que en ellas aumentó el nivel de exigencia.

Recientemente, Juliana Chan, fundadora y directora de Wildtype Media, una empresa de estrategias de comunicación centrada en Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics), le reveló a CNBC Make It cómo fue el proceso en que su negocio se convirtió en una firma que opera de manera completamente remota.

Cuando Chan comunicó a sus empleados que todos pasarían a trabajar a distancia de manera definitiva, algunos gerentes consideraron aquella decisión como muy valiente. También lo anunció en redes sociales. “¡Ahora mi empresa es completamente remota!”, expresó en una publicación en su cuenta de Instagram.

A principios de agosto, Juliana Chan, fundadora y directora de Wildtype Media, anunció que su empresa operaría de forma completamente remota Instagram/@julianachanphd

Si bien para muchos es cómodo trabajar de manera remota, esta modalidad presenta su propio conjunto de desafíos para las empresas, a pesar de ser una opción muy popular actualmente. Entre los principales retos, destacan la falta de compromiso, el aislamiento de los empleados, la falta de comunicación debido a que no hay señales verbales y el temor acerca de la privacidad de los datos.

De acuerdo con el relato de esta investigadora, originaria de Singapur, el contrato de alquiler de la oficina vencía este mes y consideraba que, desde hace tres años, el espacio era “infrautilizado”, no solo por ella, sino por el resto del equipo de trabajo, por lo que decidió no renovarlo.

“Nuca tuve una sola persona que se quejara de nuestra política de trabajo remoto. Durante las evaluaciones de desempeño, los empleados siempre compartieron conmigo lo agradecidos que estaban de no tener que luchar contra el tráfico y viajar diariamente”, expresó al medio estadounidense.

Actualmente, Chan dirige un equipo de 20 personas con base en Singapur, Malasia, Filipinas e India, y cuenta con entre 30 y 40 trabajadores autónomos en todo el mundo.

Pese a que muchas empresas tratan de forzar a sus empleados a volver a la presencialidad completa, como es el caso de Elon Musk y Tesla, la demanda por puestos de trabajo de manera remota no hace más que aumentar. Millones de personas todavía aspiran a ofrecer sus servicios desde la comodidad de sus hogares.

No obstante, de acuerdo con la investigadora, cuando se trata de trabajar de forma remota, el proceso de búsqueda se ha hecho mucho más sofisticado. “Los tipos de comportamientos en persona que tradicionalmente son clave para el éxito en una oficina pueden ya no importar en un entorno a distancia, por lo que no puedo asumir que el éxito pasado de alguien se traducirá en éxito futuro”, manifestó.

Para Chan existen dos rasgos que hacer verdaderamente atractivo a una persona que aspira trabajar 100% a distancia. En primer lugar, y aunque parezca evidente, la comunicación es clave. Pero en este caso, se trata de tener habilidades para la comunicación virtual. Además de dominar las herramientas para lograrlo, muchos empleados remotos nunca llegan a formar parte de la compañía porque no se interesan en conocer a sus compañeros, aunque no estén en el mismo espacio físico.

En segundo lugar, para que el trabajo remoto sea eficaz, los empleados deben estar comprometidos con sus labores. “Esto cambia las reglas del juego. Si todos aceptan ser plenamente responsables, es posible crear equipos de alto rendimiento que nunca se hayan reunido ni una sola vez con sus colegas remotos en la vida real, mientras operan de manera casi autónoma”, sostuvo la investigadora.

