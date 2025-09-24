Todas las ofertas de Halloween en Walmart: opciones para comprar por menos de los 10 dólares

Halloween en Estados Unidos se celebra el 31 de octubre, y Walmart lanzó una serie de ofertas por menos de 10 dólares para acompañar a sus clientes en la celebración. Entre los productos destacados, se incluyen decoraciones, golosinas, accesorios y disfraces, con el objetivo de facilitar la preparación del evento sin gastar de más.

¿Qué decoraciones se encuentran en Walmart por menos de 10 dólares?

En el sitio web de Walmart y en la sección Halloween, se pueden encontrar disponibles las siguientes decoraciones en promoción por debajo de US$10:

Son velas con diseño en forma de fantasma y viene en un paquete de seis unidades Captura de pantalla Walmart

Mini esqueleto : su postura da la sensación de que baila mientras se quita la cabeza del cuerpo. Está hecho de plástico. Cuesta US$1,45.

su postura da la sensación de que baila mientras se quita la cabeza del cuerpo. Está hecho de plástico. Cuesta Balde de calabaza: es un cubo en forma típica de Halloween, ideal para colocar dulces y regalos. Tiene un precio de US$0,54.

es un cubo en forma típica de Halloween, ideal para colocar dulces y regalos. Tiene un precio de Lámpara tipo vela: son manos de esqueleto que sostienen una luz LED en la parte superior. Cuesta US$2,49.

son manos de esqueleto que sostienen una luz LED en la parte superior. Cuesta Almohadón: es un cojín en forma de fantasma. Se puede conseguir en color blanco o negro. Vale US$4,39.

es un cojín en forma de fantasma. Se puede conseguir en color blanco o negro. Vale Estatuilla: es una figura de bruja equipada con un sombrero y escobillón. El precio es de US$9,74.

es una figura de bruja equipada con un sombrero y escobillón. El precio es de Vela: viene en un paquete de seis unidades con diseño en forma de fantasma. Cuesta US$8,58.

viene en un paquete de seis unidades con diseño en forma de fantasma. Cuesta Alfombra para puerta o baño: tiene un diseño antideslizante de telarañas color naranja. Cuesta US$4,87.

tiene un diseño antideslizante de telarañas color naranja. Cuesta Plato de postre: está decorado con dibujos de calabazas. Tiene un precio de US$5,53.

está decorado con dibujos de calabazas. Tiene un precio de Manta: es una cobertura color rosa con fantasmas en todo el tejido. Cuesta US$5,89.

¿Qué disfraces se pueden encontrar en Walmart por menos de 10 dólares?

Traje de esqueleto: es un disfraz de cuerpo entero en color negro, con un diseño de huesos en multicolor. Tiene un precio de US$8,99.

es un disfraz de cuerpo entero en color negro, con un diseño de huesos en multicolor. Tiene un precio de Sombrero de bruja: accesorio con detalle de araña. Viene en color naranja o negro. Cuesta US$1,37.

accesorio con detalle de araña. Viene en color naranja o negro. Cuesta Medias de Halloween: se trata de calcetines blancos con un fantasma dibujado en negro. Cuesta US$0,39.

Es un conjunto de cuerpo entero en color negro, decorado con huesos de varios colores Captura de pantalla Walmart

Nariz de bruja: incluye maquillaje para personalizar su color. El precio es de US$5,84.

incluye maquillaje para personalizar su color. El precio es de Collar: es un accesorio con calabazas colgantes y luces incorporadas. Vale US$5.

es un accesorio con calabazas colgantes y luces incorporadas. Vale Cartera: es en forma de fantasma y de color blanca. Cuesta US$5,24.

es en forma de fantasma y de color blanca. Cuesta Diablo: conjunto color rojo con capucha y máscara representativa. Tiene un valor de US$7,99.

conjunto color rojo con capucha y máscara representativa. Tiene un valor de Bruja: incluye sombrero, pollera y escobillón. Con un precio de US$7,15.

incluye sombrero, pollera y escobillón. Con un precio de Capa: está disponible en amarillo y negro. Cuesta US$3,99.

¿Qué golosinas se pueden encontrar en Walmart por menos de 10 dólares?

Chupetines de manzana acaramelada: vienen de tres sabores: manzana verde, Golden Delicius y Red Macintosh. Cuesta US$5,87.

vienen de tres sabores: manzana verde, Golden Delicius y Red Macintosh. Cuesta Gomitas: incluye formas de globo ocular, oído, dedo, pierna y cerebro. Cuesta US$5,87.

incluye formas de globo ocular, oído, dedo, pierna y cerebro. Cuesta Trufas Lindt: con relleno de leche con crema y cacao de otoño. Con un valor de US$5,96.

Son dulces de goma en forma de fantasma Captura de pantalla Walmart