Todas las ofertas de Halloween en Walmart: opciones para comprar por menos de los 10 dólares
A pocos días de la festividad, la cadena de supermercados ofrece en su sección especial decoraciones, disfraces y golosinas para disfrutar de la temporada
LA NACION
Halloween en Estados Unidos se celebra el 31 de octubre, y Walmart lanzó una serie de ofertas por menos de 10 dólares para acompañar a sus clientes en la celebración. Entre los productos destacados, se incluyen decoraciones, golosinas, accesorios y disfraces, con el objetivo de facilitar la preparación del evento sin gastar de más.
¿Qué decoraciones se encuentran en Walmart por menos de 10 dólares?
En el sitio web de Walmart y en la sección Halloween, se pueden encontrar disponibles las siguientes decoraciones en promoción por debajo de US$10:
- Mini esqueleto: su postura da la sensación de que baila mientras se quita la cabeza del cuerpo. Está hecho de plástico. Cuesta US$1,45.
- Balde de calabaza: es un cubo en forma típica de Halloween, ideal para colocar dulces y regalos. Tiene un precio de US$0,54.
- Lámpara tipo vela: son manos de esqueleto que sostienen una luz LED en la parte superior. Cuesta US$2,49.
- Almohadón: es un cojín en forma de fantasma. Se puede conseguir en color blanco o negro. Vale US$4,39.
- Estatuilla: es una figura de bruja equipada con un sombrero y escobillón. El precio es de US$9,74.
- Vela: viene en un paquete de seis unidades con diseño en forma de fantasma. Cuesta US$8,58.
- Alfombra para puerta o baño: tiene un diseño antideslizante de telarañas color naranja. Cuesta US$4,87.
- Plato de postre: está decorado con dibujos de calabazas. Tiene un precio de US$5,53.
- Manta: es una cobertura color rosa con fantasmas en todo el tejido. Cuesta US$5,89.
¿Qué disfraces se pueden encontrar en Walmart por menos de 10 dólares?
- Traje de esqueleto: es un disfraz de cuerpo entero en color negro, con un diseño de huesos en multicolor. Tiene un precio de US$8,99.
- Sombrero de bruja: accesorio con detalle de araña. Viene en color naranja o negro. Cuesta US$1,37.
- Medias de Halloween: se trata de calcetines blancos con un fantasma dibujado en negro. Cuesta US$0,39.
- Nariz de bruja: incluye maquillaje para personalizar su color. El precio es de US$5,84.
- Collar: es un accesorio con calabazas colgantes y luces incorporadas. Vale US$5.
- Cartera: es en forma de fantasma y de color blanca. Cuesta US$5,24.
- Diablo: conjunto color rojo con capucha y máscara representativa. Tiene un valor de US$7,99.
- Bruja: incluye sombrero, pollera y escobillón. Con un precio de US$7,15.
- Capa: está disponible en amarillo y negro. Cuesta US$3,99.
¿Qué golosinas se pueden encontrar en Walmart por menos de 10 dólares?
- Chupetines de manzana acaramelada: vienen de tres sabores: manzana verde, Golden Delicius y Red Macintosh. Cuesta US$5,87.
- Gomitas: incluye formas de globo ocular, oído, dedo, pierna y cerebro. Cuesta US$5,87.
- Trufas Lindt: con relleno de leche con crema y cacao de otoño. Con un valor de US$5,96.
- Piezas de chocolate en forma de calabazas: con un precio de US$7,75.
- Cuerdas de manzana: está hecho con manzana verde para potenciar el sabor agrio con un centro de caramelo. Vale US$5,70.
- M&M’s: confites de chocolates con leche cubiertos de caramelo naranja y negro. Con un precio de US$4,84.
- Dulces de goma: en forma de fantasma. Cuesta US$4,99.
- Hershey’s: barras de caramelo con sabor a especias de calabaza. Tiene un precio de US$6,07.
- Caramelos Werther’s: hecho con mantequilla y crema. Vale US$9,99.
