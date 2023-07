Todo lo que hay que saber sobre el fin de la manutención permanente en Florida

escuchar

El 1° de julio entró en vigor una legislación que anuló la existencia de pensiones permanentes en Florida. El gobernador Ron DeSantis la firmó el pasado 30 de junio después de cuatro intentos de la Cámara de Representantes. La finalidad es hacer divisiones de bienes más justas durante un proceso de divorcio, según los partidarios. Sin embargo, hay algunos grupos vulnerables que no están de acuerdo con la medida.

La ley SB1416 establece que los tribunales serán los que decidan cuánto tiempo una persona deberá dar pensión, con el objetivo de no obligarla a hacer esfuerzos imposibles por cumplir con esos pagos. Esta decisión se determinará a partir de diferentes factores:

La edad y estado de salud de quien da la pensión.

La edad habitual de jubilación en base a la ocupación que desempeña quien hace los pagos.

El impacto económico que tendría una reducción en la pensión alimenticia sobre el receptor de los pagos.

La “motivación para la jubilación y probabilidad de reincorporación al trabajo” de la persona que paga.

De esa manera, los jueces podrán reducir o cancelar el subsidio de alguna pareja, dado que el objetivo es que los adultos mayores que ya están en edad de jubilarse no tengan que trabajar solo para sostener el acuerdo. Además, los legisladores que la impulsaron consideran que esto ayudará a que las familias pasen por un proceso de divorcio más ameno y no paguen por abogados por un largo tiempo solo por pelear legalmente por una pensión. “El divorcio es devastador, pero el proceso es más devastador para las familias involucradas”, comentó el senador Joe Gruters al respecto.

Los legisladores propusieron esta ley con el objetivo de facilitar el divorcio para las parejas Unsplash

Otro de los elementos fundamentales que se tomará en cuenta en los tribunales es la duración del matrimonio. Si este fue largo, la cantidad que el beneficiario recibirá será mayor: si estuvieron casados por menos de tres años, no se podrá acceder a una manutención; si duró 20 años o más, tendrán la oportunidad de recibir pagos de hasta el 75% al término del matrimonio.

Con la llegada de la nueva norma, los excónyuges que pagan pensión alimentaria podrían pedir un ajuste a su convenio. Si bien no podrían cancelarlo porque la reforma no tendrá efecto en los acuerdos existentes, sí tienen el poder de solicitar una modificación del mismo. En 2022, cuando rechazó el proyecto, DeSantis expresó su preocupación justamente por este punto. Dijo que “si tuviera efecto retroactivo, como pretendía la Legislatura, afectaría inconstitucionalmente los derechos adquiridos en virtud de ciertos acuerdos de conciliación preexistentes”.

Ron DeSantis firmó la ley el pasado 30 de junio

Sin embargo, los legisladores hicieron algunos cambios a esa versión para la iniciativa de 2023: “Se basó (la propuesta) en lo que actualmente es jurisprudencia... si algo podía ser modificable antes, todavía es modificable. Si es un acuerdo no modificable, entonces no”, señaló Gruters un comité del Senado en abril.

Temen por el impacto en sus vidas

Las mujeres que reciben pensiones permanentes y que dependen de este sustento para vivir fueron las primeras en pronunciarse en contra. Algunas son adultas mayores o están dedicadas a la crianza de niños pequeños, por lo que ya no pueden trabajar. Camille Malone, miembro de First Wives Advocacy Group, una organización a la que pertenecen, dijo que la ley no afectaría a las sobrevivientes de abuso doméstico, como ella.

Desde su perspectiva, retirar las manutenciones largas provocará que más personas permanezcan en hogares de riesgo por el miedo a no tener dinero para sobrevivir. “Este proyecto de ley no protege a las futuras mujeres en la decisión de quedarse en casa para formar una familia. Ya tenemos grandes leyes para proteger a las mujeres y las madres, por favor, manténganlas”, expresó en declaraciones citadas por CBS.

