“Serán deportados”: la dura advertencia de EE.UU. y su sistema de vigilancia “continua” para titulares de visa

A través de redes sociales, la embajada de Estados Unidos en Argentina advirtió a los titulares de visa que pueden perder su documentación en cualquier momento. El gobierno estadounidense recordó que puede tomar la decisión de revocarla y expulsar a un extranjero del país norteamericano.

EE.UU. monitorea de manera “continua” a los titulares de visas

Las palabras oficiales llegaron a través de una publicación de la embajada en X. El discurso de la representación oficial del gobierno estadounidense en Argentina va en línea con otras advertencias que realizó la administración Trump en diversos contextos.

El mensaje de la embajada de Estados Unidos en Argentina sobre la revocación de visas X @EmbajadaEEUUarg

"El control de las visas estadounidenses no termina cuando se emite la visa" comenzó la autoridad en su publicación. En esa misma línea, recordó a los titulares del documento que hay un control constante: "EE.UU. monitorea de manera continua a los titulares de visa para asegurarse de que cumplen con las leyes y normas de inmigración“.

Por último, la embajada remarcó que el gobierno estadounidense no dudará en expulsar del país norteamericano a quienes no cumplan con las normas, sin importar si antes obtuvieron la aprobación para entrar. “Si no lo hacen, sus visas serán revocadas y serán deportados”, reza el final del mensaje.

La intervención en la plataforma fue acompañada con una imagen que replica el texto y que muestra el logo oficial en el extremo inferior izquierdo.

Estados Unidos puede decidir revocar una visa por múltiples motivos David Franklin - Unsplash

Los motivos más comunes por los que EE.UU. puede revocar una visa

Según lo que establece la Ley de Inmigración y Nacionalidad, hay una amplia variedad de razones por las que las autoridades podrían resolver una revocación del documento. Sin embargo, de manera general, las más frecuentes son:

Descubrimiento de nueva información sobre el titular . Las autoridades pueden recibir datos con los que no contaban antes que hagan al extranjero inadmisible para estar en EE.UU.

. Las autoridades pueden recibir datos con los que no contaban antes que hagan al extranjero inadmisible para estar en EE.UU. Omisión de datos o declaraciones falsas . Si EE.UU. descubre luego de otorgar una visa que el titular ocultó información o mintió, puede decidir revocar la documentación.

. Si EE.UU. descubre luego de otorgar una visa que el titular ocultó información o mintió, puede decidir revocar la documentación. Sospechas o una investigación abierta . Incluso sin una acusación formal, un titular puede perder su visa si las autoridades consideran que puede estar involucrado en actividades ilegales.

. Incluso sin una acusación formal, un titular puede perder su visa si las autoridades consideran que puede estar involucrado en actividades ilegales. Riesgo para la seguridad nacional o el interés público. Se aplica en casos de terrorismo, espionaje, corrupción, violaciones de derechos humanos o actividades que afecten los intereses estadounidenses.

El gobierno de Estados Unidos puede revocar la visa de un titular por diversos motivos AFP/Pexels

Los países que no podrán tramitar la visa de inmigrante de EE.UU.

De acuerdo con un memorando del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) al que accedió Fox News, las autoridades ordenaron rechazar los trámites de visas de inmigrantes de 75 países.

La medida se tomó por orden del presidente Trump y se basa en la cláusula de “carga pública” de la Ley de Inmigración. Dentro del grupo total de naciones afectadas, se encuentran 17 países de Sudamérica y Centroamérica.

Concretamente, ciudadanos de estas nacionalidades no podrán tramitar visa de inmigrantes, mientras se revisan los procedimientos consulares.