Trump sube la presión contra el régimen cubano, que denuncia un plan para “asfixiar” a la isla

WASHINGTON. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que permite a su gobierno sancionar con aranceles a quienes suministren petróleo a Cuba, el paso más asertivo hacia la isla desde su vuelta a la Casa Blanca.

Trump anunció su decisión la noche del jueves en virtud de una declaración de emergencia nacional, con lo que intensificó la presión contra el régimen comunista y enemigo histórico de Estados Unidos, sin especificar los aranceles ni señalar a países concretos.

En la orden ejecutiva, Trump acusa al régimen de “alinearse y apoyar a numerosos países, organizaciones terroristas internacionales y actores hostiles a Estados Unidos”, entre ellos Rusia, China, Irán, Hamas y Hezbollah. Y ese respaldo, añade el texto presidencial, representa “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

Una fila de autos aguardan para cargar nafta en una estación en La Habana ADALBERTO ROQUE� - AFP�

También califica las violaciones de los derechos humanos del régimen, instalado desde la revolución castrista de 1959 como un sistema totalitario de partido único, como “repugnantes para los valores morales y políticos de las sociedades democráticas y libres”.

Trump puede modificar la orden si el gobierno cubano u otros gobiernos afectados por los aranceles “se alinean lo suficiente” con Estados Unidos en materia de seguridad nacional y política exterior.

La medida no solo afecta a Cuba, que denunció a Estados Unidos de “asfixiar” su economía, sino también a México, que pasaba a ocupar el vacío dejado por Venezuela como el principal abastecedor de crudo de la isla, y que también expresó su malestar por el veto.

El decreto podría paralizar todavía más a una nación afectada por una crisis energética cada vez más profunda, y que contaba con el salvavidas petrolero del gobierno de Claudia Sheinbaum.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo que el decreto del jefe de la Casa Blanca “demuestra la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense para su beneficio personal".

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció la amenaza arancelaria (Archivo) Peter Dejong - AP

Su canciller, Bruno Rodríguez, calificó el texto como un “brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas".

La isla precisa unos 110.000 barriles de petróleo diarios, según distintas estimaciones. De esta cantidad, cerca de 40.000 barriles provienen de su producción nacional de crudo, con lo que aproximadamente dos tercios deben ser importados.

Dependencia petrolera

El principal proveedor histórico era Venezuela, que el año pasado le suministró unos 27.000 barriles diarios. Cuba dependía del petróleo venezolano no solo para generar electricidad. Según estimaciones de Estados Unidos, también revendía hasta el 60% del petróleo venezolano en Asia para obtener efectivo.

México pasó a ser su principal proveedor tras el bloqueo estadounidense en diciembre pasado a los buques petroleros de Venezuela y la espectacular detención del dictador Nicolás Maduro en Caracas. Hasta esos incidentes, México estaba segundo con 6000 a 12.000 barriles diarios, y luego venía Rusia (6000 barriles diarios), según el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

Sheinbaum indicó días atrás que había habido suspensiones en el envío de petróleo a Cuba, pero planteó que era parte de los vaivenes habituales en el suministro a la isla y una "decisión soberana" de México y de la petrolera estatal y no producto de presiones externas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró cautelosa en su respuesta al decreto de Trump (Archivo) ALFREDO ESTRELLA - AFP

La ayuda a Cuba ha generado tensiones entre México, un país diplomáticamente solidario con la isla caribeña, y Estados Unidos. Sheinbaum apeló al principio de soberanía de los países para defender los envíos de crudo mexicano y advirtió que los aranceles podrían desencadenar una crisis humanitaria de “gran alcance”.

Pero también tuvo en cuenta que el veto a la venta de crudo ordenado desde Washington se da en medio de las negociaciones del tratado comercial de América del Norte, TMEC, del que Trump ha amenazado con sacar a su país y negociar acuerdos bilaterales.

“Tenemos que saber los alcances [de la medida] porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles", dijo en conferencia de prensa. México envía el 80% de todas sus exportaciones de bienes a Estados Unidos.

Sheinbaum dijo que instruyó a su canciller, Juan Ramón de la Fuente, a que contacte a sus contrapartes en Estados Unidos para conocer el detalle del decreto de Trump.

“Siempre vamos a buscar la vía diplomática y hacer un llamado, primero a la autodeterminación de los pueblos y, segundo, a evitar una crisis humanitaria del pueblo cubano", destacó la mandataria, y agregó que buscará distintas alternativas para ayudar a Cuba.

El secretario de Estado, Marco Rubio, se había expresado esta semana sobre Cuba (Archivo) KEVIN DIETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El gobierno venezolano, que desde la captura de Maduro se volvió forzosamente más cooperativo con Estados Unidos, condenó sin embargo las restricciones a la venta de crudo a la isla, tras haber sido su gran surtidor bajo la alianza de las dos dictaduras.

“Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo de Cuba y hace un llamado a la acción colectiva de la comunidad internacional para hacer frente a las consecuencias humanitarias que se deriven de agresiones de esta naturaleza", indicó el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez en un comunicado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, no descartó esta semana que el gobierno estuviera buscando un cambio de régimen en Cuba. Añadió que la Ley Helms-Burton de 1996 exige que Washington impulse una transición democrática en la isla para levantar el embargo estadounidense.

Tras hacer el anuncio arancelario, Trump describió a Cuba como una “nación fallida”, y dijo que “parece que es algo que simplemente no va a poder sobrevivir”.

La isla sufre todos los días apagones generalizados que se atribuyen a la escasez de combustible y a una infraestructura en ruinas que han profundizado una crisis económica agravada por la caída del turismo, un aumento de las sanciones de Estados Unidos y una fallida reforma financiera interna para unificar la moneda.

Agencias AP, AFP, Reuters y ANSA