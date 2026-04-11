Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, hoy: hora de EE.UU., transmisión y cómo ver en vivo el combate

El regreso de Tyson Fury al ring frente a Arslanbek Makhmudov se presenta como uno de los eventos más esperados del boxeo en 2026. Con una cartelera de alto nivel en Londres y una transmisión global vía streaming, la pelea despierta interés entre los fanáticos que seguirán el encuentro en vivo a través de Netflix. En EE.UU., el combate ya tiene hora definida.

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov: cuándo y dónde es la pelea

El combate entre Tyson Fury y Arslanbek Makhmudov se llevará a cabo hoy, sábado 11 de abril, en el estadio del Tottenham Hotspur, en Londres. Se trata de una velada clave dentro de la división de los pesos pesados, con el regreso del británico tras un período de inactividad y el ruso que busca consolidarse como contendiente de élite.

El combate entre Fury y Makhmudov se llevará a cabo en el estadio del Tottenham Hotspur

Fury vuelve a subirse a un ring luego de un 2024 adverso y un retiro temporal en 2025, con el objetivo de demostrar que todavía tiene el nivel necesario para competir en la cima del boxeo mundial.

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov: hora del evento en EE.UU.

La cartelera principal comenzará en distintos horarios según la ubicación de los fanáticos:

Estados Unidos (ET - Nueva York): 14 horas

14 horas Estados Unidos (CT - Texas): 13 horas

13 horas Estados Unidos (MT - Denver): 12 horas

12 horas Estados Unidos (PT - Los Ángeles): 11 horas

La transmisión comenzará a las 14 hs del Este en Estados Unidos AP Photo/Frank Augstein - AP

La pelea principal entre Fury y Makhmudov está programada aproximadamente tres horas y media después del inicio del evento. Esto ubica el combate estelar cerca de las 17.30 horas ET en Estados Unidos.

Dónde ver Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov en vivo: por Netflix

Para quienes buscan cómo ver la pelea en vivo, la transmisión será completamente digital. El combate se podrá ver a través de Netflix, sin costo adicional para los suscriptores de la plataforma.

Este será un evento exclusivo de streaming a nivel mundial, por lo tanto, no estará disponible en canales tradicionales de televisión.

La pela de Fury podrá verse en exclusiva por Netflix

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov: previa y análisis del combate

Tyson Fury, con un récord de 34-2-1 y 24 nocauts, construyó su carrera sobre la inteligencia táctica, el control del ritmo y la capacidad de adaptación, según Sporting News.

Destacados Tyson Fury vs Deontay Wilder - Fuente: Youtube

En cambio, Arslanbek Makhmudov (21-2, 19 nocauts) se destaca por su agresividad y potencia, para los analistas de Sporting News. Su enfoque ofensivo, basado en la presión constante, lo convierte en un rival peligroso, especialmente en corta distancia.

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov: qué está en juego

Fury busca una victoria que lo acerque a combates aún más grandes en los próximos meses, señaló el medio citado. Entre las posibilidades, se menciona una eventual pelea contra Anthony Joshua.

Tyson Fury vuelve luego de un retiro que comenzó en 2025 Frank Augstein - AP

Cartelera Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov completa

La velada contará con múltiples combates que complementan el evento principal. Según DAZN, la cartelera incluye:

Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov será una de las diez peleas con las que contará la velada Frank Augstein - AP