Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 11 de diciembre de 2025
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 30 sismos en América del Norte y el Caribe
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del jueves 11 de diciembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un temblor hoy, jueves 11 de diciembre
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 30 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cinco se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 51 kilómetros de la localidad de Petrolia, California, con 3,6 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 96 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 10.29 UTC (01.29 hs en Juneau).
- Ubicación: 89 kilómetros al sureste de Perryville, Alaska. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 09.59 UTC (00.59 hs en Juneau).
- Ubicación: 183 kilómetros al suroeste de Pelican, Alaska. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 08.30 UTC (23.30 hs del 10 en Juneau).
- Ubicación: 105 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 07.37 UTC (22.37 hs del 10 en Juneau).
- Ubicación: 103 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 07.13 UTC (22.13 hs del 10 en Juneau).
- Ubicación: 104 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 06.57 UTC (21.57 hs del 10 en Juneau).
- Ubicación: 107 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 05.58 UTC (20.58 hs del 10 en Juneau).
- Ubicación: 38 kilómetros al noroeste de Toyah, Texas. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 04.35 UTC (22.35 hs del 10 en Dallas).
- Ubicación: 111 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 04.33 UTC (19.33 hs del 10 en Juneau).
- Ubicación: 133 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 04.20 UTC (19.20 hs del 10 en Juneau).
- Ubicación: 47 kilómetros al noroeste de Anchor Point, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 04.04 UTC (19.04 hs del 10 en Juneau).
- Ubicación: 93 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 03.35 UTC (18.35 hs del 10 en Juneau).
- Ubicación: 26 kilómetros al noreste de Atlantic City, Wyoming. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 02.33 UTC (19.33 hs del 10 en Cheyenne).
- Ubicación: 111 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 01.38 UTC (16.38 hs del 10 en Juneau).
- Ubicación: 96 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 01.29 UTC (16.29 hs del 10 en Juneau).
- Ubicación: 51 kilómetros al oeste de Petrolia, California. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 00.35 UTC (16.35 hs del 10 en Los Ángeles).
- Ubicación: 52 kilómetros al norte de Petersville, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 23.52 UTC (14.52 hs en Juneau).
- Ubicación: 80 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 22.17 UTC (18.17 hs en San Juan).
- Ubicación: 18 kilómetros al noroeste de Panguitch, Utah. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 21.55 UTC (14.55 hs en Salt Lake City).
- Ubicación: 119 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 17.52 UTC (08.52 hs en Juneau).
- Ubicación: 117 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 17.42 UTC (08.42 hs en Juneau).
- Ubicación: 74 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 16.25 UTC (12.25 hs en San Juan).
- Ubicación: 46 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 16.20 UTC (12.20 hs en San Juan).
- Ubicación: 107 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 16.06 UTC (07.06 hs en Juneau).
- Ubicación: 64 kilómetros al oeste de Anchor Point, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 15.36 UTC (06.36 hs en Juneau).
- Ubicación: 98 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 15.21 UTC (06.21 hs en Juneau).
- Ubicación: 15 kilómetros al este de Coso Junction, California. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 14.16 UTC (06.16 hs en Los Ángeles).
- Ubicación: 42 kilómetros al noroeste de Chenega, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 13.36 UTC (04.36 hs en Juneau).
- Ubicación: 117 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 12.39 UTC (03.39 hs en Juneau).
Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?
No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.
Antes de un sismo es importante:
- Preparar un plan de evacuación pronta y segura.
- Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.
- Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.
Durante un terremoto:
- Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.
- Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.
- Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.
- Ante todo, mantener la calma.
Cuando pase el temblor:
- Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.
- Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.
