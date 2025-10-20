Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 20 de octubre

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del lunes 20 de octubre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy lunes 20 de octubre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 13 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cinco se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a cinco kilómetros de la localidad de Westbrook, Texas, con 3,2 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Westbrook, Texas USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 14 kilómetros al noreste de Skwentna, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 20 de octubre a las 12.00 UTC (04.00 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 20 de octubre a las 12.00 UTC (04.00 hs en ). Ubicación: 29 kilómetros al oeste-noroeste de Valdez, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 20 de octubre a las 06.06 UTC (22.06 hs del 19 de octubre en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 20 de octubre a las 06.06 UTC (22.06 hs del 19 de octubre en ). Ubicación: 55 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 20 de octubre a las 04.03 UTC (22.03 hs del 19 de octubre en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 20 de octubre a las 04.03 UTC (22.03 hs del 19 de octubre en ). Ubicación: 6 kilómetros al oeste-suroeste de Westbrook, Texas . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de octubre a las 22.03 UTC (17.03 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de octubre a las 22.03 UTC (17.03 hs en ). Ubicación: 5 kilómetros al oeste-suroeste de Westbrook, Texas . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 19 de octubre a las 20.40 UTC (15.40 hs en Austin ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 19 de octubre a las 20.40 UTC (15.40 hs en ). Ubicación: 17 kilómetros al noroeste de Kalaoa, Hawái . Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 19 de octubre a las 18.26 UTC (08.26 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 19 de octubre a las 18.26 UTC (08.26 hs en ). Ubicación: 82 kilómetros al sur-suroeste de Nikolski, Alaska . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 19 de octubre a las 17.22 UTC (09.22 hs en Juneau ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 19 de octubre a las 17.22 UTC (09.22 hs en ). Ubicación: 28 kilómetros al noroeste de Petersville, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de octubre a las 15.56 UTC (07.56 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de octubre a las 15.56 UTC (07.56 hs en ). Ubicación: 14 kilómetros al oeste-noroeste de Old Harbor, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de octubre a las 15.48 UTC (07.48 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de octubre a las 15.48 UTC (07.48 hs en ). Ubicación: 57 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de octubre a las 15.47 UTC (09.47 hs en Santa Fe).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.