Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 10 de febrero
Según el USGS, en las últimas 24 horas se registraron un total de 32 sismos en América del Norte y el Caribe
- 7 minutos de lectura'
En Estados Unidos, se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 10 de febrero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un terremoto hoy martes 10 de febrero
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 32 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales seis se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de ellos fue uno ocurrido a 20 kilómetros de la localidad de Aider Springs, California, con 3,3 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramon, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 10 de febrero a las 12.18 UTC (04.18 hs en Sacramento).
- Ubicación: 2 kilómetros al sureste de Palmarejo, Puerto Rico. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 10 de febrero a las 11.01 UTC (07.01 hs en San Juan).
- Ubicación: 20 kilómetros al oeste de Chenega, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 10 de febrero a las 10.13 UTC (01.13 hs en Juneau).
- Ubicación: 186 kilómetros al sureste de Perryville, Alaska. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 10 de febrero a las 09.02 UTC (00.02 hs en Juneau).
- Ubicación: 99 kilómetros al noreste de Chignik, Alaska. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 10 de febrero a las 08.49 UTC (23.49 hs del 9 de febrero en Juneau).
- Ubicación: 37 kilómetros al oeste de Petrolia, California. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 10 de febrero a las 07.22 UTC (23.22 hs del 9 de febrero en Sacramento).
- Ubicación: 73 kilómetros al noroeste de Lake Minchumina, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 10 de febrero a las 06.31 UTC (21.31 hs del 9 de febrero en Juneau).
- Ubicación: 15 kilómetros al noreste de Falls City, Texas. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 10 de febrero a las 05.37 UTC (23.37 hs del 9 de febrero en Austin).
- Ubicación: 16 kilómetros al sureste de Pope-Vannoy Landing, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de febrero a las 05.18 UTC (20.18 hs del 9 de febrero en Juneau).
- Ubicación: 69 kilómetros al sureste de Denali National Park, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de febrero a las 04.18 UTC (19.18 hs del 9 de febrero en Juneau).
- Ubicación: 20 kilómetros al noroeste de Alder Springs, California. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 10 de febrero a las 04.18 UTC (20.18 hs del 9 de febrero en Sacramento).
- Ubicación: 32 kilómetros al noroeste de Nanwalek, Alaska. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 10 de febrero a las 03.22 UTC (18.22 hs del 9 de febrero en Juneau).
- Ubicación: 13 kilómetros al suroeste de Pedro Bay, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 10 de febrero a las 02.32 UTC (17.32 hs del 9 de febrero en Juneau).
- Ubicación: 152 kilómetros al suroeste de Adak, Alaska. Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 10 de febrero a las 02.21 UTC (17.21 hs del 9 de febrero en Juneau).
- Ubicación: 11 kilómetros al suroeste de Bolinas, California. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de febrero a las 00.28 UTC (16.28 hs del 9 de febrero en Sacramento).
- Ubicación: 18 kilómetros al sureste de Johannesburg, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 9 de febrero a las 15.00 UTC (07.00 hs en Sacramento).
- Ubicación: 32 kilómetros al noroeste de Ninilchik, Alaska. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 9 de febrero a las 14.31 UTC (05.31 hs en Juneau).
- Ubicación: 109 kilómetros al noreste de Cruz Bay, U.S. Virgin Islands. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 10 de febrero a las 05.47 UTC (01.47 hs en San Juan).
- Ubicación: 104 kilómetros al noreste de Cruz Bay, U.S. Virgin Islands. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 10 de febrero a las 02.35 UTC (22.35 hs del 9 de febrero en San Juan).
- Ubicación: 72 kilómetros al noreste de Cruz Bay, U.S. Virgin Islands. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 9 de febrero a las 19.58 UTC (15.58 hs en San Juan).
- Ubicación: 95 kilómetros al noreste de Cruz Bay, U.S. Virgin Islands. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de febrero a las 17.07 UTC (13.07 hs en San Juan).
- Ubicación: 39 kilómetros al noreste de Cruz Bay, U.S. Virgin Islands. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 9 de febrero a las 15.32 UTC (11.32 hs en San Juan).
- Ubicación: 97 kilómetros al noreste de Cruz Bay, U.S. Virgin Islands. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 9 de febrero a las 14.05 UTC (10.05 hs en San Juan).
- Ubicación: 84 kilómetros al noreste de Cruz Bay, U.S. Virgin Islands. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 9 de febrero a las 14.02 UTC (10.02 hs en San Juan).
- Ubicación: 77 kilómetros al noreste de Cruz Bay, U.S. Virgin Islands. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 9 de febrero a las 13.56 UTC (09.56 hs en San Juan).
- Ubicación: 100 kilómetros al noreste de Cruz Bay, U.S. Virgin Islands. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de febrero a las 13.45 UTC (09.45 hs en San Juan).
- Ubicación: 99 kilómetros al noreste de Cruz Bay, U.S. Virgin Islands. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de febrero a las 13.43 UTC (09.43 hs en San Juan).
- Ubicación: 99 kilómetros al noreste de Cruz Bay, U.S. Virgin Islands. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 9 de febrero a las 13.41 UTC (09.41 hs en San Juan).
- Ubicación: 107 kilómetros al noreste de Cruz Bay, U.S. Virgin Islands. Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 9 de febrero a las 13.36 UTC (09.36 hs en San Juan).
Qué regiones de EE.UU. tienen más terremotos
De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.
En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.
Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.
Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.
- 1
Quién es el niño de origen argentino al que Bad Bunny le dio su Grammy en el show del medio tiempo del Super Bowl
- 2
Un número simbólico, español y bandera celeste: los fuertes mensajes políticos que dejó el show de Bad Bunny
- 3
Las señales electorales que encienden alarmas para Trump rumbo a las legislativas
- 4
Noticias de Nueva York: cuándo vuelve la nieve por la ola de frío polar y anuncios de Mamdani y Hochul