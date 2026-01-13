Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 13 de enero de 2026

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del martes 13 de enero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy martes 13 de enero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los sismos que ocurrieron en Estados Unidos en las últimas 24 horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 17 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud superior a 2,5 grados. Todos ocurrieron en territorio estadounidense, incluidos Alaska, Nuevo México, Hawái, Texas y Puerto Rico. El más fuerte se produjo en Alaska, en la región de las islas Aleutianas, con una magnitud de 4,2.

La región donde se registraron los sismos más fuertes de las últimas 24 horas USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 111 kilómetros al suroeste de Adak, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de enero a las 09.43 UTC (00.43 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de enero a las 09.43 UTC (00.43 hs en ). Ubicación: 43 kilómetros al este de Pedro Bay, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de enero a las 08.02 UTC (23.02 hs del 12 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de enero a las 08.02 UTC (23.02 hs del 12 de enero en ). Ubicación: 9 kilómetros al sur del sureste de Maria Antonia, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 13 de enero a las 06.41 UTC (02.41 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 13 de enero a las 06.41 UTC (02.41 hs en ). Ubicación: 92 kilómetros al sur del sureste de Ugashik, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 13 de enero a las 06.33 UTC (21.33 hs del 12 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 13 de enero a las 06.33 UTC (21.33 hs del 12 de enero en ). Ubicación: 41 kilómetros al oeste de Valdez, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de enero a las 06.15 UTC (21.15 hs del 12 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de enero a las 06.15 UTC (21.15 hs del 12 de enero en ). Ubicación: 2 kilómetros al noreste de Bayamón, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 13 de enero a las 04.35 UTC (00.35 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 13 de enero a las 04.35 UTC (00.35 hs en ). Ubicación: 12 kilómetros al este del noreste de Honaunau-Napoopoo, Hawái . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 13 de enero a las 04.00 UTC (18.00 hs del 12 de enero en Honolulu ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 13 de enero a las 04.00 UTC (18.00 hs del 12 de enero en ). Ubicación: 58 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 13 de enero a las 02.32 UTC (19.32 hs del 12 de enero en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 13 de enero a las 02.32 UTC (19.32 hs del 12 de enero en ). Ubicación: 108 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 13 de enero a las 02.03 UTC (17.03 hs del 12 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 13 de enero a las 02.03 UTC (17.03 hs del 12 de enero en ). Ubicación: 108 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 13 de enero a las 01.06 UTC (16.06 hs del 12 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 13 de enero a las 01.06 UTC (16.06 hs del 12 de enero en ). Ubicación: 237 kilómetros al oeste del suroeste de Adak, Alaska . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 12 de enero a las 22.37 UTC (13.37 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 12 de enero a las 22.37 UTC (13.37 hs en ). Ubicación: 129 kilómetros al este de Atka, Alaska . Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 12 de enero a las 22.28 UTC (13.28 hs en Juneau ).

. Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 12 de enero a las 22.28 UTC (13.28 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al noreste de Amarillo, Texas . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de enero a las 21.41 UTC (15.41 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de enero a las 21.41 UTC (15.41 hs en ). Ubicación: Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 12 de enero a las 21.32 UTC (12.32 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 12 de enero a las 21.32 UTC (12.32 hs en ). Ubicación: 133 kilómetros al norte del noreste de Vieques, Puerto Rico . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 12 de enero a las 20.43 UTC (16.43 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 12 de enero a las 20.43 UTC (16.43 hs en ). Ubicación: 101 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de enero a las 18.03 UTC (09.03 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de enero a las 18.03 UTC (09.03 hs en ). Ubicación: 82 kilómetros al sureste de Nikolai, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 12 de enero a las 17.49 UTC (08.49 hs en Juneau).

Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte. La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco. Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.