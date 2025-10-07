Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 7 de octubre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 7 de octubre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy martes 7 de octubre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 31 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales ocho se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 75 kilómetros de la localidad de Tonopah, Nevada, con 3,7 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Tonopah, Nevada USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 56 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 7 de octubre a las 11.45 UTC (04.45 hs en Carson City ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 7 de octubre a las 11.45 UTC (04.45 hs en ). Ubicación: 75 kilómetros al noreste de Tonopah, Nevada . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 7 de octubre a las 09.14 UTC (02.14 hs en Carson City ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 7 de octubre a las 09.14 UTC (02.14 hs en ). Ubicación: 77 kilómetros al noreste de Tonopah, Nevada . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 7 de octubre a las 09.01 UTC (02.01 hs en Carson City ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 7 de octubre a las 09.01 UTC (02.01 hs en ). Ubicación: 77 kilómetros al noreste de Tonopah, Nevada . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 7 de octubre a las 08.18 UTC (01.18 hs en Carson City ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 7 de octubre a las 08.18 UTC (01.18 hs en ). Ubicación: 15 kilómetros al suroeste de Petrolia, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de octubre a las 08.05 UTC (01.05 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de octubre a las 08.05 UTC (01.05 hs en ). Ubicación: 16 kilómetros al sureste de Guánica, Puerto Rico . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 7 de octubre a las 05.19 UTC (01.19 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 7 de octubre a las 05.19 UTC (01.19 hs en ). Ubicación: 33 kilómetros al sur de Caliente, Nevada . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de octubre a las 04.46 UTC (21.46 hs del 6 de octubre en Carson City ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de octubre a las 04.46 UTC (21.46 hs del 6 de octubre en ). Ubicación: 18 kilómetros al sureste de Guánica, Puerto Rico . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de octubre a las 02.26 UTC (22.26 hs del 6 de octubre en San Juan ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de octubre a las 02.26 UTC (22.26 hs del 6 de octubre en ). Ubicación: 18 kilómetros al sureste de Guánica, Puerto Rico . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de octubre a las 02.24 UTC (22.24 hs del 6 de octubre en San Juan ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de octubre a las 02.24 UTC (22.24 hs del 6 de octubre en ). Ubicación: 18 kilómetros al sureste de Guánica, Puerto Rico . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 7 de octubre a las 02.22 UTC (22.22 hs del 6 de octubre en San Juan ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 7 de octubre a las 02.22 UTC (22.22 hs del 6 de octubre en ). Ubicación: 16 kilómetros al sureste de Guánica, Puerto Rico . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de octubre a las 02.06 UTC (22.06 hs del 6 de octubre en San Juan ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de octubre a las 02.06 UTC (22.06 hs del 6 de octubre en ). Ubicación: 15 kilómetros al sureste de Guánica, Puerto Rico . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 7 de octubre a las 02.01 UTC (22.01 hs del 6 de octubre en San Juan ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 7 de octubre a las 02.01 UTC (22.01 hs del 6 de octubre en ). Ubicación: 14 kilómetros al noreste de Pāhala, Hawái . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 6 de octubre a las 23.36 UTC (13.36 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 6 de octubre a las 23.36 UTC (13.36 hs en ). Ubicación: 17 kilómetros al sureste de Guánica, Puerto Rico . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 6 de octubre a las 23.10 UTC (19.10 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 6 de octubre a las 23.10 UTC (19.10 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al oeste de Castaic, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 6 de octubre a las 22.40 UTC (15.40 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 6 de octubre a las 22.40 UTC (15.40 hs en ). Ubicación: 54 kilómetros al oeste de Karluk, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 6 de octubre a las 20.56 UTC (12.56 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 6 de octubre a las 20.56 UTC (12.56 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de Christine, Texas . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 6 de octubre a las 20.23 UTC (15.23 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 6 de octubre a las 20.23 UTC (15.23 hs en ). Ubicación: 11 kilómetros al noreste de Kettleman City, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 6 de octubre a las 20.17 UTC (13.17 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 6 de octubre a las 20.17 UTC (13.17 hs en ). Ubicación: 118 kilómetros al sureste de Atka, Alaska. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 6 de octubre a las 15.54 UTC (07.54 hs en Juneau).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.