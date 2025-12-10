Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 10 de diciembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del miércoles 10 de diciembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy miércoles 10 de diciembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 47 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cuatro se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de ellos fue uno ocurrido a 12 kilómetros de la localidad de Balmorhea, Texas, con 2,9 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Balmorhea, Texas USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 116 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 4,7. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 11.28 UTC (02.28 hs en Juneau ).

. Magnitud: 4,7. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 11.28 UTC (02.28 hs en ). Ubicación: 119 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 10.58 UTC (01.58 hs en Juneau ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 10.58 UTC (01.58 hs en ). Ubicación: 110 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 09.50 UTC (00.50 hs en Juneau ).

. Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 09.50 UTC (00.50 hs en ). Ubicación: 110 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 09.44 UTC (00.44 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 09.44 UTC (00.44 hs en ). Ubicación: 99 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 09.17 UTC (00.17 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 09.17 UTC (00.17 hs en ). Ubicación: 5 kilómetros al noroeste de Big Lake, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 09.11 UTC (00.11 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 09.11 UTC (00.11 hs en ). Ubicación: 142 kilómetros al noreste de Red Dog Mine, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 08.12 UTC (23.12 hs del 9 en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 08.12 UTC (23.12 hs del 9 en ). Ubicación: 113 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 06.31 UTC (21.31 hs del 9 en Juneau ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 06.31 UTC (21.31 hs del 9 en ). Ubicación: 1 kilómetro al noreste de Willow, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 06.19 UTC (21.19 hs del 9 en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 06.19 UTC (21.19 hs del 9 en ). Ubicación: 69 kilómetros al noreste de Isabela, Puerto Rico . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 05.37 UTC (01.37 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 05.37 UTC (01.37 hs en ). Ubicación: 2 kilómetros al sur de Indios, Puerto Rico . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 05.10 UTC (01.10 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 05.10 UTC (01.10 hs en ). Ubicación: 94 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 04.02 UTC (19.02 hs del 9 en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 04.02 UTC (19.02 hs del 9 en ). Ubicación: 54 kilómetros al noroeste de Clam Gulch, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 03.34 UTC (18.34 hs del 9 en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 03.34 UTC (18.34 hs del 9 en ). Ubicación: 115 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 03.27 UTC (18.27 hs del 9 en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 03.27 UTC (18.27 hs del 9 en ). Ubicación: 116 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 03.22 UTC (18.22 hs del 9 en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 03.22 UTC (18.22 hs del 9 en ). Ubicación: 13 kilómetros al noreste de Kettleman City, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 03.09 UTC (19.09 hs del 9 en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 03.09 UTC (19.09 hs del 9 en ). Ubicación: 117 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 01.58 UTC (16.58 hs del 9 en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 01.58 UTC (16.58 hs del 9 en ). Ubicación: 95 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 01.50 UTC (16.50 hs del 9 en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 01.50 UTC (16.50 hs del 9 en ). Ubicación: 113 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 01.09 UTC (16.09 hs del 9 en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 01.09 UTC (16.09 hs del 9 en ). Ubicación: 109 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 00.23 UTC (15.23 hs del 9 en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 10 de diciembre a las 00.23 UTC (15.23 hs del 9 en ). Ubicación: 99 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 23.49 UTC (14.49 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 23.49 UTC (14.49 hs en ). Ubicación: 27 kilómetros al oeste de Anchor Point, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 23.18 UTC (14.18 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 23.18 UTC (14.18 hs en ). Ubicación: 83 kilómetros al oeste de Karluk, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 22.27 UTC (13.27 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 22.27 UTC (13.27 hs en ). Ubicación: 115 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 21.38 UTC (12.38 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 21.38 UTC (12.38 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al noreste de Skellytown, Texas . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 21.11 UTC (15.11 hs en Dallas ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 21.11 UTC (15.11 hs en ). Ubicación: 107 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 20.22 UTC (11.22 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 20.22 UTC (11.22 hs en ). Ubicación: 14 kilómetros al noreste de Milford, Utah . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 19.47 UTC (12.47 hs en Salt Lake City ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 19.47 UTC (12.47 hs en ). Ubicación: 113 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 19.39 UTC (10.39 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 19.39 UTC (10.39 hs en ). Ubicación: 39 kilómetros al oeste de Port Lions, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 19.03 UTC (10.03 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 19.03 UTC (10.03 hs en ). Ubicación: 110 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 18.12 UTC (09.12 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 18.12 UTC (09.12 hs en ). Ubicación: 115 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 17.51 UTC (08.51 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 17.51 UTC (08.51 hs en ). Ubicación: 117 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 17.40 UTC (08.40 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 17.40 UTC (08.40 hs en ). Ubicación: 108 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 17.04 UTC (08.04 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 17.04 UTC (08.04 hs en ). Ubicación: 111 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 16.35 UTC (07.35 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 16.35 UTC (07.35 hs en ). Ubicación: 106 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 16.29 UTC (07.29 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 16.29 UTC (07.29 hs en ). Ubicación: 119 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 16.24 UTC (07.24 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 16.24 UTC (07.24 hs en ). Ubicación: 112 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 15.29 UTC (06.29 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 15.29 UTC (06.29 hs en ). Ubicación: 12 kilómetros al este de Balmorhea, Texas . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 15.21 UTC (09.21 hs en Dallas ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 15.21 UTC (09.21 hs en ). Ubicación: 102 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 15.10 UTC (06.10 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 15.10 UTC (06.10 hs en ). Ubicación: 54 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 14.47 UTC (05.47 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 14.47 UTC (05.47 hs en ). Ubicación: 102 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 14.43 UTC (05.43 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 14.43 UTC (05.43 hs en ). Ubicación: 94 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 14.26 UTC (05.26 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 14.26 UTC (05.26 hs en ). Ubicación: 108 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 13.37 UTC (04.37 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 13.37 UTC (04.37 hs en ). Ubicación: 100 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 13.25 UTC (04.25 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 13.25 UTC (04.25 hs en ). Ubicación: 109 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 13.17 UTC (04.17 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 13.17 UTC (04.17 hs en ). Ubicación: 108 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 13.06 UTC (04.06 hs en Juneau).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.