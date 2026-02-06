Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 6 de febrero

En Estados Unidos, se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del viernes 6 de febrero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto hoy viernes 6 de febrero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los sismos ocurridos en Estados Unidos en las últimas 24 horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 17 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales siete se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de ellos fue uno ocurrido a 19 kilómetros de la localidad de Whites City, Nuevo México, con 3,7 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Whites City, Nuevo México USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 26 kilómetros al noroeste de Toyah, Texas . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 6 de febrero a las 10.27 UTC (04.27 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 6 de febrero a las 10.27 UTC (04.27 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al noroeste de Pedro Bay, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 6 de febrero a las 10.21 UTC (01.21 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 6 de febrero a las 10.21 UTC (01.21 hs en ). Ubicación: 14 kilómetros al norte de Ninilchik, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 6 de febrero a las 09.45 UTC (00.45 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 6 de febrero a las 09.45 UTC (00.45 hs en ). Ubicación: 19 kilómetros al suroeste de Esperanza, Puerto Rico . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de febrero a las 08.32 UTC (04.32 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de febrero a las 08.32 UTC (04.32 hs en ). Ubicación: 35 kilómetros al sureste de Hope, Nuevo México . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 6 de febrero a las 01.01 UTC (18.01 hs del 5 de febrero en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 6 de febrero a las 01.01 UTC (18.01 hs del 5 de febrero en ). Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 6 de febrero a las 00.32 UTC (16.32 hs del 5 de febrero en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 6 de febrero a las 00.32 UTC (16.32 hs del 5 de febrero en ). Ubicación: 5 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 5 de febrero a las 23.59 UTC (15.59 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 5 de febrero a las 23.59 UTC (15.59 hs en ). Ubicación: 88 kilómetros al suroeste de Adak, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 5 de febrero a las 23.32 UTC (14.32 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 5 de febrero a las 23.32 UTC (14.32 hs en ). Ubicación: 107 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 5 de febrero a las 23.25 UTC (14.25 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 5 de febrero a las 23.25 UTC (14.25 hs en ). Ubicación: 25 kilómetros al noreste de Pleasant Valley, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de febrero a las 21.31 UTC (12.31 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de febrero a las 21.31 UTC (12.31 hs en ). Ubicación: 6 kilómetros al noroeste de Lehi, Utah . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 5 de febrero a las 19.53 UTC (12.53 hs en Salt Lake City ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 5 de febrero a las 19.53 UTC (12.53 hs en ). Ubicación: Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 5 de febrero a las 19.33 UTC (10.33 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 5 de febrero a las 19.33 UTC (10.33 hs en ). Ubicación: 19 kilómetros al noroeste de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 5 de febrero a las 18.05 UTC (11.05 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 5 de febrero a las 18.05 UTC (11.05 hs en ). Ubicación: 2 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de febrero a las 16.55 UTC (08.55 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de febrero a las 16.55 UTC (08.55 hs en ). Ubicación: 103 kilómetros al sureste de Chignik, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de febrero a las 15.41 UTC (06.41 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de febrero a las 15.41 UTC (06.41 hs en ). Ubicación: 107 kilómetros al oeste de Petrolia, California . Magnitud: 4,7. Fecha y hora: 5 de febrero a las 12.49 UTC (04.49 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 4,7. Fecha y hora: 5 de febrero a las 12.49 UTC (04.49 hs en ). Ubicación: 102 kilómetros al sur de Sand Point, Alaska. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 5 de febrero a las 12.44 UTC (03.44 hs en Anchorage).

Qué regiones de EE.UU. tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.