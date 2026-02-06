Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 6 de febrero
Según el USGS, en las últimas 24 horas se registraron un total de 17 sismos en América del Norte y el Caribe
- 5 minutos de lectura'
En Estados Unidos, se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del viernes 6 de febrero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un terremoto hoy viernes 6 de febrero
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 17 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales siete se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de ellos fue uno ocurrido a 19 kilómetros de la localidad de Whites City, Nuevo México, con 3,7 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 26 kilómetros al noroeste de Toyah, Texas. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 6 de febrero a las 10.27 UTC (04.27 hs en Austin).
- Ubicación: 9 kilómetros al noroeste de Pedro Bay, Alaska. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 6 de febrero a las 10.21 UTC (01.21 hs en Anchorage).
- Ubicación: 14 kilómetros al norte de Ninilchik, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 6 de febrero a las 09.45 UTC (00.45 hs en Anchorage).
- Ubicación: 19 kilómetros al suroeste de Esperanza, Puerto Rico. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de febrero a las 08.32 UTC (04.32 hs en San Juan).
- Ubicación: 35 kilómetros al sureste de Hope, Nuevo México. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 6 de febrero a las 01.01 UTC (18.01 hs del 5 de febrero en Santa Fe).
- Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 6 de febrero a las 00.32 UTC (16.32 hs del 5 de febrero en Sacramento).
- Ubicación: 5 kilómetros al sureste de San Ramon, California. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 5 de febrero a las 23.59 UTC (15.59 hs en Sacramento).
- Ubicación: 88 kilómetros al suroeste de Adak, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 5 de febrero a las 23.32 UTC (14.32 hs en Anchorage).
- Ubicación: 107 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 5 de febrero a las 23.25 UTC (14.25 hs en Anchorage).
- Ubicación: 25 kilómetros al noreste de Pleasant Valley, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de febrero a las 21.31 UTC (12.31 hs en Anchorage).
- Ubicación: 6 kilómetros al noroeste de Lehi, Utah. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 5 de febrero a las 19.53 UTC (12.53 hs en Salt Lake City).
- Ubicación: Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 5 de febrero a las 19.33 UTC (10.33 hs en Anchorage).
- Ubicación: 19 kilómetros al noroeste de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 5 de febrero a las 18.05 UTC (11.05 hs en Santa Fe).
- Ubicación: 2 kilómetros al sureste de San Ramon, California. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de febrero a las 16.55 UTC (08.55 hs en Sacramento).
- Ubicación: 103 kilómetros al sureste de Chignik, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de febrero a las 15.41 UTC (06.41 hs en Anchorage).
- Ubicación: 107 kilómetros al oeste de Petrolia, California. Magnitud: 4,7. Fecha y hora: 5 de febrero a las 12.49 UTC (04.49 hs en Sacramento).
- Ubicación: 102 kilómetros al sur de Sand Point, Alaska. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 5 de febrero a las 12.44 UTC (03.44 hs en Anchorage).
Qué regiones de EE.UU. tienen más terremotos
De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.
En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.
Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.
Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Regresa la nieve a Nueva York: cuántas pulgadas se esperan para los próximos días durante el frente frío ártico
- 2
La valla publicitaria a favor del ICE sorprende en San Francisco, a pocos días del Super Bowl: “Player of the year”
- 3
Alerta en California, hoy: calles cerradas por agentes federales y desvíos por operativo del Super Bowl LX
- 4
Es oficial: la ley firmada por Greg Abbott en Texas que elimina taxes a un área clave en 2026