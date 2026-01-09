Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 9 de enero de 2026

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del viernes 9 de enero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy viernes 9 de enero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los sismos ocurridos en las últimas 24 horas en EE.UU. USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 15 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud superior a 2,5 grados. De estos, 13 ocurrieron en territorio estadounidense, incluidos Alaska y Luisiana, y 2 en el Caribe. El más fuerte se produjo en Alaska, a 50 kilómetros al sureste de Adak, con una magnitud de 4,0.

Los sismos más fuertes de la jornada ocurrieron en Alaska USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 33 kilómetros al suroeste de Harding-Birch Lakes, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de enero a las 11.40 UTC (02.40 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de enero a las 11.40 UTC (02.40 hs en ). Ubicación: 50 kilómetros al sureste de Adak, Alaska . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 9 de enero a las 08.46 UTC (23.46 hs del 8 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 9 de enero a las 08.46 UTC (23.46 hs del 8 de enero en ). Ubicación: 110 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de enero a las 08.32 UTC (23.32 hs del 8 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de enero a las 08.32 UTC (23.32 hs del 8 de enero en ). Ubicación: 110 kilómetros al sureste de Ugashik, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 9 de enero a las 07.45 UTC (22.45 hs del 8 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 9 de enero a las 07.45 UTC (22.45 hs del 8 de enero en ). Ubicación: 114 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 9 de enero a las 01.32 UTC (16.32 hs del 8 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 9 de enero a las 01.32 UTC (16.32 hs del 8 de enero en ). Ubicación: 22 kilómetros al este de Sand Point, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 8 de enero a las 23.40 UTC (14.40 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 8 de enero a las 23.40 UTC (14.40 hs en ). Ubicación: 17 kilómetros al este-sureste de Colorado City, Colorado . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de enero a las 22.45 UTC (15.45 hs en Denver ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de enero a las 22.45 UTC (15.45 hs en ). Ubicación: 43 kilómetros al este de Ugashik, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de enero a las 22.11 UTC (13.11 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de enero a las 22.11 UTC (13.11 hs en ). Ubicación: 112 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 8 de enero a las 20.35 UTC (11.35 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 8 de enero a las 20.35 UTC (11.35 hs en ). Ubicación: 33 kilómetros al oeste de Anchor Point, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de enero a las 19.52 UTC (10.52 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de enero a las 19.52 UTC (10.52 hs en ). Ubicación: 56 kilómetros al este de Egegik, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de enero a las 19.23 UTC (10.23 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de enero a las 19.23 UTC (10.23 hs en ). Ubicación: 18 kilómetros al noreste de Willow, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de enero a las 17.43 UTC (08.43 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de enero a las 17.43 UTC (08.43 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al oeste-noroeste de Edgefield, Louisiana . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 8 de enero a las 16.01 UTC (10.01 hs en Baton Rouge ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 8 de enero a las 16.01 UTC (10.01 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al norte-noroeste de Edgefield, Louisiana . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 8 de enero a las 15.06 UTC (09.06 hs en Baton Rouge ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 8 de enero a las 15.06 UTC (09.06 hs en ). Ubicación: 39 kilómetros al noroeste de Valdez, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de enero a las 13.46 UTC (04.46 hs en Juneau).

Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte. La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco. Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.