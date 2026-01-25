Un lavadero de autos familiar fue elegido como el mejor lugar para trabajar en EE.UU., según un nuevo ranking

Una cadena de lavado de autos con presencia en el Medio Oeste de Estados Unidos fue elegida como el mejor lugar para trabajar del país, según el ranking anual de Glassdoor. Se trata de Crew Carwash, una empresa familiar con sedes en Indiana y Minnesota que ya había sido reconocida en años anteriores, cuando ocupó el segundo puesto.

Crew Carwash encabezó el ranking de los 100 mejores empleadores elaborado por Glassdoor. La compañía ya había sido destacada el año anterior, cuando se ubicó en la segunda posición del listado.

Actualmente, cuenta con 55 sucursales en la región del Medio Oeste, distribuidas entre Indiana y Minnesota, y emplea a cerca de 1000 personas, entre trabajadores a tiempo completo y parcial.

La evaluación de Glassdoor se basa en distintos criterios, como oportunidades de crecimiento profesional, satisfacción con la remuneración, beneficios laborales y clima de trabajo.

La historia de Crew Carwash, una empresa familiar estadounidense

Joe Dahm es el fundador del emprendimiento. En un video institucional difundido por la empresa, relató que el origen del negocio se remonta a 1948, cuando un amigo de su padre le comentó que conocía a una persona interesada en ingresar en el rubro del lavado de autos y que sabía que la familia contaba con propiedades en el centro de la ciudad.

Según su testimonio, su padre lo llamó para consultarle si quería sumarse al proyecto. Dahm viajó a Detroit y allí abrió su primer lavadero junto con socios de su padre. En ese momento cursaba estudios, pero decidió abandonarlos para dedicarse de lleno al negocio familiar.

Con el crecimiento de la empresa, convocó a su hermano para que se incorporara al proyecto. Juntos invirtieron en maquinaria especializada y comenzaron a expandirse con la apertura de nuevas sucursales.

Más adelante se sumó Bill Dahm, actual CEO de Crew Carwash, cuando la compañía estaba en proceso de inaugurar su tercera sede, en la que implementaron un sistema de lavado exprés que tuvo una buena recepción entre los clientes.

“Son las personas las que hacen la diferencia”, afirmó el fundador al explicar que su filosofía siempre fue tratar a los empleados como parte de la familia, del mismo modo que a los clientes, un enfoque que considera clave para el crecimiento sostenido de la empresa.

Otros lugares mejor calificados para trabajar en EE.UU.

De acuerdo con el ranking completo publicado por Glassdoor, otros empleadores destacados son:

In-N-Out Burger

Nvidia

Ryan

Keller Williams

Mars

ServiceNow

Bain & Company

Houston Methodist

EPAM Systems

Google

Lawrence Livermore National Laboratory

H-E-B

Motorola Solutions

Boston Scientific

Mathnasium

GE Aerospace

Progressive Insurance

RDSolutions

Intuitive

Crew Carwash lidera la lista por su reputación de ofrecer un servicio “limpio, rápido y amable”, junto con una política de buen trato hacia empleados y clientes que se consolidó como su principal estrategia a largo plazo.

El segundo lugar fue para In-N-Out Burger, reconocida por la flexibilidad de horarios, el respeto por la vida personal de sus empleados, salarios competitivos y oportunidades de desarrollo profesional.

Nvidia ocupó la tercera posición. Según las valoraciones de sus propios trabajadores, se destaca por una estructura organizativa más horizontal, un liderazgo bien valorado y un entorno laboral que fomenta la participación y el empoderamiento del personal.