Una experta en ahorro explica cómo conseguir vuelos baratos para Acción de Gracias y Navidad: días y horarios clave

La llegada del Día de Acción de Gracias, que se celebra este jueves 27 de noviembre, suele marcar uno de los momentos de mayor demanda aérea en Estados Unidos, al igual que ocurre en Navidad. En este contexto, una especialista en Turismo asegura que es posible viajar barato, sin pagar precios exorbitantes, y reveló sus secretos para aprovechar los descuentos que todavía aparecen.

Cómo encontrar ofertas aéreas antes del Día de Acción de Gracias y Navidad en EE.UU.

De acuerdo con una experta en viajes que dialogó con Telemundo, quienes todavía no definieron su escapada para Acción de Gracias pueden encontrar pasajes y paquetes disponibles a precios bajos.

Los viajeros de último minuto deben saber esto para ahorrar dinero Freepik

Gretel Pereira, directora de relaciones públicas de Expedia, explicó que incluso en los destinos más demandados aún se observan oportunidades atractivas. “Por ejemplo, en ciudades, las más populares, como Las Vegas, Orlando, Nueva York, si combinas el hotel con el vuelo hay unas buenas ofertas de último minuto”, señaló. Y precisó que estas promociones aéreas permiten obtener “todo el paquete de esas tres cosas” por alrededor de US$300 por persona.

Un viajero con flexibilidad tiene más chances de encotnrar buenos precios

Qué días y horarios dan los vuelos más baratos en EE.UU. en noviembre y diciembre

El aumento del volumen de pasajeros en esta época del año obliga a ajustar expectativas. La disponibilidad existe, pero exige adaptarse. La recomendación de Pereira apunta directamente al calendario: elegir días y horarios menos concurridos puede marcar una diferencia sustancial en el precio final.

“Si tienes flexibilidad en tu agenda, si viajas el lunes de esa semana o si regresas el domingo, los precios están más bajos en los vuelos”, explicó. Para quienes puedan hacer pequeños cambios en su itinerario, el ahorro podría volverse significativo.

Pensar en Navidad desde ahora: descuentos en viajes que llegan al 75%

Según Pereira, para la época antes de Navidad habrá “hasta 50% de descuento en hoteles. Y justo en el día de Black Friday, hoteles con el 75%”.

Con sus consejos es posible hallar descuentos en viajes antes del Día de Acción de Gracias y Navidad Shutterstock

La especialista sugiere prever el destino con antelación para no perderse las próximas jornadas de rebajas fuertes. Su consejo es claro: reservar en cuanto comiencen las promociones, sin esperar al último minuto.

“A partir del 20 de noviembre, en Expedia verán hasta un 50% y el día de Black Friday, Cyber Monday y Travel Tuesday, un 75% de descuento en hoteles”, remarcó Pereira.

Guía de ahorro: fechas clave para reservar vuelos y hoteles en Estados Unidos

La estrategia de ahorro para esta temporada festiva se resume en tres puntos clave, detalló el experto en viajes:

Flexibilidad

Anticipación

Atención a las fechas clave de promociones

Un experto en viajes dio sus mejores consejos par ahorrar dinero

Las búsquedas de “ofertas de último minuto para Acción de Gracias”, “descuentos Black Friday viajes”, “vuelos baratos Navidad” y “paquetes turísticos económicos” aparecen como conceptos esenciales para quienes buscan aprovechar cada dólar a la hora de volar.

En un panorama caracterizado por la alta demanda, un pasajero informado puede encontrar tarifas más convenientes. Y aun para quienes ya descartaron viajar en estos días, las próximas semanas ofrecen una ventana de rebajas excepcional para planificar la Navidad o incluso las vacaciones del año próximo.