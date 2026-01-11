Una herramienta revela a qué hora conviene cruzar la frontera desde México para entrar a EE.UU. sin problemas

El cruce de la frontera terrestre entre México y Estados Unidos puede significar varias horas de espera, de acuerdo con el tráfico. Ante este escenario, el gobierno norteamericano ofrece con una herramienta oficial que permite evitar las largas líneas y viajar sin contratiempos.

La mejor hora para cruzar la frontera de México a EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) pone a disposición de los usuarios un sitio web y aplicaciones móviles en Google Play y App Store en los que se pueden consultar los tiempos de espera en sus cruces fronterizos.

Los tiempos de espera para cruzar la frontera de México a EE.UU. cambian según el puerto de entrada (NOTIMEX/Eduardo Jaramillo/FRE/EBF) EDUARDO JARAMILLO - NOTIMEX

Las líneas están calculadas en carriles para vehículos comerciales, vehículos particulares y de pasajeros y para el cruce de peatones por los diferentes puntos de entrada que conectan a México con EE.UU.

Los tiempos de espera dependerán del puerto fronterizo. De acuerdo con información oficial, los mejores horarios para cruzar son:

Tecate

Las filas en horas pico reportan hasta 80 minutos de línea en promedio. Las horas menos concurridas son de las 21.00 hs a las 22.00 hs, con 40 minutos de tráfico, aproximadamente.

Santa Teresa

Los horarios más concurridos reportan hasta 45 minutos de línea, mientras que el mejor horario para cruzar es de 15.00 a 18.00, con menos de 30 minutos de espera, y a las 21.00, con apenas 22 minutos.

San Ysidro

Un puerto fronterizo abierto las 24 horas del día, con filas de 118 minutos en promedio en las horas de mayor tráfico. El mejor horario para cruzar es de las 22.00 hs a las 02.00 hs, con promedios de 30 a 50 minutos de línea.

San Ysidro es uno de los puertos fronterizos de México a Estados Unidos más transitado (Donna Burton) Donna Burton

San Luis

Opera las 24 horas del día y promedia líneas de una hora en horas de mayor tránsito. El mejor momento para cruzar es de las 23.00 hs a las 02.00 hs, con filas de menos de 20 minutos.

Nogales-Mariposa

Promedia líneas de una hora o más. El mejor momento del día para cruzar es en la apertura, a las 06.00 hs, con aproximadamente 25 minutos de espera.

Nogales-Deconcini

Abierto las 24 horas con líneas de 60 minutos o más. El mejor horario de cruce es de las 22.00 hs a 04.00 hs, con menos de 20 minutos de espera, en promedio.

Laredo Bridge II

Abierto las 24 horas, con tiempos de espera de una hora o más y con horarios menos concurridos de las 22.00 hs a 04.00 hs.

Otay Mesa

Uno de los más concurridos, con periodos de espera de una hora y media o más. Los mejores horarios para cruzar en este puerto abierto las 24 horas son de las 21.00 hs a la 01.00 hs, con periodos de espera menores a 30 minutos, en promedio.

Se recomienda a los viajeros consultar los horarios específicos por medio del sitio web oficial de la CBP, para evitar contratiempos, conocer los horarios de operación específicos y el número de líneas abiertas, entre otros datos relevantes para planificar su trayecto.

Requisitos para cruzar por vía terrestre de México a EE.UU.

Antes de viajar de México a Estados Unidos por tierra es necesario asegurarse de que se cumple con todos los requisitos y no olvidar ningún documento, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El pasaporte debe contar con al menos seis meses de vigencia y es indispensable para cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos (Archivo) Gobierno de México

Aunque los documentos requeridos pueden cambiar sin previo aviso y deben consultarse a través de las páginas oficiales de EE.UU., actualmente se solicita que el viajero cuente con:

Pasaporte con al menos seis meses de vigencia

Visa americana vigente

Permiso I-94

Además, se sugiere llevar una identificación oficial con fotografía y contar con un seguro de viaje internacional.