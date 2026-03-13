USA vs. Canadá: quién gana el partido de cuartos del Clásico Mundial de Béisbol, según Claude

Estados Unidos y Canadá se enfrentan este viernes a las 8:00 p.m. (hora del Este) en el Daikin Park de Houston por un lugar en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Las casas de apuestas dan a EE.UU. como amplio favorito (-900), pero Canadá llega como ganador del Grupo A por primera vez en su historia. Según Claude, hay un vencedor claro.

Análisis y predicción de Claude: quién gana el USA vs. Canadá hoy

El análisis parte de la brecha de talento, el pitcheo y el factor emocional.

En ofensiva, la diferencia es enorme. Estados Unidos tiene un lineup con 22 All-Stars que incluye a Aaron Judge (60 jonrones en 2025), Bobby Witt Jr., Bryce Harper y Kyle Schwarber.

En fase de grupos, EE.UU. bateó .293 con OPS de .944. Canadá bateó .244 con apenas dos jonrones en cuatro partidos.

Owen Caissie y Abraham Toro fueron sus mejores bates, con 14 hits combinados y 10 de las 21 impulsadas del equipo. El lineup canadiense tiene nivel de Grandes Ligas, pero no la profundidad ni el poder del estadounidense.

En pitcheo, Canadá tiene ventaja estadística: 1.50 de ERA colectiva en fase de grupos, segundo mejor del torneo.

EE.UU. registró 3.50, décimo del certamen. Pero la rotación estadounidense se renovó: Logan Webb, que permitió una carrera en cuatro innings contra Brasil, será el abridor.

Los partidos y cruces de la fase final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 MLB

Canadá respondería con Michael Soroka. El bullpen canadiense fue sólido: tres carreras limpias en 21.1 innings de relevo, con Paxton, Quantrill y Allen como piezas clave.

El factor intangible juega en dos direcciones. EE.UU. viene de perder 8-6 contra Italia, un golpe que debería funcionar como alarma. Canadá juega su primera fase eliminatoria en la historia del WBC y no carga con la presión del favorito.

La proyección final de Claude: el ganador será Estados Unidos

“Mi proyección: Estados Unidos gana este partido, en el rango de 5-2 o 6-3”, afirmó Claude en su análisis.

Además, detalló: “La diferencia de talento ofensivo es demasiado amplia para que el pitcheo canadiense la sostenga nueve entradas. Webb no necesita ser dominante; necesita ser sólido cinco innings y entregar el juego a un bullpen reforzado con Vest, Rogers y Hill. El lineup estadounidense eventualmente va a romper a cualquier cuerpo de lanzadores en este torneo”.

El bateador designado de Estados Unidos Kyle Schwarber (12) anota gracias a un hit del jardinero derecho Roman Anthony (3) en la octava entrada de un juego del Clásico Mundial de Béisbol Ashley Landis� - AP�

Y cerró: “Canadá tiene un camino a la victoria. Si Soroka controla las primeras cuatro entradas y el bullpen mantiene el marcador bajo, un juego cerrado en la séptima se convierte en moneda al aire. El pitcheo canadiense ha sido lo suficientemente bueno como para que EE.UU. no pueda jugar a media velocidad otra vez”.

El ganador enfrentará en semifinales al vencedor de República Dominicana vs. Corea del Sur, el domingo en Miami.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.