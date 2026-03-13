Candidatos y middle term 2026: cómo la IA y las criptomonedas cambian el panorama electoral en EE.UU.

Mientras se realizan las elecciones primarias en múltiples estados y se acercan los comicios tanto nacionales como estatales de Estados Unidos, un informe reveló las estrategias de muchos candidatos para obtener apoyo de empresas de IA y criptomonedas. Con el objetivo de conseguir financiamiento, los aspirantes publican mensajes en sus plataformas oficiales para dejar claro su alineamiento.

Apoyo de empresarios de IA y criptomonedas: la táctica de candidatos en EE.UU.

La información se desprende de un informe de The New York Times, que analizó la estrategia que utilizan diversas figuras en el país norteamericano. Este método busca obtener el respaldo y financiamiento de super PACs, es decir, comités de acción política que pueden gastar dinero de forma independiente en apoyo o contra candidatos, pero no donar directamente a sus campañas.

Compañías de IA y criptomonedas aportan a candidatos alineados con sus intereses mediante súper PACs en Estados Unidos Shutterstock

De cualquier manera, las industrias de IA y criptomonedas han reunido cerca de 250 millones de dólares en fondos políticos. El interés de las empresas en financiar a candidatos que los apoyen deriva en la búsqueda de reglas que los favorezcan en el marco regulatorio estadounidense.

Las tácticas para lograr capturar la atención de las compañías incluyen técnicas de “señalización política”. Esto es una mezcla de lenguaje técnico y palabras clave, conocidas como “buzzwords”, que indican a las firmas que hay un respaldo, a veces sin que los candidatos lo manifiesten de manera tan explícita.

Términos o frases como “reglas claras”, “liderar la innovación en IA“ o “proteger a los emprendedores” son tomadas por empresarios de inteligencia artificial y cripto como una señal clara de apoyo y de alineamiento en los intereses.

Las empresas de IA toman mensajes de los candidatos en sus redes sociales o sitios web oficiales para determinar si los apoyan Shutterstock

The New York Times señala los casos de Jesse Jackson Jr. y Melissa Bean en Illinois, o Jessica Steinmann en Texas, quienes publicaron mensajes de ese estilo en sus sitios web o redes sociales oficiales. En respuesta, recibieron millones de dólares de súper PACs.

Los métodos de las empresas de IA y cripto y las críticas a estos modelos de colaboración

Según The New York Times, las compañías no solo apoyan a los candidatos que se alinean, sino que también invierten dinero en anuncios y campañas contra quienes se oponen a sus intereses.

El medio menciona a Leading the Future como el principal súper PAC de inteligencia artificial, que respalda tanto a aspirantes demócratas como republicanos. Por otro lado, Fairshake se muestra como el actor más importante de las criptomonedas en este ámbito.

Ante esta tendencia en muchos candidatos, algunos referentes de asociaciones civiles y otros postulantes manifestaron su preocupación. Según la visión crítica, el compromiso con proyectos e ideas de compañías millonarias a cambio de apoyo político “distorsiona la democracia”.

Además, indicaron que las plataformas de campaña en los sitios web ya no reflejan las ideas de los candidatos, sino que apuntan a buscar respaldo y acuerdos con empresas privadas.

La IA como tema central de la agenda política en EE.UU.

Además de estos casos, el avance de la tecnología y la construcción de centros de datos es un tema de suma relevancia en el debate público. Mientras algunos líderes políticos apoyan este tipo de desarrollo, otros se muestran marcadamente en contra.

Este fue el caso de, por ejemplo, Ron DeSantis en Florida, quien en múltiples ocasiones buscó regular los avances de la IA en el territorio y hasta impulsó una “declaración de derechos” para los usuarios.